10 kilometrów korka w kierunku Warszawy. Seria kolizji sparaliżowała ruch
Na trasie S2 w kierunku Warszawy doszło rano do serii kolizji z udziałem siedmiu pojazdów. W efekcie południowa obwodnica stolicy została mocno zakorkowana, a kierowcy utknęli w zatorze mającym około 10 kilometrów długości. Służby apelują o ostrożność i przygotowanie się na duże opóźnienia.
Trzy kolizje w krótkim czasie
Problemy rozpoczęły się na odcinku trasy S2 w Wilanowie, tuż za Mostem Południowym w kierunku Ursynowa. Najpierw doszło tam do zderzenia trzech samochodów osobowych. W kolizji uczestniczyły mercedes, volkswagen oraz BMW.
Chwilę później na tym samym odcinku doszło do kolejnego zdarzenia, tym razem z udziałem dwóch aut osobowych — mercedesa i hyundaia. Policja potwierdziła, że wszyscy kierowcy byli trzeźwi i posiadali wymagane uprawnienia.
To jednak nie był koniec problemów. Niedługo później pomiędzy Wałem Miedzeszyńskim a Mostem Południowym doszło do następnej kolizji. Tym razem zderzyły się ciężarówka oraz osobowa toyota.
Korek miał około 10 kilometrów długości
Seria zdarzeń bardzo szybko sparaliżowała ruch na południowej obwodnicy Warszawy. Korek w kierunku Ursynowa i centrum stolicy osiągnął około 10 kilometrów długości.
Największe utrudnienia występowały na odcinku od Wilanowa do węzła w Majdanie. Kierowcy jadący z południowej i wschodniej części aglomeracji musieli liczyć się z dużymi opóźnieniami oraz wydłużonym czasem przejazdu.
Służby usuwały pojazdy z jezdni
Policja i służby drogowe szybko rozpoczęły działania mające na celu udrożnienie ruchu. Uszkodzone samochody zostały przesunięte na pas zieleni oraz pas awaryjny, aby umożliwić częściowe przywrócenie przejezdności.
Na szczęście w żadnym ze zdarzeń nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Mimo to poranne kolizje spowodowały ogromne utrudnienia dla tysięcy kierowców dojeżdżających do Warszawy.
Kierowcy muszą uważać na obwodnicy
Służby apelują o zachowanie ostrożności, szczególnie w godzinach porannego szczytu. Duże natężenie ruchu oraz chwila nieuwagi mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji i kolejnych utrudnień na jednej z najważniejszych tras wokół Warszawy.
