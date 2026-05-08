10 lat remontu i wciąż bez finału. Nowe fakty o Sali Kongresowej
Remont Sali Kongresowej w Warszawie trwa już ponad 10 lat i wciąż nie dobiegł końca. Nowe informacje z placu budowy pokazują jednak wyraźny postęp prac – zmienia się nie tylko wygląd wnętrza, ale też funkcjonalność całego obiektu. Otwarcie planowane jest na 2028 rok, a skala inwestycji sięga setek milionów złotych.
Remont trwa już ponad dekadę. Nowa Sala Kongresowa zaskoczy skalą zmian
Modernizacja jednej z najbardziej rozpoznawalnych sal widowiskowych w Polsce wchodzi w kolejny etap. Sala Kongresowa w Warszawie, zamknięta od 2014 roku, ma zostać ponownie otwarta dopiero w 2028 roku. Inwestycja obejmuje nie tylko odświeżenie wnętrz, ale gruntowną przebudowę całej infrastruktury technicznej i funkcjonalnej.
Budowa nadal trwa. Widać konstrukcję, ale do końca jeszcze daleko
Po latach prac sala przestała przypominać plac rozbiórki. Widoczna jest już schodkowa konstrukcja podłogi, która docelowo zostanie wykończona parkietem. Zakończono również odbudowę sufitu, który powstał od nowa zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków. Prace nad nim trwały około roku i kosztowały 8 mln zł.
Jednym z największych wyzwań była akustyka. Sala ma nietypowy, okrągły układ, który utrudnia uzyskanie odpowiednich parametrów dźwięku. Według osób odpowiedzialnych za testy, efekt końcowy spełnia wymagania techniczne.
Mniej miejsc, ale większy komfort. Fotele inspirowane światową sceną
Po zakończeniu remontu Sala Kongresowa pomieści mniej widzów niż wcześniej. Liczba miejsc spadnie z około 2600 do 2300, a dodatkowo niespełna 200 miejsc znajdzie się na balkonach.
Zmiana nie jest przypadkowa. Nowe fotele mają zapewnić wyższy komfort i będą wzorowane na rozwiązaniach stosowanych w jednej z najbardziej znanych oper na świecie. Konstrukcja będzie jasna, a siedziska i oparcia utrzymane w bordowej kolorystyce.
Koniec kolejek do toalet. Skala zmian w zapleczu zaskakuje
Jednym z najczęściej krytykowanych elementów starej sali była niewystarczająca liczba toalet. Po modernizacji ich liczba wzrośnie z około 30 do 220.
To efekt przebudowy zaplecza technicznego. Urządzenia wentylacyjne przeniesiono na wyższe kondygnacje, dzięki czemu udało się wygospodarować dodatkową przestrzeń.
Zmiany obejmują także komunikację wewnątrz budynku. Powstanie 6 wind zamiast dotychczasowych 2, a także nowe klatki schodowe. Dzięki temu widzowie będą mogli szybciej przemieszczać się między poziomami.
Nowe zaplecze dla artystów i koniec funkcji kinowej
Modernizacja obejmuje również przestrzenie dla artystów. Nowe garderoby pomieszczą około 120 osób, co pozwoli na organizację dużych wydarzeń, takich jak koncerty orkiestr czy występy zespołów.
Jednocześnie sala straci funkcję kinową. Zrezygnowano z kabiny operatora, co pozwoliło na powiększenie przestrzeni dla gości. W praktyce oznacza to zmianę charakteru obiektu na bardziej koncertowy i widowiskowy.
Koszt rośnie. Inwestycja przekracza pierwotne założenia
Aktualny kontrakt na realizację prac wynosi 320 mln zł netto. W tej kwocie:
– 150 mln zł to roboty budowlane
– 50 mln zł instalacje sanitarne
– 60 mln zł instalacje elektryczne
– 50 mln zł mechanika sceny i systemy audio-wideo
– 10 mln zł system chłodzenia
Do tej pory podpisano aneksy zwiększające wartość inwestycji o 41 mln zł. Największe koszty dodatkowe to usuwanie azbestu – 18 mln zł oraz waloryzacja wynagrodzeń – 16 mln zł.
Azbest i problemy projektowe opóźniły inwestycję o lata
Remont rozpoczął się w 2014 roku, jednak już po dwóch latach prace zostały wstrzymane. Powodem była upadłość wykonawcy oraz konieczność zmiany projektu.
Podczas rozbiórki odkryto duże ilości azbestu, które nie były uwzględnione w dokumentacji. Ich usunięcie wymagało dodatkowych prac i wydłużyło cały proces o kilka lat.
Kolejne opóźnienia wynikały z procedur przetargowych. Dopiero pod koniec 2023 roku udało się wybrać nowego wykonawcę i wznowić inwestycję na większą skalę.
Otwarcie w 2028 roku. To nadal termin realny
Obecnie na budowie pracuje od 150 do 200 osób, a w szczytowym momencie było ich około 300. Zakończenie robót planowane jest na przełom 2027 i 2028 roku.
Po zakończeniu prac przewidziano około pół roku na odbiory techniczne. Oznacza to, że pierwsze wydarzenia mogą odbyć się w połowie 2028 roku.
Warszawa odzyska kultowe miejsce. Historia zobowiązuje
Sala Kongresowa przez dekady była jednym z najważniejszych miejsc koncertowych w Polsce. Występowały tu światowe gwiazdy, a obiekt miał znaczenie nie tylko kulturalne, ale i symboliczne.
Po zakończeniu modernizacji Warszawa odzyska przestrzeń dostosowaną do współczesnych standardów, zdolną przyjmować największe wydarzenia muzyczne i sceniczne.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź, kiedy wróci Sala Kongresowa
– pierwsze wydarzenia zaplanowano wstępnie na połowę 2028 roku
– liczba miejsc będzie mniejsza, więc bilety mogą być trudniej dostępne
– komfort widzów znacząco wzrośnie dzięki nowym fotelom i lepszej akustyce
– poprawiona komunikacja i większa liczba toalet skróci czas przerw
– obiekt będzie nastawiony głównie na koncerty i wydarzenia sceniczne
