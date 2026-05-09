10 maja zakupy w niedzielę. Sprawdzamy, które sklepy będą otwarte

9 maja 2026 11:36 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Wielu Polaków planuje weekendowe zakupy właśnie na niedzielę, dlatego sprawdzamy, które sklepy będą czynne 10 maja 2026 roku. Zasady handlu pozostają bez zmian, a dostępność placówek zależy od obowiązujących przepisów i wyjątków przewidzianych w ustawie.

Niedziela 10 maja bez zakupów w marketach. Sprawdź, które sklepy są otwarte

Wiele osób planujących zakupy na weekend sprawdza, czy najbliższa niedziela jest handlowa. W przypadku 10 maja 2026 roku odpowiedź jest jednoznaczna – obowiązuje zakaz handlu. Oznacza to, że większość dużych sklepów i galerii pozostanie zamknięta.

10 maja to niedziela niehandlowa. Duże sklepy będą zamknięte

Niedziela 10 maja nie znajduje się na liście dni wyłączonych z zakazu handlu. W praktyce oznacza to, że sklepy takie jak Biedronka, Lidl, Auchan, Carrefour czy Kaufland nie będą czynne.

Zakupy w dużych sieciach i galeriach handlowych nie będą możliwe, dlatego warto zaplanować je wcześniej lub przełożyć na poniedziałek.

Gdzie można zrobić zakupy? Lista wyjątków

Mimo zakazu handlu część placówek może działać. Wynika to z wyjątków zapisanych w ustawie. Otwarte mogą być m.in.:

– sklepy sieci Żabka
– małe sklepy prowadzone przez właścicieli
– stacje benzynowe
– apteki
– piekarnie i cukiernie
– punkty handlowe na dworcach i lotniskach

Działać mogą także restauracje, kawiarnie oraz wybrane punkty usługowe.

Zakupy tylko w wybranych miejscach. Warto sprawdzić godziny

Choć część sklepów będzie otwarta, nie wszystkie placówki działają w standardowych godzinach. W przypadku sklepów franczyzowych lub prywatnych decyzja o otwarciu należy do właściciela.

Przed wyjściem warto sprawdzić godziny otwarcia konkretnego punktu.

Kiedy kolejna niedziela handlowa? Trzeba poczekać

Najbliższa niedziela handlowa przypada dopiero 28 czerwca 2026 roku. W całym roku przewidziano łącznie 8 niedziel handlowych.

W tych dniach wszystkie sklepy, w tym galerie handlowe i supermarkety, będą mogły działać bez ograniczeń.

Warszawa i duże miasta. Zasady takie same w całym kraju

Zakaz handlu obowiązuje w całej Polsce, również w Warszawie i innych dużych miastach. Oznacza to, że mieszkańcy stolicy podlegają tym samym zasadom co reszta kraju.

W praktyce różnice mogą dotyczyć jedynie liczby otwartych małych sklepów i punktów usługowych. W większych miastach jest ich zazwyczaj więcej.

Co to oznacza dla Ciebie? Lepiej zaplanuj zakupy

– 10 maja nie zrobisz zakupów w dużych sklepach i galeriach
– zakupy możliwe tylko w wybranych punktach, np. Żabkach i na stacjach
– większe zakupy zaplanuj na sobotę lub poniedziałek
– sprawdź godziny otwarcia lokalnych sklepów
– kolejna niedziela handlowa dopiero 28 czerwca

