10 milionów seniorów musi sprawdzić skrzynki pocztowe i jeden ważny szczegół
Zakład Ubezpieczeń Społecznych sfinalizował gigantyczną operację logistyczną. Do 18 lutego 2026 roku wszystkie formularze PIT za ubiegły rok zostały przekazane do operatora pocztowego. Łącznie ponad 10 milionów emerytów, rencistów oraz osób pobierających zasiłki chorobowe czy macierzyńskie otrzyma w najbliższych dniach oficjalną przesyłkę. Choć dla wielu seniorów list z ZUS to tylko formalność, dla sporej grupy brak reakcji na dokument może oznaczać utratę szansy na wysoki zwrot podatku lub błędy w rozliczeniu z fiskusem.
Kluczowe jest rozpoznanie, który konkretnie formularz trafił do Twoich rąk, ponieważ PIT-40A i PIT-11A niosą ze sobą zupełnie inne skutki prawne. ZUS przypomina również o grupie osób, których system nie rozlicza automatycznie – w ich przypadku konieczna będzie samodzielna wizyta w urzędzie skarbowym lub zalogowanie do platformy Twój e-PIT.
Trzy rodzaje listów: Sprawdź, co dostałeś
Rodzaj formularza zależy od tego, jakie świadczenia pobierałeś w 2025 roku oraz czy ZUS miał komplet informacji do Twojego rozliczenia.
PIT-40A (Roczne obliczenie podatku): Otrzymują go osoby, które pobierały emeryturę lub rentę przez cały rok, a wynik ich rozliczenia to niedopłata lub 0 zł. W tym przypadku nie musisz nic robić – ZUS rozliczył Cię automatycznie.
PIT-11A (Informacja o dochodach): Trafia do osób, które pobierały zasiłki (chorobowe, macierzyńskie) lub miały nadpłatę podatku. Ten dokument to jedynie informacja – wymaga on samodzielnego rozliczenia w usłudze Twój e-PIT lub w formie papierowej.
PIT-11: Otrzymują go m.in. osoby pobierające świadczenia po osobie zmarłej lub alimenty potrącone z renty. Podobnie jak PIT-11A, wymaga on działania ze strony podatnika.
Pułapka „automatu”: Kiedy musisz działać mimo PIT-40A?
Mimo że PIT-40A zwalnia z obowiązku biegania do urzędu, istnieją sytuacje, w których „odpuszczenie” tematu jest finansowo nieopłacalne. Powinieneś złożyć własne zeznanie (PIT-37), jeśli:
- Chcesz skorzystać z ulg: ZUS w swoim rozliczeniu nie uwzględnia ulgi rehabilitacyjnej (leki, sprzęt), ulgi na internet, darowizn czy ulgi na dzieci.
- Rozliczasz się z małżonkiem: Wspólne rozliczenie jest często korzystniejsze i pozwala obniżyć podatek, ale wymaga złożenia samodzielnej deklaracji do 30 kwietnia.
- Masz inne dochody: Jeśli dorabiasz do emerytury na umowę zlecenie lub o pracę, musisz połączyć wszystkie dochody w jednym zeznaniu rocznym.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.