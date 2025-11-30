10 rzeczy, które MUSISZ zrobić przed końcem roku, żeby nie stracić pieniędzy. Punkt 7 zaskoczył nawet ekspertów
Koniec roku to moment, w którym Polacy – często nieświadomie – tracą setki, a nawet tysiące złotych. Wiele ulg, zwrotów i korzyści wygasa 31 grudnia. Jeżeli nie zareagujesz na czas, stracisz pieniądze, do których masz pełne prawo. Poniżej znajdziesz listę najważniejszych działań, które powinien podjąć każdy – bez względu na wiek, miejsce zamieszkania czy wysokość zarobków.
1. Sprawdź, czy nie przepadnie Ci niewykorzystana ulga podatkowa
Część ulg wygasa z końcem roku. Dotyczy to m.in. ulgi na Internet czy odliczeń wynikających z darowizn. Ich niewpisanie do systemu oznacza całkowitą utratę możliwości zwrotu.
2. Zrób jeden przelew na IKZE – możesz odzyskać nawet kilka tysięcy złotych
IKZE to jedyny produkt finansowy, w którym dostajesz zwrot podatku natychmiast. Wystarczy wpłacić cokolwiek – nawet niewielką kwotę – aby odliczyć ją w PIT. To jedna z najbardziej opłacalnych rzeczy, jakie możesz zrobić w grudniu.
3. Wykorzystaj środki z kart podarunkowych i programów lojalnościowych
Miliony złotych przepadają co roku z powodu nieaktywowanych kodów, voucherów i punktów. Wiele z nich wygasa właśnie 31 grudnia. Warto sprawdzić aplikacje sklepów i banków – zwykle ukryte są tam niewykorzystane bonusy.
4. Zgłoś nieużywane umowy i subskrypcje
Aplikacje, które pobierają kilka lub kilkanaście złotych miesięcznie, w skali roku generują ogromne koszty. Warto zakończyć te, których nie potrzebujesz. Wielu użytkowników oszczędza w ten sposób nawet 500–1500 zł rocznie.
5. Zmień próg opodatkowania najmu lub działalności
Jeśli prowadzisz działalność lub wynajmujesz mieszkanie, jeszcze w grudniu możesz zmienić formę opodatkowania, aby uniknąć przepłacania przez cały przyszły rok.
6. Sprawdź ważność dokumentów – od 2026 roku niektóre zasady się zmienią
W wielu urzędach wchodzą nowe procedury, które od przyszłego roku wydłużą czas oczekiwania. Dowód osobisty, prawo jazdy, paszport – jeśli kończą ważność, zrób to teraz, kiedy kolejki są najkrótsze.
7. Złóż wniosek o zwrot z niewykorzystanych usług bankowych i telekomunikacyjnych
Niewiele osób wie, że banki i operatorzy mają obowiązek zwrócić część opłat za miesiące, w których usługi nie działały lub były aktywne „na pusto”. Wystarczy jeden wniosek, aby odzyskać od kilkunastu do kilkuset złotych.
8. Sprawdź limity zdrowotne i dopłać za badania, które będą darmowe po przekroczeniu progu
Limit kosztów prywatnych badań sprawia, że po jego przekroczeniu nie płacisz za kolejne konsultacje. Wielu Polaków kończy rok tuż przed progiem, nieświadomie przepłacając.
9. Uporządkuj rachunki i zrób jedno zdjęcie dokumentów
Zgubione paragony i potwierdzenia uniemożliwiają złożenie reklamacji lub zwrotu. Wystarczy jedno zdjęcie wszystkich dokumentów, aby zabezpieczyć się na wypadek problemów z produktami kupionymi na święta.
10. Odbierz niewypłacone świadczenia i dodatki, o których wielu Polaków nie wie
Część programów pomocowych wygasa w grudniu. Należą do nich m.in. dopłaty energetyczne, dodatki mieszkaniowe czy programy gminne. Niewielu Polaków o nich wie, a jeszcze mniej składa wnioski na czas.
Te 10 kroków może oszczędzić Ci nerwów, czasu i realnych pieniędzy. Każdy z nich wymaga kilku minut, a daje wymierne korzyści finansowe. Najważniejsze jest jedno – nie odkładaj ich na ostatni moment. 31 grudnia wiele możliwości znika na zawsze.
