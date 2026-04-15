1000 zł co miesiąc zamiast „trzynastki”? Sprawdziliśmy, co naprawdę szykuje się dla seniorów
W ostatnich dniach wielu z nas w Warszawie zaczęło zadawać sobie to samo pytanie. Czy rzeczywiście może dojść do sytuacji, w której znikną dobrze znane dodatki, a w ich miejsce pojawi się zupełnie nowe świadczenie? Temat wywołał ogromne emocje, zwłaszcza wśród seniorów, z którymi rozmawialiśmy na Pradze i w Śródmieściu.
Do Sejmu trafiła petycja, która zakłada wprowadzenie stałego dodatku w wysokości 1000 zł miesięcznie. Warunek jest jednak jeden – i to bardzo istotny. Nowe świadczenie miałoby zastąpić 13. i 14. emeryturę.
Sprawdziliśmy w Warszawie. Seniorzy dzielą się na dwa obozy
Rozmawiając z mieszkańcami Warszawy, widzimy wyraźny podział. Jedni mówią wprost – wolą stały, przewidywalny dochód. Inni boją się utraty obecnych dodatków.
Na targowisku na Woli usłyszeliśmy konkretne liczby. Seniorzy liczą, że dziś dostają rocznie około 3800 zł z „trzynastki” i „czternastki”. Nowa propozycja oznaczałaby nawet 12 000 zł rocznie.
Na pierwszy rzut oka wygląda to jak ogromny zysk. Ale kiedy zaczynamy analizować szczegóły, pojawia się problem.
Nie dla wszystkich. Warunek stażu zmienia wszystko
Nowe świadczenie nie byłoby powszechne. Zgodnie z petycją mogliby je otrzymać tylko seniorzy z bardzo długim stażem pracy:
– kobiety powyżej 40 lat pracy
– mężczyźni powyżej 45 lat pracy
I tutaj pojawia się kluczowa różnica. Jeśli ktoś nie spełni tego warunku, według tej propozycji straciłby obecne dodatki i nie dostał nic w zamian.
Widzimy to jasno – dla części osób to ogromny zysk, ale dla innych realna strata kilku tysięcy zł rocznie.
Dlaczego w ogóle pojawił się ten pomysł
Autorzy petycji zwracają uwagę na coś, co wielu z nas słyszało już wcześniej. Chodzi o tzw. „niesprawiedliwość stażową”.
Dziś osoba, która pracowała 45 lat, dostaje taką samą „trzynastkę” jak ktoś z minimalnym stażem. Do tego dochodzi próg przy 14. emeryturze – 2900 zł brutto. Po jego przekroczeniu świadczenie jest pomniejszane albo znika.
Nowy dodatek miałby to zmienić i być wypłacany niezależnie od wysokości emerytury.
Rząd mówi jasno. Na razie nic się nie zmienia
Sprawdziliśmy aktualne stanowisko i tu nie ma wątpliwości. 13. i 14. emerytura są zapisane w ustawach i na dziś nie ma planów ich likwidacji.
Petycja trafiła do Komisji ds. Petycji, ale to standardowa procedura. W praktyce takie propozycje bardzo rzadko kończą się zmianą całego systemu.
Dla porównania – jedynym stałym dodatkiem o dużej wartości jest dziś tzw. świadczenie dla stulatków. W 2026 roku wynosi 6938,92 zł brutto miesięcznie.
Policzyliśmy scenariusze. Kto realnie zyska, a kto straci
Żeby zobaczyć skalę zmian, przeliczyliśmy dwa warianty.
Obecny system:
– około 3800 zł rocznie z dwóch dodatków
Propozycja 1000 plus:
– 12 000 zł rocznie, ale tylko dla wybranych
Różnica wynosi nawet 8200 zł rocznie na plus – ale tylko dla osób z bardzo długim stażem.
Dla wszystkich pozostałych oznaczałoby to stratę całych dodatków.
Co to oznacza dla Ciebie w Warszawie?
Jeśli jesteś seniorem albo masz w rodzinie osoby na emeryturze, powinniśmy spojrzeć na tę sprawę spokojnie i konkretnie.
Po pierwsze – dziś nic się nie zmienia. 13. emerytura jest już wypłacana w 2026 roku, a 14. pozostaje w planach.
Po drugie – jeśli masz staż poniżej 40 lub 45 lat, propozycja 1000 plus w obecnym kształcie byłaby dla Ciebie niekorzystna.
Po trzecie – warto sprawdzić dokładnie swój staż pracy. Widzimy w rozmowach z mieszkańcami Warszawy, że wiele osób nie zna dokładnych danych, a to kluczowe przy takich zmianach.
Po czwarte – jeśli temat wróci, powinniśmy patrzeć na szczegóły. Diabeł tkwi w warunkach, a nie w samej kwocie 1000 zł.
Najważniejsze jest jedno – na dziś to tylko petycja. Ale pokazuje kierunek myślenia o emeryturach. I właśnie dlatego warto ją rozumieć, zanim pojawią się kolejne propozycje.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.