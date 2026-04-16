1000 zł miesięcznie zamiast 13. emerytury? Do Sejmu wpłynęła petycja
Do Sejmu trafiła petycja zakładająca wprowadzenie 1000 zł miesięcznego dodatku dla seniorów zamiast 13. i 14. emerytury. Choć wyliczenia pokazują wyraźny wzrost rocznego wsparcia, projekt zawiera restrykcyjne warunki stażowe, które mogą wykluczyć znaczną część obecnych emerytów.
Do Sejmu wpłynęła petycja, która zakłada całkowitą zmianę systemu dodatkowych świadczeń dla emerytów. W miejsce 13. i 14. emerytury pojawić miałoby się stałe wsparcie w wysokości 1000 zł miesięcznie. Choć na pierwszy rzut oka propozycja wygląda korzystnie, jej szczegóły budzą poważne wątpliwości.
1000 zł co miesiąc zamiast dodatków rocznych
Autorzy petycji proponują wprowadzenie stałego dodatku do emerytury w wysokości 1000 zł miesięcznie. W skali roku oznacza to nawet 12 000 zł dodatkowego wsparcia dla seniora.
Dla porównania obecne rozwiązania zapewniają dwa dodatki roczne – 13. i 14. emeryturę. Ich łączna wartość wynosi około 3800 zł rocznie. Różnica jest więc znacząca i wynosi ponad 8000 zł na korzyść nowego rozwiązania.
To właśnie ta kalkulacja sprawia, że temat szybko zyskał rozgłos, także w Warszawie, gdzie seniorzy uważnie analizują możliwe zmiany w swoich budżetach.
Warunki, które wykluczają większość seniorów
Kluczowy problem pojawia się przy kryteriach przyznawania świadczenia. Zgodnie z propozycją, 1000 zł miesięcznie nie trafi do wszystkich emerytów.
Prawo do dodatku mieliby wyłącznie ci, którzy spełnią bardzo restrykcyjne wymagania dotyczące stażu pracy. W projekcie wskazano:
– 40 lat pracy dla kobiet
– 45 lat pracy dla mężczyzn
To oznacza, że osoba, której zabraknie nawet kilku miesięcy do wymaganego stażu, nie otrzyma nowego świadczenia.
Ryzyko utraty obecnych świadczeń
Największe kontrowersje budzi zapis, który zakłada, że wprowadzenie nowego dodatku wiązałoby się z likwidacją 13. i 14. emerytury.
W praktyce oznacza to bardzo ryzykowny scenariusz dla wielu osób. Senior, który nie spełni nowych kryteriów stażowych, może stracić obecne dodatki i jednocześnie nie zyskać nic w zamian.
To rozwiązanie szczególnie uderzyłoby w osoby z krótszym stażem pracy, np. z powodu przerw zawodowych lub pracy w niepełnym wymiarze.
Sprawdziliśmy reakcje seniorów i realne wyliczenia
Podczas rozmów z seniorami na warszawskiej Woli temat budził wyraźne emocje. Na pierwszy plan wysuwa się prosty rachunek – więcej pieniędzy co miesiąc. Jednak po analizie warunków pojawia się niepokój.
W praktyce wielu emerytów nie spełnia wymogów 40 lub 45 lat pracy. Oznacza to, że propozycja obejmowałaby tylko wybraną grupę świadczeniobiorców.
Według szacunków opartych na strukturze stażu pracy w Polsce, nawet ponad połowa obecnych emerytów mogłaby nie kwalifikować się do nowego programu. To tłumaczy, dlaczego projekt wywołuje tak duże kontrowersje.
Stanowisko rządu w sprawie 13. i 14. emerytury
Sprawdziliśmy aktualne komunikaty instytucji publicznych. Na ten moment nie ma planów likwidacji 13. ani 14. emerytury w 2026 roku. Świadczenia te są zapisane w obowiązujących przepisach i pozostają częścią systemu wsparcia dla seniorów. Harmonogram wypłat na 2026 rok nie przewiduje zmian w tym zakresie.
Sama petycja jest obecnie analizowana w ramach standardowej procedury sejmowej. Nie oznacza to automatycznie wprowadzenia nowych przepisów.
Co to oznacza dla Ciebie? Emerytury w 2026 roku
Na dziś najważniejsza informacja jest taka, że 13. i 14. emerytura pozostają bez zmian. Jeśli pobierasz świadczenie, możesz zakładać, że dodatki zostaną wypłacone zgodnie z harmonogramem.
Projekt 1000 zł miesięcznie to na razie inicjatywa obywatelska, która dopiero przechodzi przez proces analizy. W obecnym kształcie jego wprowadzenie oznaczałoby duże zmiany i ryzyko dla części seniorów. Jeśli planujesz swoją sytuację finansową, nie opieraj decyzji na tej propozycji. Obowiązujące przepisy nadal gwarantują coroczne dodatki, które są pewnym elementem budżetu.
Warto jednak śledzić rozwój sytuacji. Dyskusja wokół tego projektu pokazuje, że temat wynagradzania za długi staż pracy będzie wracał w kolejnych miesiącach.
Dla wielu osób kluczowe może być sprawdzenie swojego stażu ubezpieczeniowego. Dokładna liczba przepracowanych lat może mieć w przyszłości realne znaczenie, jeśli podobne propozycje będą dalej analizowane.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.