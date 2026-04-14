1000 zł za psa i 700 zł za kota. Nowe „becikowe” już działa. Sprawdź, czy możesz dostać pieniądze
Nowe świadczenie dla mieszkańców już obowiązuje i budzi duże emocje. Można dostać nawet 1000 zł za psa i 700 zł za kota, ale nie każdy otrzyma te pieniądze automatycznie. Sprawdź, kto się kwalifikuje i jakie warunki trzeba spełnić.
Nowe pieniądze za adopcję zwierząt
W Zduńskiej Woli wprowadzono program, który ma zachęcić mieszkańców do przygarniania zwierząt ze schroniska. Potocznie nazywany jest „becik-psiowym”, choć działa inaczej niż klasyczne świadczenia.
Miasto oferuje:
– do 1000 zł za adopcję psa
– do 700 zł za adopcję kota
Program ruszy po wejściu uchwały w życie, czyli najpewniej na przełomie kwietnia i maja.
To nie jest gotówka „do ręki”
W przeciwieństwie do 800+ pieniądze nie trafiają od razu na konto. To refundacja kosztów, które poniesiesz po adopcji.
Można odzyskać wydatki na:
– karmę
– leczenie weterynaryjne
– podstawowe akcesoria
Warunek jest jeden: trzeba przedstawić paragony lub faktury.
Kto może dostać pieniądze
Nie wystarczy tylko zabrać zwierzę do domu.
Aby otrzymać wsparcie, trzeba:
– wypełnić formularz adopcyjny
– przejść weryfikację w schronisku
– zapewnić zwierzęciu odpowiednie warunki
Dopiero po podpisaniu umowy z miastem można ubiegać się o zwrot kosztów.
Dlaczego miasto dopłaca do adopcji
Choć program może wyglądać jak rozdawanie pieniędzy, w rzeczywistości chodzi o oszczędności.
Utrzymanie zwierząt w schroniskach kosztuje ogromne pieniądze. W skali kraju to setki milionów złotych rocznie. Każda adopcja oznacza niższe wydatki dla gminy.
Dlatego podobne programy działają już w innych miastach. W niektórych przypadkach dopłaty są jeszcze wyższe.
Co dalej z bezdomnymi zwierzętami
Równolegle trwają prace nad ogólnopolskim systemem KROPiK, czyli rejestrem czipów psów i kotów. Ma on pomóc w identyfikacji właścicieli i ograniczyć porzucanie zwierząt.
Jeśli myślisz o adopcji psa lub kota, możesz nie tylko pomóc zwierzęciu, ale też odzyskać część kosztów.
Najważniejsze:
– sprawdź, czy program działa w Twojej gminie
– przygotuj się na formalności
– zachowuj wszystkie rachunki
