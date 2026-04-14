1000 zł za psa i 700 zł za kota. Nowe „becikowe” już działa. Sprawdź, czy możesz dostać pieniądze

14 kwietnia 2026 15:57 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Nowe świadczenie dla mieszkańców już obowiązuje i budzi duże emocje. Można dostać nawet 1000 zł za psa i 700 zł za kota, ale nie każdy otrzyma te pieniądze automatycznie. Sprawdź, kto się kwalifikuje i jakie warunki trzeba spełnić.

Fot. Pixabay

Nowe pieniądze za adopcję zwierząt

W Zduńskiej Woli wprowadzono program, który ma zachęcić mieszkańców do przygarniania zwierząt ze schroniska. Potocznie nazywany jest „becik-psiowym”, choć działa inaczej niż klasyczne świadczenia.

Miasto oferuje:
– do 1000 zł za adopcję psa
– do 700 zł za adopcję kota

Program ruszy po wejściu uchwały w życie, czyli najpewniej na przełomie kwietnia i maja.

To nie jest gotówka „do ręki”

W przeciwieństwie do 800+ pieniądze nie trafiają od razu na konto. To refundacja kosztów, które poniesiesz po adopcji.

Można odzyskać wydatki na:
– karmę
– leczenie weterynaryjne
– podstawowe akcesoria

Warunek jest jeden: trzeba przedstawić paragony lub faktury.

Kto może dostać pieniądze

Nie wystarczy tylko zabrać zwierzę do domu.

Aby otrzymać wsparcie, trzeba:
– wypełnić formularz adopcyjny
– przejść weryfikację w schronisku
– zapewnić zwierzęciu odpowiednie warunki

Dopiero po podpisaniu umowy z miastem można ubiegać się o zwrot kosztów.

Dlaczego miasto dopłaca do adopcji

Choć program może wyglądać jak rozdawanie pieniędzy, w rzeczywistości chodzi o oszczędności.

Utrzymanie zwierząt w schroniskach kosztuje ogromne pieniądze. W skali kraju to setki milionów złotych rocznie. Każda adopcja oznacza niższe wydatki dla gminy.

Dlatego podobne programy działają już w innych miastach. W niektórych przypadkach dopłaty są jeszcze wyższe.

Co dalej z bezdomnymi zwierzętami

Równolegle trwają prace nad ogólnopolskim systemem KROPiK, czyli rejestrem czipów psów i kotów. Ma on pomóc w identyfikacji właścicieli i ograniczyć porzucanie zwierząt.

Jeśli myślisz o adopcji psa lub kota, możesz nie tylko pomóc zwierzęciu, ale też odzyskać część kosztów.

Najważniejsze:
– sprawdź, czy program działa w Twojej gminie
– przygotuj się na formalności
– zachowuj wszystkie rachunki

