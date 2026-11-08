11 jednostek broni, śledczy sprawdzili pozwolenia napastnika z Krakowa
Prokuratura Okręgowa w Kielcach oraz Prokuratura Okręgowa w Krakowie ujawniły w niedzielę, 8 listopada 2026 roku, nowe ustalenia dotyczące zbrojnego ataku na Rynku Głównym, potwierdzając zabezpieczenie łącznie 11 jednostek broni palnej należących do 24-letniego sprawcy i jego ojca. Podczas gdy śledczy zakończyli bilans arsenału użytego podczas zbrodni w Ostrowcu Świętokrzyskim i Krakowie, drugi z ciężko rannych policjantów odzyskał przytomność, a stacje krwiodawstwa wstrzymały przyjmowanie kolejnych dawców.
Arsenał w Ostrowcu Świętokrzyskim i Krakowie. Zabezpieczono 11 jednostek broni
W trakcie szczegółowych przeszukań mieszkania w bloku w centrum Ostrowca Świętokrzyskiego, gdzie ujawniono zwłoki rodziców oraz 20-letniej siostry zamachowca, technicy kryminalistyki zabezpieczyli pokaźny skład amunicji oraz 7 sztuk broni palnej. W połączeniu z 4 jednostkami odebranymi napastnikowi na miejscu zatrzymania w Krakowie, łączny bilans zabezpieczonej broni wzrósł do 11 egzemplarzy.
– Liczba 11 jednostek broni palnej dokładnie odpowiada ustaleniom śledczych co do ilości uzbrojenia, na jaką formalne pozwolenie posiadali zamachowiec oraz jego ojciec – poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Kielcach prok. Daniel Prokopowicz. Prokurator potwierdził również, że na ciałach wszystkich 3 osób odnalezionych w ostrowieckim lokalu stwierdzono jednoznaczne rany postrzałowe. W mieszkaniu nadal trwają drobiazgowe czynności procesowe i zabezpieczanie śladów balistycznych.
Drugi policjant wybudzony ze śpiączki. Banki krwi zapełnione po zrywie dawców
Z krakowskich szpitali napłynęły pomyślne informacje dotyczące stanu zdrowia funkcjonariuszy postrzelonych podczas sobotniej wymiany ognia na skrzyżowaniu ulic Stradom i Dietla. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie prok. Tomasz Waszczuk oficjalnie potwierdził, że drugi z ciężko rannych policjantów został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej przez zespół lekarzy. Pierwszy z rannych mundurowych odzyskał przytomność w niedzielę rano.
Ogromna fala solidarności po policyjnym apelu o oddawanie krwi doprowadziła do bezprecedensowej sytuacji w regionalnej służbie zdrowia. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie poinformowało, że wszystkie dostępne chłodnie i magazyny zostały całkowicie zapełnione, przez co placówka nie ma obecnie możliwości obsłużenia kolejnych osób. Małopolska policja podziękowała mieszkańcom za natychmiastową reakcję i zaapelowała o czasowe wstrzymanie wizyt w punktach poboru, aby zoptymalizować wykorzystanie zgromadzonych zapasów.
Jak zaplanować oddawanie krwi i pomóc poszkodowanym w kolejnych dniach?
- Odłóż wizytę w punkcie poboru o kilka tygodni – koncentrat krwinek czerwonych zachowuje przydatność kliniczną przez 42 dni; równomierne rozłożenie donacji w czasie zapobiegnie marnotrawieniu nadwyżek i zabezpieczy szpitale w kolejnych fazach leczenia rannych.
- Sprawdzaj bieżące zapotrzebowanie grup krwi na stronach RCKiK – przed udaniem się do stacji krwiodawstwa zweryfikuj wskaźnik zapasów dla swojej grupy krwi (najbardziej pożądane pozostają grupy Rh ujemne, w tym 0 Rh-).
- Przygotuj organizm do procedury donacji – w dniu oddania krwi wypij minimum 2 litry płynów, zjedz lekki posiłek ubogotłuszczowy i miej przy sobie fizyczny dokument tożsamości z numerem PESEL lub aplikację mObywatel.
Najważniejsze ustalenia śledczych po ataku w Krakowie
- 11 sztuk broni palnej pod kontrolą policji – 7 jednostek zabezpieczono w Ostrowcu Świętokrzyskim, a 4 w Krakowie; cała broń figurowała w oficjalnych rejestrach pozwoleń.
- Potwierdzone rany postrzałowe u rodziny – oględziny zwłok rodziców i siostry sprawcy wykazały bezpośrednie obrażenia od kul.
- Obaj ranni policjanci wybudzeni – stan postrzelonych funkcjonariuszy stabilizuje się na oddziałach intensywnej terapii.
- Wstrzymana zbiórka krwi w Krakowie – banki krwi RCKiK osiągnęły 100 proc. pojemności magazynowej.
- Zaostrzone patrole w polskich miastach – władze regionalne wprowadziły podwyższone procedury prewencyjne w newralgicznych punktach aglomeracji.
Źródło: PAP
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.