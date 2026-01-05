1100 zł miesięcznie zamiast 800 plus? Od 2026 r. nowe świadczenie nawet do 25. roku życia dziecka
Od stycznia 2026 roku część rodzin może otrzymywać nawet około 1100 zł miesięcznie na dziecko zamiast 800 plus. Niemiecki zasiłek Kindergeld został podwyższony i – co kluczowe – przysługuje bez kryterium dochodowego oraz nawet do 25. roku życia dziecka, także Polakom mieszkającym w Polsce, którzy spełnią określone warunki.
Od 1 stycznia 2026 roku część rodzin może liczyć na wyraźnie wyższe wsparcie finansowe na dzieci. Chodzi o niemiecki zasiłek rodzinny Kindergeld, który po podwyżce wynosi równowartość około 1100 zł miesięcznie i w wielu przypadkach może stanowić realną alternatywę lub uzupełnienie polskiego świadczenia 800 plus. Co istotne, pomoc ta przysługuje niezależnie od dochodu i nawet do 25. roku życia dziecka.
Kindergeld to świadczenie wypłacane przez Niemcy nie tylko swoim obywatelom, ale także pracownikom z innych państw Unii Europejskiej, w tym Polakom. Prawo do niego mają osoby pracujące lub mieszkające na terenie Niemiec, a w określonych sytuacjach także te, które na stałe mieszkają w Polsce, lecz uzyskują dochody za Odrą. Od 2026 roku miesięczna kwota zasiłku wzrosła z 255 do 259 euro, co przy obecnym kursie oznacza około 1100 zł.
Zasiłek przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 lat. Wsparcie można otrzymywać również po osiągnięciu pełnoletności – aż do 25. roku życia – pod warunkiem że dziecko kontynuuje naukę, odbywa studia, szkolenie zawodowe, praktyki, staż lub wolontariat. Prawo do świadczenia zachowują także rodzice dzieci, które chwilowo nie uczą się, o ile przerwa w edukacji nie przekracza czterech miesięcy albo dziecko jest zarejestrowane jako osoba poszukująca pracy lub miejsca szkoleniowego. Co ważne, dorabianie do 20 godzin tygodniowo nie pozbawia prawa do Kindergeld, niezależnie od wysokości zarobków dziecka.
O Kindergeld mogą ubiegać się obywatele UE, w tym Polacy, którzy pracują w Niemczech przez co najmniej 183 dni w roku, a ponad 90 proc. ich dochodów jest tam opodatkowanych. W takim przypadku nie jest wymagane zameldowanie w Niemczech – cała rodzina może mieszkać w Polsce. Drugą grupą uprawnioną są osoby na stałe zameldowane w Niemczech i objęte tam nieograniczonym obowiązkiem podatkowym.
Świadczenie wypłacane jest jednemu z rodziców i nie obowiązuje przy nim żadne kryterium dochodowe. Jeśli jednak na to samo dziecko pobierane jest w Polsce 800 plus, zastosowanie mają unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W takiej sytuacji Niemcy wypłacają tzw. dodatek dyferencyjny, czyli różnicę między kwotą Kindergeld a polskim świadczeniem. Informację o pobieraniu 800 plus należy obowiązkowo wskazać we wniosku składanym w niemieckim urzędzie rodzinnym.
Aby otrzymać Kindergeld, należy złożyć pisemny wniosek do niemieckiej Familienkasse. Do dokumentów trzeba dołączyć m.in. akt urodzenia dziecka oraz potwierdzenie zatrudnienia w Niemczech lub dokumenty dotyczące prowadzenia tam działalności gospodarczej. Terminy wypłat są uzależnione od indywidualnego numeru zasiłku i różnią się w zależności od jego ostatniej cyfry.
Oprócz Kindergeld w Niemczech funkcjonuje także dodatkowe wsparcie dla rodzin o niższych dochodach – tzw. dodatek na dziecko. Od 2025 roku jego maksymalna wysokość wynosi 297 euro miesięcznie, jednak przysługuje on wyłącznie po spełnieniu określonych warunków dochodowych i formalnych.
Podwyżka Kindergeld od 2026 roku sprawia, że dla wielu polskich rodzin pracujących za granicą lub mających związki zawodowe z Niemcami, świadczenie to może okazać się znacznie korzystniejsze niż krajowe 800 plus – zwłaszcza że obejmuje także starsze dzieci i nie jest uzależnione od dochodu.
