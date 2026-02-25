12 proc. podatek zamiast składki zdrowotnej? Minister Finansów zabrał głos
Czy składkę zdrowotną zastąpi 12-proc. podatek zdrowotny? Taka propozycja pojawiła się ze strony Lewicy, ale – jak podkreślił minister finansów Andrzej Domański – nie jest to projekt rządu. Sprawdzamy, na czym polega pomysł i czy podatnicy powinni spodziewać się zmian.
12-proc. podatek zdrowotny zamiast składki? Minister finansów: to nie jest projekt rządu
Propozycja wprowadzenia 12-proc. podatku zdrowotnego w miejsce obecnej składki zdrowotnej nie jest inicjatywą rządu – poinformował minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Jak zaznaczył, to pomysł Lewicy, który był przedmiotem rozmów, ale nie stanowi oficjalnego projektu legislacyjnego.
Co się zmienia?
Na razie nic. Minister finansów wyraźnie podkreślił, że 12-proc. podatek zdrowotny nie jest propozycją Ministerstwa Finansów ani Ministerstwa Zdrowia. Resort prowadzi rozmowy z koalicjantami, jednak nie ma rządowych planów wdrożenia takiego rozwiązania.
We wtorek odbyło się spotkanie przedstawicieli Lewicy z ministrem finansów oraz minister zdrowia Jolantą Sobierańską-Grendą. Rozmowy dotyczyły ogólnej sytuacji systemu ochrony zdrowia oraz możliwych kierunków zmian w jego finansowaniu.
Na czym polega propozycja?
Lewica proponuje zastąpienie obecnej składki zdrowotnej jednolitym 12-proc. podatkiem zdrowotnym. Zakłada on kwotę wolną w wysokości 30 tys. zł. Dodatkowe środki na system ochrony zdrowia miałyby pochodzić m.in. z podatku od produktów wysokoprzetworzonych (tzw. podatku „tłuszczowego”) oraz z akcyzy na alkohol.
Według autorów pomysłu zmiana oznaczałaby obniżenie obciążeń zdrowotnych dla około 90 proc. społeczeństwa. Jednocześnie projekt przewiduje zwiększenie finansowania ochrony zdrowia do poziomu 9 proc. PKB.
Stanowisko rządu
Minister Andrzej Domański zaznaczył, że rolą Ministerstwa Finansów jest prowadzenie dialogu z partnerami koalicyjnymi, ale obecnie nie ma decyzji o przygotowaniu rządowego projektu w tym zakresie.
Ministra zdrowia podkreśliła z kolei, że kluczowe jest zapewnienie jak największych środków dla systemu. Konkretne rozwiązania podatkowe będą jednak oceniane przez resort finansów pod kątem skutków dla budżetu państwa.
Co to oznacza dla podatników?
Na tym etapie propozycja ma charakter politycznej inicjatywy jednej z partii koalicyjnych. Nie trafiła do Sejmu jako projekt rządowy i nie rozpoczął się formalny proces legislacyjny.
Ewentualna zmiana sposobu finansowania ochrony zdrowia wymagałaby nowelizacji ustaw podatkowych oraz przepisów regulujących funkcjonowanie Narodowego Funduszu Zdrowia. Do czasu przedstawienia oficjalnego projektu obowiązują dotychczasowe zasady naliczania składki zdrowotnej.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.