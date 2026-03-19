13. emerytura 2026: Czy pobierając dwa świadczenia, można liczyć podwójny dodatek?

19 marca 2026 10:53 | Autor: Małgorzata Skarbek | Aktualności | Brak komentarzy

Wielkimi krokami zbliżają się wypłaty trzynastych emerytur. W tym roku seniorzy mogą liczyć na 1978,49 zł brutto dodatkowego wsparcia. Pojawia się jednak kluczowe pytanie: co w sytuacji, gdy jedna osoba pobiera jednocześnie emeryturę i rentę? ZUS ucina spekulacje dotyczące podwójnych wypłat

Już na początku kwietnia na konta milionów Polaków trafią dodatkowe środki. Trzynastka zostanie wypłacona automatycznie wraz z podstawowym świadczeniem. Choć prawo do niej mają zarówno emeryci, jak i renciści, osoby pobierające oba te świadczenia naraz muszą przygotować się na ważną zasadę.

Jedna osoba, jedna „trzynastka”

ZUS rozwiewa wątpliwości: nie ma możliwości otrzymania dwóch trzynastych emerytur, nawet jeśli zbiegają się uprawnienia do różnych świadczeń.

„Dodatek jest przyznawany na osobę, a nie na świadczenie. Jeśli ktoś pobiera np. emeryturę i rentę wypadkową, otrzyma tylko jedną trzynastkę” – wyjaśnia organ rentowy.

Zasada ta obowiązuje również wtedy, gdy świadczenia wypłacane są przez różne instytucje (np. ZUS i KRUS). W takim przypadku wypłatą dodatku zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Ile trafi „na rękę”?

W 2026 roku kwota 13. emerytury brutto wynosi 1978,49 zł dla wszystkich, niezależnie od wysokości podstawowej emerytury. Jednak to, ile realnie wpłynie na konto (kwota netto), zależy od wysokości regularnego świadczenia:

  • Emerytura do 2500 zł brutto: Seniorzy otrzymają ok. 1794 zł netto. Z kwoty brutto potrącana jest jedynie składka zdrowotna, a podatek dochodowy wynosi 0 zł.

  • Wyższe emerytury: Osoby z wyższymi świadczeniami otrzymają mniej – szacunkowo od 1620 do 1700 zł netto, ze względu na konieczność potrącenia zaliczki na podatek dochodowy.

Harmonogram wypłat – uwaga na Wielkanoc

Wypłaty ruszą już 1 kwietnia. Ze względu na przypadające na początku miesiąca Święta Wielkanocne, niektóre terminy zostały przyspieszone.

Terminy wypłat 13. emerytury w kwietniu 2026:

  • 1 kwietnia (środa)

  • 3 kwietnia (piątek) – dla terminów przypadających w niedzielę wielkanocną (5.04) i poniedziałek świąteczny (6.04)

  • 10 kwietnia (piątek)

  • 15 kwietnia (środa)

  • 20 kwietnia (poniedziałek)

  • 24 kwietnia (piątek) – dla terminu przypadającego w sobotę (25.04)

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl