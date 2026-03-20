13. emerytura 2026 wypłacona szybciej. Pieniądze trafią do milionów seniorów jeszcze przed Wielkanocą
Znamy już dokładne terminy i kwoty tegorocznej „trzynastki”. Dzięki waloryzacji świadczenie będzie wyższe o 100 zł brutto w porównaniu do ubiegłego roku. Ze względu na wczesny termin Świąt Wielkanocnych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych podjął decyzję o przyspieszeniu przelewów, by pieniądze trafiły do portfeli seniorów jeszcze przed świątecznymi zakupami
W 2026 roku dodatkowe wsparcie otrzyma łącznie ponad 9 mln osób – w tym 6,4 mln emerytów, prawie 2 mln rencistów z ZUS oraz niemal milion świadczeniobiorców z KRUS. Pieniądze zostaną wypłacone automatycznie, co oznacza, że seniorzy nie muszą składać żadnych dodatkowych wniosków.
Kwota 13. emerytury w 2026 roku: Ile na rękę?
Wysokość 13. emerytury jest zawsze równa obowiązującej emeryturze minimalnej. Po marcowej waloryzacji na poziomie 5,3 proc., stawka ta wzrosła do 1978,49 zł brutto. To, ile ostatecznie wpłynie na konto emeryta, zależy od wysokości jego podstawowego świadczenia:
Dla osób z emeryturą do 2500 zł brutto: Świadczenie netto wyniesie około 1794 zł. W tym przypadku od kwoty brutto odliczana jest jedynie składka zdrowotna, a podatek dochodowy wynosi 0 zł.
Dla osób z wyższą emeryturą: Seniorzy pobierający zasadnicze świadczenie powyżej 2500 zł muszą liczyć się z potrąceniem zaliczki na podatek dochodowy. W ich przypadku kwota „na rękę” wyniesie od 1620 zł do 1700 zł.
Harmonogram wypłat: Kiedy przelew z ZUS?
Pieniądze będą wypłacane razem z regularną emeryturą kwietniową. Ponieważ 5, 6 oraz 25 dzień miesiąca wypada w dni wolne od pracy lub tuż po nich, ZUS zmodyfikował kalendarz wysyłek. Ponad 3 mln osób otrzyma środki jeszcze przed Wielkanocą.
Dokładne daty wypłat 13. emerytury w kwietniu 2026 r.:
1 kwietnia (środa): Pierwsza tura przelewów.
3 kwietnia (piątek): Wypłata dla osób, które standardowo otrzymują pieniądze 5. i 6. dnia miesiąca (ze względu na niedzielę i poniedziałek wielkanocny).
10 kwietnia (piątek): Kolejna tura dla osób z terminem dziesiątego dnia miesiąca.
15 kwietnia (środa): Standardowy termin wypłaty.
20 kwietnia (poniedziałek): Przelewy dla kolejnej grupy beneficjentów.
24 kwietnia (piątek): Wypłata dla osób z terminem na 25. dzień miesiąca (sobota).
Należy pamiętać, że ZUS i KRUS wypłacą 13. emeryturę z urzędu, nie ma zatem obowiązku składania żadnego wniosku. Jeśli natomiast dostaniesz ofertę odpłatnej pomocy w wypełnieniu dokumentów, może to być próba oszustwa.
