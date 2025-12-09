13. emerytura w 2026 roku. Znamy prognozowaną kwotę świadczenia
Seniorzy poznali prognozy dotyczące 13. emerytury na 2026 rok. Według wstępnych wyliczeń świadczenie ma wynieść około 1969 zł brutto, czyli tylko nieznacznie więcej niż rok wcześniej. To efekt niższej waloryzacji, która ograniczy skalę podwyżek.
13. emerytura w 2026 roku. Takiej kwoty mogą spodziewać się seniorzy
Seniorzy czekają na informacje dotyczące przyszłorocznej waloryzacji i dodatkowych świadczeń. Wśród nich najważniejsza pozostaje 13. emerytura. Znamy prognozy na 2026 rok. Wyliczenia pokazują, że świadczenie będzie wyższe niż w 2025 roku, ale wzrost okaże się symboliczny.
Co się zmienia?
Kwota 13. emerytury zależy od najniższego świadczenia obowiązującego od 1 marca danego roku. W 2026 roku jej wysokość ma wynikać z prognozowanego wskaźnika waloryzacji, który według założeń budżetowych wyniesie około 4,80 proc. To mniej niż rok wcześniej. Niższa dynamika wzrostu cen i płac przekłada się na skromniejszą podwyżkę świadczeń.
W 2025 roku minimalna emerytura wynosiła 1878,91 zł brutto. Po prognozowanej waloryzacji w 2026 roku najniższe świadczenie może wzrosnąć do około 1969,10 zł brutto. To właśnie tyle mieliby otrzymać emeryci w ramach „trzynastki”.
Fakty i tło sprawy
13. emerytura to świadczenie wypłacane od 2019 roku wszystkim uprawnionym seniorom. Trafia do osób pobierających emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne czy renty socjalne. Jest wypłacana automatycznie, bez wniosków. Jej celem jest wsparcie finansowe osób o niskich dochodach i częściowe wyrównanie rosnących kosztów życia.
W ostatnich latach emeryci mierzą się ze stale rosnącymi wydatkami. Wyższe rachunki, droższe leki i codzienne zakupy obciążają domowe budżety. Dlatego każde dodatkowe świadczenie ma kluczowe znaczenie, choć jego wartość realna maleje w obliczu inflacji.
Co to oznacza dla czytelnika?
Prognozowana kwota 1969,10 zł brutto oznacza, że w 2026 roku seniorzy otrzymają wyższe świadczenie niż w roku poprzednim. Wzrost będzie jednak niewielki, co może nie przełożyć się na odczuwalne wzmocnienie domowych finansów. Ostateczna kwota będzie znana dopiero po ustaleniu wskaźnika waloryzacji na 1 marca 2026 r.
Dla emerytów to ważny sygnał. Warto śledzić oficjalne komunikaty ZUS i Ministerstwa Rodziny, bo to od marcowej waloryzacji zależy realna wartość „trzynastki”.
13. emerytura w 2026 roku ma wynieść około 1969,10 zł brutto. To wynik prognozowanej waloryzacji na poziomie 4,80 proc. Świadczenie pozostanie ważnym wsparciem dla seniorów, choć jego siła nabywcza wciąż będzie ograniczona. Ostateczne wyliczenia poznamy po ogłoszeniu danych waloryzacyjnych na początku 2026 roku.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.