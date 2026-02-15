13 zatrzymanych w dwa tygodnie. Tak oszukiwano mieszkańców Warszawy
W ciągu zaledwie dwóch tygodni policjanci w Warszawie zatrzymali 13 osób podejrzanych o oszustwa metodą „na legendę”. Jak informuje Komenda Stołeczna Policji, poszkodowani stracili łącznie ponad dwa miliony złotych.
Seria oszustw w Warszawie. 13 osób zatrzymanych, straty sięgają milionów złotych
Stołeczni policjanci w ciągu ostatnich dwóch tygodni zatrzymali 13 osób podejrzanych o udział w oszustwach dokonywanych metodą tzw. „na legendę”. Jak informuje Komenda Stołeczna Policji, tylko w tym okresie odnotowano 16 takich przestępstw, a łączna suma strat poniesionych przez poszkodowanych przekroczyła dwa miliony złotych.
Większość zatrzymanych została decyzją sądu tymczasowo aresztowana na okres trzech miesięcy. Sprawy mają charakter rozwojowy.
Pieniądze, biżuteria i karty bankowe
Jak przekazuje młodszy aspirant Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji, łupem sprawców padały nie tylko gotówka, ale również złota biżuteria, zegarki oraz monety kolekcjonerskie. W kilku przypadkach osoby pokrzywdzone przekazały oszustom swoje karty bankomatowe wraz z kodami PIN.
Policja podkreśla, że oszuści działają w sposób zaplanowany i wykorzystują silne emocje ofiar. Tworzone historie często dotyczą rzekomych problemów zdrowotnych lub wypadków bliskich osób, co powoduje presję czasu i utratę czujności.
Jak działają oszuści „na legendę”
Z informacji przekazanych przez policję wynika, że sprawcy najczęściej podszywają się pod pracowników instytucji publicznych lub finansowych. Jednym ze schematów jest telefon od osoby podającej się za pracownika poczty, informującej o pilnej przesyłce.
Następnie ofiara otrzymuje kolejny telefon, tym razem od rzekomego policjanta, który ostrzega przed próbą oszustwa i instruuje, aby wypłacić oszczędności oraz przekazać je „funkcjonariuszowi” lub pozostawić w wyznaczonym miejscu.
W ostatnim czasie oszuści coraz częściej przesyłają także fałszywe legitymacje pracowników banków drogą mailową, aby uwiarygodnić swoje działania i przekonać ofiarę, że jej środki są zagrożone.
Fałszywe inwestycje i obietnice zysków
Kolejną metodą są rzekome inwestycje w kryptowaluty lub metale szlachetne. Osoby poszkodowane trafiają na reklamy aplikacji obiecujących szybki zysk. Następnie kontaktuje się z nimi fałszywy doradca finansowy.
Przez pewien czas ofiary nie zdają sobie sprawy z oszustwa, ponieważ aplikacje pokazują fikcyjne wzrosty wartości inwestycji. Próba wypłaty środków kończy się kolejnymi żądaniami wpłat lub przekonywaniem, że „to nie jest odpowiedni moment na zakończenie inwestycji”.
Policja apeluje o ostrożność
Służby przypominają, aby nigdy nie przekazywać gotówki, biżuterii ani kart bankowych osobom trzecim. Policja i banki nie proszą o takie działania telefonicznie ani mailowo. Każdy podejrzany kontakt należy niezwłocznie zgłaszać na numer alarmowy 112 lub bezpośrednio do najbliższej jednostki policji.
Rosnąca liczba tego typu przestępstw pokazuje, jak ważna jest ostrożność i weryfikowanie informacji, zwłaszcza gdy rozmówca wywiera presję czasu. Policja apeluje o rozmowę z bliskimi, szczególnie z osobami starszymi, które najczęściej padają ofiarą tego rodzaju oszustw.
Artykuł został przygotowany na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz rzetelnych źródeł branżowych.
Inne źródła: tvn24.pl
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.