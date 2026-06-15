14 sierpnia dniem wolnym w całej Polsce. Premier wydał zarządzenie – masz długi weekend, ale jest jeden haczyk
15 sierpnia wypada w tym roku w sobotę, co automatycznie uruchamia przepis Kodeksu pracy zobowiązujący każdego pracodawcę do oddania pracownikom dodatkowego dnia wolnego. Premier wyznaczył piątek 14 sierpnia dla całej administracji rządowej. Cała reszta też będzie miała dzień wolny, ale jest haczyk i tu wchodzi Twój pracodawca.
Skąd bierze się ten dzień wolny – przepis, który mało kto zna
Mechanizm wynika z art. 130 § 2 Kodeksu pracy. Każde święto ustawowe przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin w danym okresie rozliczeniowym. W 2026 roku Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny i Święto Wojska Polskiego – 15 sierpnia – wypada w sobotę. Dla większości pracowników sobota jest już dniem wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Święto „znika” więc z kalendarza bez faktycznego skrócenia tygodnia – a pracodawca musi tę lukę uzupełnić i wyznaczyć dodatkowy dzień wolny gdzie indziej.
Prezes Rady Ministrów ujednolicił termin dla administracji rządowej zarządzeniem: dzień wolny za sierpniowe święto przypada na piątek 14 sierpnia 2026 r. W efekcie urzędnicy mają weekend od piątku do niedzieli włącznie.
Które urzędy będą zamknięte 14 sierpnia
W piątek 14 sierpnia nie będą funkcjonować m.in. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, wszystkie ministerstwa i urzędy centralne, urzędy wojewódzkie, izby administracji skarbowej i Krajowa Informacja Skarbowa oraz pozostałe jednostki administracji rządowej. ZUS stosuje analogiczne zasady – placówki będą zamknięte.
Ważne zastrzeżenie: zarządzenie premiera obejmuje wprost korpus służby cywilnej i administrację rządową. Urzędy samorządowe – wydziały komunikacji, urzędy miast i gmin, ośrodki pomocy społecznej – podlegają własnym decyzjom. Większość z nich stosuje tę samą datę dla wygody organizacyjnej, ale nie są do tego formalnie zobowiązane. Przed planowaną wizytą warto zadzwonić lub sprawdzić stronę danej jednostki.
Sektor prywatny: masz prawo do dnia wolnego, ale nie musisz go mieć 14 sierpnia
Obowiązek oddania dnia wolnego spoczywa na każdym pracodawcy zatrudniającym na umowę o pracę – bez wyjątku i bez względu na branżę czy wielkość firmy. Kluczowa różnica w stosunku do sektora publicznego tkwi jednak w terminie: pracodawca prywatny może wyznaczyć ten dzień w dowolnym momencie w obowiązującym okresie rozliczeniowym. Nie musi być to 14 sierpnia.
Część firm wybiera ten sam dzień co administracja – bo to najprostsze i najmniej angażuje kadr. Inne „kumulują” dni wolne za święta przypadające w soboty lub niedziele i wyznaczają je blokowo – między świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem, w okolicach majówki albo przy Wielkim Tygodniu. To całkowicie zgodne z przepisami. W 2026 roku kilka świąt wypada w weekendy, więc przy dłuższym okresie rozliczeniowym (3 lub 4 miesiące) możesz mieć do odebrania więcej takich dni niż się spodziewasz.
Co to oznacza dla Ciebie? Nie zakładaj wolnego, zanim nie sprawdzisz
- Zapytaj w kadrach zanim zarezerwujesz hotel. Termin dnia wolnego to decyzja pracodawcy. Nie wszystkie firmy wybrały 14 sierpnia. Zanim kupisz bilety na długi weekend, upewnij się, że faktycznie masz ten dzień wolny – a nie inny termin w zamian.
- Jeśli Twoja firma nie dała 14 sierpnia – możesz złożyć wniosek urlopowy. Pracodawca nie musi go zaakceptować, ale z odpowiednim wyprzedzeniem i przy braku konfliktu z grafikiem – w większości przypadków zgadza się. Sierpień to szczyt sezonu, więc działaj jak najszybciej.
- Sprawdź, ile dni wolnych masz do odebrania. W 2026 roku 15 sierpnia to nie jedyne święto przypadające w weekend. Jeśli masz dłuższy okres rozliczeniowy, w kadrach może na Ciebie czekać więcej dni do odebrania. Zapytaj, zanim zrobi to pracodawca z ostatniej chwili.
- Planuj wizyty urzędowe przed 13 lub od 17 sierpnia. Między środą 12 a niedzielą 16 sierpnia administracja rządowa praktycznie stoi. Dowód osobisty, rejestracja pojazdu, sprawy skarbowe – zaplanuj je do 13 lub dopiero po 17 sierpnia. Wiele urzędów ma rezerwacje online – terminy po ogłoszeniu wolnego znikają szybko.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.