14 sierpnia wolne w całej Polsce. Prawie. W Warszawie ratusz wyznaczył inny termin
Premier wyznaczył piątek 14 sierpnia 2026 roku jako dzień wolny dla urzędników administracji rządowej. Problem w tym, że stołeczny ratusz i wszystkie urzędy dzielnic w Warszawie nie podlegają temu zarządzeniu – i już wcześniej wybrały zupełnie inny termin. Jeśli planujesz wizytę w urzędzie dzielnicy, możesz się rozczarować albo zaskoczyć.
Dlaczego akurat 14 sierpnia? Mechanizm z Kodeksu pracy
Zasada wynika z art. 130 par. 2 Kodeksu pracy: każde święto ustawowe przypadające w dniu innym niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin w danym okresie rozliczeniowym. W 2026 roku Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny i Święto Wojska Polskiego – 15 sierpnia – wypada w sobotę. Sobota jest dla większości pracowników dniem wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, więc święto „znika” z kalendarza roboczego nie redukując wymiaru czasu pracy. Pracodawca ma obowiązek zrekompensować ten dzień w innym terminie w ramach bieżącego okresu rozliczeniowego.
Prezes Rady Ministrów ujednolicił termin dla administracji rządowej, podpisując 5 stycznia 2026 roku zarządzenie wyznaczające piątek 14 sierpnia 2026 roku jako dzień wolny dla członków korpusu służby cywilnej. Tym samym zarządzeniem premier Donald Tusk wskazał też 28 grudnia 2026 roku jako drugi dodatkowy dzień wolny – rekompensatę za drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, który w tym roku wypada w sobotę 26 grudnia.
Kto na pewno nie pracuje 14 sierpnia? Lista jest długa, ale niekompletna
W piątek 14 sierpnia nie będą działać między innymi Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, wszystkie ministerstwa i urzędy centralne, urzędy wojewódzkie, Krajowa Informacja Skarbowa oraz izby administracji skarbowej. Zarządzenie premiera obejmuje też sądy rejonowe – przykładowo Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia już ustalił w swoim wewnętrznym zarządzeniu, że 14 sierpnia będzie dniem wolnym dla pracowników.
Tu jednak zaczyna się problem dla mieszkańców stolicy. Zarządzenie premiera dotyczy administracji rządowej, a nie samorządowej. Urząd miasta, urząd dzielnicy czy wydział komunikacji to jednostki samorządu terytorialnego – i o terminie ich dnia wolnego decyduje nie premier, a prezydent miasta.
Warszawski ratusz wybrał inny dzień – i zrobił to już w grudniu
Prezydent m.st. Warszawy podpisał własne zarządzenie 4 grudnia 2025 roku, na mocy którego dniami wolnymi od pracy w Urzędzie m.st. Warszawy w 2026 roku będą 21 sierpnia (za święto 15 sierpnia) oraz 28 grudnia (za drugi dzień świąt). To znaczy, że 14 sierpnia urzędy dzielnic i Urząd m.st. Warszawy będą działać normalnie – zgodnie ze standardowymi godzinami pracy: w poniedziałki 8.00-18.00, od wtorku do piątku 8.00-16.00.
Dla osoby załatwiającej sprawę w Urzędzie Dzielnicy Mokotów na Rakowieckiej, w Urzędzie Dzielnicy Wola na Solidarności czy w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe na Grochowskiej oznacza to coś konkretnego: 14 sierpnia można normalnie złożyć wniosek o dowód osobisty, zarejestrować pojazd czy zameldować się. Dzień wolny w stołecznym ratuszu wypadnie tydzień później, w piątek 21 sierpnia – i to właśnie tego dnia warszawiacy nie załatwią niczego w urzędzie dzielnicy ani w samym Urzędzie m.st. Warszawy przy placu Bankowym.
To rozjazd, który może zaskoczyć osoby kierujące się ogólnopolskimi nagłówkami o „wolnym 14 sierpnia”. W stolicy ten dzień dotyczy wyłącznie administracji rządowej – urzędów wojewódzkich, skarbowych, sądów – a nie samorządowej obsługi mieszkańców.
Sektor prywatny: masz prawo do dnia wolnego, ale termin zależy od pracodawcy
Decyzja premiera dotyczy wprost urzędników administracji rządowej, ale obowiązek oddania dnia wolnego za święto przypadające w sobotę spoczywa na każdym pracodawcy zatrudniającym na umowę o pracę – bez wyjątku. Kluczowa różnica w stosunku do sektora publicznego polega na terminie: pracodawca prywatny może wyznaczyć ten dzień w dowolnym momencie w ramach obowiązującego okresu rozliczeniowego, niekoniecznie 14 sierpnia.
W praktyce wielu pracodawców wybiera ten sam dzień co administracja rządowa – bo to najprostsze rozwiązanie organizacyjne i pasuje do kalendarza wakacyjnego. Ale część firm kumuluje dni wolne za święta przypadające w soboty i niedziele i wyznacza je w innych, wygodniejszych dla siebie terminach – na przykład między świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem albo w okolicach Wielkanocy. To w pełni zgodne z przepisami, pod warunkiem zachowania okresu rozliczeniowego.
Prawo do dodatkowego dnia wolnego przysługuje wyłącznie osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Zleceniobiorcy, osoby na umowach o dzieło oraz przedsiębiorcy prowadzący własną działalność gospodarczą nie są objęci tym mechanizmem.
Sprawdź, gdzie i kiedy faktycznie masz wolne
- Nie zakładaj, że urząd dzielnicy jest zamknięty 14 sierpnia. W Warszawie ten dzień dotyczy administracji rządowej – urzędów wojewódzkich, skarbowych, sądów. Urząd m.st. Warszawy i urzędy dzielnic pracują normalnie do 21 sierpnia.
- Jeśli masz sprawę w urzędzie skarbowym, ZUS-ie lub urzędzie wojewódzkim – 14 sierpnia będzie zamknięte. Krajowa Informacja Skarbowa i izby administracji skarbowej nie pracują tego dnia w całej Polsce.
- Zapytaj w kadrach już teraz, kiedy Twoja firma wyznaczyła dzień wolny za 15 sierpnia. Część pracodawców prywatnych ogłasza termin z wyprzedzeniem, część informuje w ostatniej chwili – a sierpień to szczyt sezonu urlopowego, więc grafiki zapełniają się szybko.
- Sprawdź, czy Twoja firma ma dłuższy okres rozliczeniowy. Przy okresie trzy- lub czteromiesięcznym dzień wolny za sobotnie święto może czekać na odebranie w innym terminie niż sierpień – warto to zweryfikować w regulaminie pracy lub w dziale kadr.
- Planując wizytę w urzędzie dzielnicy w sierpniu, zarezerwuj termin online z wyprzedzeniem. Wiele wydziałów obsługi mieszkańców w Warszawie korzysta z systemu rezerwacji wizyt, a terminy w okolicach długich weekendów znikają szybko.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.