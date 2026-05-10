15 minut na decyzję. Polska gotowa do masowej ewakuacji. Obejmie wszystkie gminy
Polska przygotowała się na scenariusze, o których jeszcze niedawno mówiło się tylko teoretycznie. Pod koniec 2025 roku zakończono ogromną operację planistyczną – każda z 2477 gmin przekazała gotowe plany ewakuacyjne. Dokumenty są już w rękach administracji i w razie zagrożenia mogą zostać uruchomione natychmiast.
Rok pracy i nowe przepisy
Podstawą całego systemu jest ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej, która weszła w życie na początku 2025 roku. Samorządy miały dokładnie 12 miesięcy na przygotowanie szczegółowych procedur ewakuacyjnych.
Każda gmina musiała wskazać konkretne zagrożenia, opracować trasy wyjazdu, wyznaczyć miejsca zbiórek oraz przygotować obiekty dla ewakuowanych. W praktyce oznacza to, że dziś w całym kraju istnieją gotowe scenariusze działania – od powodzi po sytuacje związane z konfliktem zbrojnym.
Decyzja może zapaść błyskawicznie
Nowy system zakłada skrócenie reakcji do minimum. W sytuacji kryzysowej decyzja o ewakuacji może zostać podjęta nawet w ciągu kilkunastu minut.
Na poziomie krajowym odpowiada za to minister spraw wewnętrznych, ale w nagłych przypadkach decyzję może podjąć wojewoda, a nawet wójt czy burmistrz. Chodzi o to, by nie tracić czasu, gdy zagrożenie jest bezpośrednie.
Kto wyjedzie pierwszy
Kolejność ewakuacji nie jest przypadkowa. W pierwszej kolejności pomoc otrzymają osoby najbardziej narażone – dzieci, seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami, pacjenci szpitali oraz kobiety w ciąży.
Dla nich przewidziano transport zorganizowany. Pozostali mieszkańcy mają w dużej mierze opuszczać zagrożony teren samodzielnie, korzystając z wyznaczonych tras. To ma przyspieszyć cały proces i ograniczyć chaos na drogach.
Jak dowiesz się, że trzeba wyjść z domu
Kluczową rolę odgrywa system powiadamiania. Najważniejszy będzie Alert RCB, który trafi na telefon każdego użytkownika w danym rejonie.
Oprócz tego uruchamiane będą syreny alarmowe, komunikaty w mediach oraz informacje publikowane przez urzędy. Rząd przygotował też miliony poradników dla mieszkańców z instrukcjami na wypadek zagrożenia.
Plany są gotowe. Teraz wszystko zależy od ludzi
Choć krajowy plan wciąż jest dopracowywany, procedury na poziomie lokalnym już działają. W praktyce oznacza to, że w razie potrzeby system może ruszyć od razu.
Dla mieszkańców najważniejsze jest jedno – wiedzieć, co zrobić w pierwszych minutach. To właśnie ten moment decyduje o bezpieczeństwie. W sytuacji kryzysowej liczy się szybka reakcja, a nie szukanie informacji na ostatnią chwilę.
