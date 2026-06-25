150 darmowych seansów, 20 lokalizacji i jedna wielka plaża nad Wisłą. Sezon kina pod chmurką w Warszawie już trwa

25 czerwca 2026 10:16 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Leżak, koc i dobry film po zachodzie słońca – tej lemoniada nie zastąpi żaden multipleks. W Warszawie sezon kin plenerowych jest już w pełni, a w mieście działa kilkadziesiąt lokalizacji, od ogromnego ekranu pod Pałacem Kultury po kameralne pokazy na dziedzińcach i osiedlowych skwerach. Większość z nich jest całkowicie bezpłatna.

Kino plenerowe w Warszawie. Obraz poglądowy, wygenerowany przy pomocy AI.
Kino plenerowe w Warszawie. Obraz poglądowy, wygenerowany przy pomocy AI.

Największe kino plenerowe w Polsce – Plac Defilad

LOT Kino Letnie: W Stronę Zachodzącego Słońca, organizowane przez Kinotekę na Placu Defilad od strony Aleji Jerozolimskich, to absolutny gigant warszawskiego lata. Od 2 czerwca do 6 września, we wtorki, czwartki i soboty, na widzów czeka 42 filmy, setki leżaków i strefa gastronomiczna. W czerwcu i lipcu seanse zaczynają się o 21:30, od sierpnia o 20:30. Wstęp jest bezpłatny, bez zapisów – obowiązuje zasada kto pierwszy, ten ma leżak. Organizatorzy nie odwołują pokazów z powodu deszczu – projekcja przenosi się wtedy do sali Kinoteki.

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Na Plaży Poniatówka, na Bulwarach Wiślanych między Mostem Poniatowskiego a Świętokrzyskim, Warszawski Transport Publiczny organizuje przez całe lato bezpłatne pokazy na piasku, z widokiem na rzekę i zachód słońca – jedyne miejsce w mieście, gdzie na film siada się dosłownie na plaży. W Browarach Warszawskich, na Rynku Warzelni, co wtorek od 10 czerwca do 16 września o 21:00 działa silent cinema – dostajesz słuchawki na miejscu i oglądasz film w ciszy, podczas gdy wokół żyje dzielnica, bezpłatnie. Zupełnie inny format proponuje restauracja przy Krakowskim Przedmieściu 5 – tam do 17 września seanse są częścią wieczornej kolacji w ogrodzie, a wstęp na film jest wliczony w zamówienie w restauracji, bez dodatkowego biletu.

Dzielnice mają własne kina – od Ursynowa do Włoch

Poza wielkimi, znanymi adresami, prawie każda dzielnica ma swój lokalny cykl pokazów, w większości finansowany z budżetu obywatelskiego:

  • Park Szczęśliwicki – piątki, czerwiec-sierpień, godz. 21:15, leżaki, wstęp wolny
  • Ursynów – cykl „Kino znów na Ursynowie” przy Ursynowskim Centrum Kultury „Alternatywy”, oraz Ursynowskie Lato Filmowe od 4 lipca do 29 sierpnia
  • Wilanów – przed Urzędem Dzielnicy, soboty o 21:00 (od 6 czerwca do 5 września), a w samo południe, o 15:00, pokazy dla dzieci i rodzin na parkingu przy ul. Klimczaka
  • Ursus – Park Czechowicki, piątki o 21:30, wstęp wolny
  • Żoliborz – cykl „Halo, kino Tęcza”, w tym roku na dziedzińcu Teatru Komedia (z powodu remontu kina przy ul. Suzina), w otoczeniu Parku im. Żołnierzy Żywiciela
  • Praga – Dom Kultury Praga zaprasza na taras Pałacyku Konopackiego, od 1 lipca do 26 sierpnia
  • Włochy – cykl bezpłatnych pokazów w ramach budżetu obywatelskiego dzielnicy
  • Rynek Nowego Miasta – niedziele od 7 czerwca do 20 września
  • Łazienki Królewskie – dziedziniec Stajni Kubickiego, wtorki o 21:00, wstęp wolny

20-lecie Filmowej Stolicy Lata

W tym roku organizowany pod honorowym patronatem prezydenta Warszawy cykl Filmowa Stolica Lata obchodzi swoje 20-lecie. W ramach jubileuszowej edycji w 20 lokalizacjach w całym mieście odbędzie się blisko 150 darmowych projekcji – od kinowych hitów ostatnich lat po bardziej ambitne tytuły. Na widzów czeka też darmowy popcorn, lemoniada i konkursy z nagrodami. Pełną mapę miejsc i program można znaleźć na stronie wydarzenia.

Co to oznacza dla Ciebie? Jak zaplanować wieczór pod chmurką

  • Przyjdź 30-45 minut przed seansem, jeśli zależy Ci na leżaku – przy bezpłatnych pokazach bez rezerwacji liczy się kolejność przybycia, a przy LOT Kinie Letnim strefa otwiera się już 2 godziny wcześniej.
  • Zabierz koc lub bluzę, nawet w sierpniu – wieczory nad Wisłą i w parkach bywają zaskakująco chłodne, zwłaszcza po zachodzie słońca.
  • Sprawdź profil organizatora na Facebooku lub Instagramie przed wyjściem – informacje o przeniesieniu pokazu z powodu deszczu pojawiają się zwykle tam, nie na głównej stronie wydarzenia.
  • Na Plaży Poniatówka zabierz koc lub ręcznik plażowy – to dosłownie piasek, nie trawa z ławkami.
  • Jeśli wybierasz silent cinema w Browarach Warszawskich, nie musisz mieć własnych słuchawek – organizator zapewnia je na miejscu.
  • Spray na komary to w warszawskich parkach i nad Wisłą praktycznie obowiązkowy element wieczornego wyjścia na kino plenerowe.
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