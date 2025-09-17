150 tysięcy Pakistańczyków na Białorusi? Eksperci ostrzegają: część z nich może trafić pod granicę Polski
Niepokojące doniesienia płyną ze wschodu. Jak informuje pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisław Żaryn, władze Mińska zapowiedziały sprowadzenie nawet 150 tysięcy osób z Pakistanu pod przykrywką „studentów”.
Eksperci od początku alarmowali, że część z tych osób nie przyjedzie w celach edukacyjnych, lecz może trafić w ręce służb odpowiedzialnych za atakowanie polskiej granicy w ramach operacji hybrydowych.
❗️⚠️ Niepokojące, choć zaskoczeniem ten kierunek nie jest. Mińsk otwarcie zapowiadał ściągnięcie na Białoruś nawet 150 tysięcy pakistańskich „studentów”. Wiadomo było od początku, że duża część z nich trafi w ręce służb prowadzących ataki na granicę Polski. Trzeba szykować się na… https://t.co/cFRJ7JErGX
Groźba nowej fali kryzysu migracyjnego
Według informacji przekazanych przez analityków, scenariusz ten nie jest zaskoczeniem – już wcześniej pojawiały się sygnały o organizowanej migracji z Pakistanu przez Białoruś i inne państwa regionu.
Klara Maria, która monitoruje szlaki migracyjne, podała, że część przybyszy z Azji wybiera trasę prowadzącą przez Białoruś i Uzbekistan, a wielu z nich ostatecznie trafia do Europy Zachodniej. Polska, jako kraj graniczny Unii Europejskiej i NATO, znów może znaleźć się na pierwszej linii kryzysu.
Operacja hybrydowa przeciwko Polsce
Żaryn ostrzega, że sprowadzenie tak dużej liczby cudzoziemców ma być kolejnym etapem działań destabilizacyjnych prowadzonych przez reżim Łukaszenki we współpracy z Moskwą. To może oznaczać kolejne wzmocnienie presji migracyjnej na granicy polsko-białoruskiej.
Polskie służby przygotowują się na ewentualny rozwój wydarzeń. W praktyce może to oznaczać większe obciążenie Straży Granicznej i wojska, a także powrót do sytuacji kryzysowej podobnej do tej z 2021 roku.
Co to oznacza dla Polaków?
Możliwe zaostrzenie sytuacji na granicy wschodniej.
Wzrost kosztów działań zabezpieczających – konieczność dodatkowego wsparcia służb.
Ryzyko wykorzystania migrantów jako narzędzia politycznego w konflikcie hybrydowym.
