1500 lub 1900 zł już za tydzień. 31 października ZUS przeleje pieniądze wielu Polakom

23 października 2025 19:01 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Już za tydzień, 31 października, na konta rodziców trafią pierwsze świadczenia z programu „Aktywny Rodzic”. ZUS wypłaci pieniądze za wrzesień – wysokość wsparcia wynosi od 500 do nawet 1900 zł miesięcznie, a dochody rodziny nie mają znaczenia. Kto dokładnie może liczyć na przelew?

Fot. Warszawa w Pigułce

Trzy formy wsparcia bez kryterium dochodowego

Program „Aktywny Rodzic” wprowadził system wsparcia dla rodziców dzieci do 3. roku życia. Rodzice mogą wybrać jedno z trzech świadczeń:

Aktywni rodzice w pracy – 1500 zł miesięcznie (1900 zł dla dzieci z niepełnosprawnością) przez 24 miesiące. Świadczenie przeznaczone jest dla rodziców pracujących, których dziecko ma od 12 do 35 miesięcy. ZUS sprawdza aktywność zawodową rodziców na podstawie danych z ZUS i KRUS – wynagrodzenie musi być opodatkowane co najmniej od kwoty równej pensji minimalnej.

Aktywnie w żłobku – do 1500 zł miesięcznie (do 1900 zł dla dzieci z niepełnosprawnością) na opłaty za żłobek, klub dziecięcy lub dziennego opiekuna. Pieniądze trafiają bezpośrednio do placówki. To świadczenie zastąpiło poprzednie dofinansowanie, które wynosiło zaledwie 400 zł.

Aktywnie w domu – 500 zł miesięcznie przez 24 miesiące dla rodziców, którzy nie są aktywni zawodowo lub nie korzystają z opieki żłobkowej.

Kiedy pieniądze trafią na konto?

ZUS wypłaca świadczenia za miesiąc poprzedni. Oznacza to, że 31 października rodzice otrzymają pieniądze za wrzesień. W przypadku świadczenia „aktywnie w żłobku” przelewy realizowane są 20. dnia każdego miesiąca, natomiast pozostałe dwa świadczenia – ostatniego dnia roboczego miesiąca.

Co to oznacza dla ciebie?

Jeśli jesteś rodzicem małego dziecka i jeszcze nie złożyłeś wniosku, warto się pospieszyć. Wnioski składa się wyłącznie elektronicznie – przez platformę PUE ZUS, aplikację mZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia. Im szybciej złożysz wniosek, tym szybciej otrzymasz wsparcie.

Pamiętaj, że od 3 stycznia 2025 roku obowiązują zaostrzzone zasady. Jeśli chcesz otrzymać świadczenie „aktywnie w żłobku” z wyrównaniem, musisz złożyć wniosek w ciągu dwóch miesięcy od momentu, gdy dziecko zacznie uczęszczać do placówki. Spóźnisz się – stracisz pieniądze za wcześniejsze miesiące.

Praktyczne wskazówki dla rodziców

Jak nie stracić pieniędzy? Najważniejsze to terminowość. Jeśli twoje dziecko poszło do żłobka w październiku, masz czas do końca grudnia na złożenie wniosku z pełnym wyrównaniem. Po tym terminie dostaniesz świadczenie dopiero od miesiąca złożenia dokumentów.

Możesz zmienić zdanie. Program daje elastyczność – możesz zrezygnować z jednego świadczenia i przejść na drugie. Pani Karolina z Warszawy najpierw korzystała z „aktywnie w domu”, ale gdy znalazła pracę, przeszła na „aktywni rodzice w pracy”. Dodatkowe 1000 zł miesięcznie pomogło jej sfinansować opiekę nad rocznym synkiem u dziennego opiekuna.

Uwaga na limity. W przypadku świadczenia „aktywnie w żłobku” istnieje górna granica opłat – do 31 marca 2025 roku wynosi ona 2200 zł miesięcznie. Jeśli żłobek pobiera więcej, nie będzie mógł uczestniczyć w programie.

Kto może stracić świadczenie?

Przed każdą wypłatą ZUS sprawdza, czy rodzice nadal spełniają warunki. Jeśli stracisz pracę i pobierasz świadczenie „aktywni rodzice w pracy”, ZUS uchyli twoje prawo do wypłaty. Wtedy jednak możesz przejść na „aktywnie w domu” – dostaniesz 500 zł zamiast 1500 zł, ale to lepsze niż nic.

Wpływ na budżet rodziny

Dla wielu rodzin to realne wsparcie. Pan Tomasz z dwójką dzieci – rocznym i dwuipółletnim – otrzymuje łącznie 3000 zł miesięcznie. Dzięki temu jego żona mogła wrócić do pracy, a dzieci trafiły pod opiekę dziennego opiekuna. – To zmieniło naszą sytuację finansową. Wcześniej ledwo wiązaliśmy koniec z końcem – mówi.

Eksperci szacują, że w 2025 roku wydatki na realizację programu wyniosą prawie 9 miliardów złotych. To inwestycja, która ma zachęcić rodziców – zwłaszcza matki – do powrotu na rynek pracy.

