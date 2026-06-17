16-latka wyszła rano z domu i przepadła. Policja pilnie prosi o pomoc
Policjanci z Komendy Rejonowej Policji Warszawa V prowadzą poszukiwania 16-letniej Ewy Kondratiuk. Nastolatka zaginęła 15 czerwca i od tamtej pory nie skontaktowała się z rodziną ani bliskimi.
Funkcjonariusze apelują do wszystkich osób, które mogą posiadać informacje o miejscu pobytu dziewczyny, o pilny kontakt z policją.
Wyszła z domu i ślad po niej zaginął
Ewa Kondratiuk była ostatni raz widziana 15 czerwca 2026 roku w miejscu zamieszkania przy ulicy Heroldów w Warszawie.
Jak informuje policja, nastolatka w godzinach porannych opuściła mieszkanie i udała się w nieznanym kierunku. Do chwili obecnej nie wróciła do domu i nie nawiązała kontaktu z rodziną ani znajomymi.
Rysopis zaginionej
16-latka ma około 165 cm wzrostu. Znakiem szczególnym jest tatuaż znajdujący się na lewym przedramieniu, przedstawiający plecione biało-czerwone róże.
W chwili zaginięcia ubrana była w:
• czarną bluzę z kapturem,
• białe sportowe buty marki Nike,
• czarną torebkę na srebrnym łańcuszku.
Policja prosi o pomoc
Wszelkie informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu Ewy Kondratiuk można przekazywać do Komendy Rejonowej Policji Warszawa V przy ul. Żeromskiego 7.
Kontakt możliwy jest pod numerami telefonów:
(47) 723 71 61
(47) 723 71 55
(47) 723 71 56
Informacje można przekazywać również całodobowo pod numerami alarmowymi 112 i 997 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: oficer.prasowy.krp5@ksp.policja.gov.pl.
Co to oznacza dla Ciebie?
Każda informacja może okazać się kluczowa. Jeśli widziałeś dziewczynę odpowiadającą podanemu rysopisowi lub posiadasz jakiekolwiek informacje o jej miejscu pobytu, skontaktuj się z policją.
W przypadku zaginięć liczy się czas. Funkcjonariusze apelują o udostępnianie komunikatu i zwracanie uwagi na osoby odpowiadające podanemu opisowi.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.