16-latka wyszła rano z domu i przepadła. Policja pilnie prosi o pomoc

17 czerwca 2026 16:18 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Policjanci z Komendy Rejonowej Policji Warszawa V prowadzą poszukiwania 16-letniej Ewy Kondratiuk. Nastolatka zaginęła 15 czerwca i od tamtej pory nie skontaktowała się z rodziną ani bliskimi.

Fot. KSP

Funkcjonariusze apelują do wszystkich osób, które mogą posiadać informacje o miejscu pobytu dziewczyny, o pilny kontakt z policją.

Wyszła z domu i ślad po niej zaginął

Ewa Kondratiuk była ostatni raz widziana 15 czerwca 2026 roku w miejscu zamieszkania przy ulicy Heroldów w Warszawie.

Jak informuje policja, nastolatka w godzinach porannych opuściła mieszkanie i udała się w nieznanym kierunku. Do chwili obecnej nie wróciła do domu i nie nawiązała kontaktu z rodziną ani znajomymi.

Rysopis zaginionej

16-latka ma około 165 cm wzrostu. Znakiem szczególnym jest tatuaż znajdujący się na lewym przedramieniu, przedstawiający plecione biało-czerwone róże.

W chwili zaginięcia ubrana była w:

• czarną bluzę z kapturem,
• białe sportowe buty marki Nike,
• czarną torebkę na srebrnym łańcuszku.

Policja prosi o pomoc

Wszelkie informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu Ewy Kondratiuk można przekazywać do Komendy Rejonowej Policji Warszawa V przy ul. Żeromskiego 7.

Kontakt możliwy jest pod numerami telefonów:

(47) 723 71 61
(47) 723 71 55
(47) 723 71 56

Informacje można przekazywać również całodobowo pod numerami alarmowymi 112 i 997 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: oficer.prasowy.krp5@ksp.policja.gov.pl.

Co to oznacza dla Ciebie?

Każda informacja może okazać się kluczowa. Jeśli widziałeś dziewczynę odpowiadającą podanemu rysopisowi lub posiadasz jakiekolwiek informacje o jej miejscu pobytu, skontaktuj się z policją.

W przypadku zaginięć liczy się czas. Funkcjonariusze apelują o udostępnianie komunikatu i zwracanie uwagi na osoby odpowiadające podanemu opisowi.

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