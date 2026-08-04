Lidl przecenił hit do kuchni. Air fryer tańszy aż o 150 zł, a to dopiero początek
Osoby planujące zakup sprzętu AGD do kuchni mogą sporo zaoszczędzić. Lidl ruszył z nową akcją promocyjną, w której przeceniono urządzenia marki SilverCrest. Największą uwagę przyciąga frytkownica beztłuszczowa, której cena została obniżona aż o 150 zł.
Air fryer z dużą obniżką
Największa promocja dotyczy frytkownicy beztłuszczowej SilverCrest Air Fryer 2470 W. Urządzenie wyposażono w dwie komory o pojemności 4,75 litra każda, dzięki czemu można przygotowywać dwa różne dania jednocześnie.
Model oferuje siedem automatycznych programów oraz funkcję Sync Finish, która pozwala zsynchronizować zakończenie pieczenia w obu komorach.
Cena została obniżona z 449 zł do 299 zł, co oznacza oszczędność 150 zł.
Tańsza wyciskarka i komplet garnków
Na promocję trafiła również wolnoobrotowa wyciskarka SilverCrest o mocy 300 W. Sprzęt radzi sobie zarówno z owocami, jak i twardymi warzywami, a szeroki otwór umożliwia wkładanie większych produktów bez konieczności ich krojenia.
Jej cena spadła z 299 zł do 199 zł.
Przeceniono także sześcioczęściowy zestaw garnków aluminiowych ze szklanymi pokrywkami. Komplet kosztuje teraz 99 zł zamiast 149 zł.
Sprzęt do gazowania wody również taniej
Miłośnicy wody gazowanej mogą kupić saturator SilverCrest za 99 zł, podczas gdy wcześniej kosztował 129 zł. Promocją objęto również zestaw dwóch litrowych butelek, których cena spadła z 49,99 zł do 39,99 zł.
Patelnia taniej o 20 zł
W ofercie znalazła się także patelnia do serwowania wykonana z odlewu aluminium o średnicy 28 cm. Nadaje się do używania w piekarniku oraz mycia w zmywarce.
Jej cena została obniżona z 79,99 zł do 59,99 zł.
Promocje obowiązują do wyczerpania zapasów, dlatego osoby zainteresowane zakupem przecenionego sprzętu powinny sprawdzić dostępność w najbliższym sklepie Lidl lub w sklepie internetowym sieci.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.