Polacy masowo zamykają firmy. Niepokojące dane z całego kraju. Eksperci wskazują kilka powodów
Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się zakończyć działalność gospodarczą lub przynajmniej czasowo ją zawiesić. Najnowsze dane z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pokazują wyraźny wzrost liczby zamykanych jednoosobowych firm. Eksperci alarmują, że przyczyną są rosnące koszty prowadzenia biznesu, wysokie składki oraz pogarszające się warunki gospodarcze.
Ponad 108 tysięcy zamkniętych działalności
W pierwszym półroczu 2026 roku przedsiębiorcy złożyli 108,1 tys. wniosków o wykreślenie jednoosobowych działalności gospodarczych z CEIDG. To o 8,4 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, kiedy zamknięto 99,8 tys. firm.
Jednocześnie wzrosła również liczba zawieszanych działalności. W pierwszych sześciu miesiącach roku przedsiębiorcy złożyli 191,4 tys. wniosków o zawieszenie działalności, co oznacza wzrost o 6,7 proc. rok do roku.
Problem dotyczy niemal całej Polski
Wzrost liczby likwidowanych jednoosobowych działalności gospodarczych odnotowano aż w 15 województwach, co pokazuje, że problem ma charakter ogólnokrajowy.
Zdaniem ekspertów przedsiębiorcy coraz częściej mierzą się z wysokimi kosztami prowadzenia działalności, rosnącymi składkami, wzrostem kosztów pracy oraz problemami z terminowym otrzymywaniem płatności od kontrahentów. Dodatkowym obciążeniem pozostaje także utrzymująca się niepewność gospodarcza.
Ubywa aktywnych przedsiębiorców
Eksperci zwracają uwagę, że niepokojący jest nie tylko wzrost liczby zamykanych firm.
Jak wskazuje dr Hanna Nowak-Mizgalska z Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w pierwszej połowie 2026 roku odnotowano również ponad 5-procentowy spadek liczby nowych rejestracji działalności gospodarczych w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.
Choć liczba nowo zakładanych firm nadal przewyższa liczbę likwidowanych działalności, to po uwzględnieniu przedsiębiorstw zawieszonych i wznawianych aktywnych jednoosobowych działalności gospodarczych w Polsce ubywa.
Skutki mogą odczuć mieszkańcy
Eksperci ostrzegają, że jeśli trend będzie się utrzymywał, konsekwencje mogą być widoczne szczególnie na lokalnych rynkach.
Tam, gdzie przedsiębiorcy kończą działalność, nie zawsze pojawiają się nowi właściciele oferujący podobne usługi. W efekcie mieszkańcy mogą mieć coraz mniejszy wybór lokalnych sklepów, punktów usługowych czy niewielkich firm rodzinnych.
Rosnąca liczba zamknięć oraz zawieszeń działalności pokazuje, że wielu właścicieli małych firm coraz ostrożniej patrzy na przyszłość i szuka sposobów na ograniczenie ryzyka w trudniejszych warunkach prowadzenia biznesu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.