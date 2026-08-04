800 plus do likwidacji dla najmłodszych dzieci? Pojawił się pomysł „Pensji Rodzicielskiej”. Minister finansów zabrał głos
Czy program 800 plus dla najmłodszych dzieci może zostać zastąpiony nowym świadczeniem? Taką propozycję przedstawiło Stowarzyszenie Rozwój Plus. Organizacja proponuje wprowadzenie tzw. Pensji Rodzicielskiej, która miałaby wynosić tyle, co płaca minimalna. Do pomysłu odniósł się już minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.
Pensja Rodzicielska zamiast 800 plus?
Propozycja zakłada, że jedno z rodziców dziecka w wieku od urodzenia do 3. roku życia otrzymywałoby świadczenie odpowiadające wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Obecnie byłoby to 4806 zł brutto.
Według autorów projektu pieniądze miałyby być traktowane jak normalne wynagrodzenie – objęte podatkiem oraz składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Dzięki temu okres opieki nad dzieckiem miałby wliczać się do stażu emerytalnego i wpływać na wysokość przyszłych świadczeń.
Skąd miałyby pochodzić pieniądze?
Twórcy koncepcji proponują, aby środki na Pensję Rodzicielską pochodziły z likwidacji części obecnych programów wsparcia dla rodzin.
Chodzi m.in. o:
- 800 plus dla dzieci do 3. roku życia,
- świadczenie „Babciowe” (program Aktywny Rodzic),
- tzw. „Kosiniakowe”.
Dla dzieci powyżej 3. roku życia program 800 plus miałby funkcjonować na dotychczasowych zasadach.
Minister finansów odpowiada
Do propozycji odniósł się minister finansów i gospodarki Andrzej Domański podczas rozmowy na antenie RMF FM.
Szef resortu przypomniał, że podobne rozwiązania nie zostały wprowadzone w czasie ośmiu lat rządów Mateusza Morawieckiego i podkreślił, że obecny rząd realizuje własną politykę wspierania rodzin.
Minister wskazał przede wszystkim na działający od października 2024 roku program Aktywny Rodzic, powszechnie nazywany „Babciowym”.
Jak zaznaczył, program ma ułatwiać rodzicom – zwłaszcza matkom – powrót na rynek pracy, a jednocześnie wspiera rozwój sieci żłobków i pozwala na dalsze opłacanie składek emerytalnych.
Na razie to tylko propozycja
Obecnie Pensja Rodzicielska nie jest projektem rządowym ani obowiązującym prawem. To propozycja przedstawiona przez Stowarzyszenie Rozwój Plus, powołane przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego.
Minister finansów nie zapowiedział rozpoczęcia prac nad takim rozwiązaniem. Oznacza to, że program 800 plus pozostaje w obecnym kształcie, a ewentualne zmiany wymagałyby przygotowania projektu ustawy i przejścia pełnej ścieżki legislacyjnej.
Na dziś nie zapadły żadne decyzje o zastąpieniu 800 plus Pensją Rodzicielską.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.