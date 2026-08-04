Pilny apel banków. Trzymaj gotówkę w domu. Warto się przygotować
Coraz więcej ekspertów i instytucji finansowych apeluje, by nie rezygnować całkowicie z gotówki. Powód? Rosnące ryzyko poważnych awarii energetycznych i blackoutów, które mogą sparaliżować działanie bankomatów, terminali płatniczych oraz bankowości elektronicznej. W ostatnich miesiącach podobne sytuacje miały już miejsce w kilku europejskich krajach.
Blackout sparaliżował miasta
W Europie podobne scenariusze nie są już wyłącznie teoretyczne. W ostatnich miesiącach poważne awarie sieci energetycznych dotknęły m.in. Francję, Czechy, Hiszpanię i Portugalię.
Podczas blackoutów przestawały działać bankomaty, terminale płatnicze, sieci komórkowe i internet. Zatrzymywały się pociągi, metro i tramwaje, a na lotniskach dochodziło do ogromnych utrudnień. W sklepach zakupy mogli zrobić wyłącznie ci, którzy mieli przy sobie gotówkę.
Węgry walczą z kryzysem energetycznym
Obecnie szczególnie trudna sytuacja panuje na Węgrzech. Rekordowe upały i bardzo niski poziom Dunaju zagroziły pracy elektrowni jądrowej w Paks, która wykorzystuje wodę z rzeki do chłodzenia reaktorów.
Węgierskie władze apelują do mieszkańców i przedsiębiorstw o ograniczenie zużycia energii elektrycznej. Prognozy przewidują temperatury sięgające nawet 40 stopni Celsjusza, a opadów w najbliższych dniach praktycznie nie będzie.
Polska uspokaja, ale eksperci ostrzegają
Minister energii zapewnia, że polski system elektroenergetyczny jest przygotowany na falę upałów i obecnie nie ma zagrożenia dla bezpieczeństwa dostaw energii.
Jednocześnie eksperci zwracają uwagę, że kilka niekorzystnych wydarzeń występujących jednocześnie mogłoby znacząco obciążyć europejski system energetyczny. Wśród potencjalnych zagrożeń wymieniają ekstremalne temperatury, ograniczenie pracy elektrowni, suszę zmniejszającą produkcję energii oraz napiętą sytuację geopolityczną.
Podkreślają jednak, że jest to scenariusz ryzyka, a nie prognoza, że taki blackout na pewno nastąpi.
Banki i banki centralne przypominają o gotówce
Coraz częściej pojawiają się zalecenia, by w domu przechowywać niewielką rezerwę gotówki na sytuacje awaryjne.
Europejski Bank Centralny wskazuje, że mimo rosnącej popularności płatności elektronicznych banknoty pozostają ważnym elementem bezpieczeństwa finansowego. W czasie kryzysów, awarii czy katastrof naturalnych dostęp do płatności elektronicznych może być czasowo ograniczony.
Podobne rekomendacje pojawiły się również w Szwecji, gdzie bank centralny zalecił mieszkańcom utrzymywanie zapasu gotówki pozwalającego funkcjonować przez kilka dni w przypadku poważnych zakłóceń.
Dlaczego warto mieć gotówkę?
Eksperci podkreślają, że nie chodzi o wypłacanie wszystkich oszczędności z banków. Zalecenia dotyczą jedynie posiadania niewielkiej kwoty na nieprzewidziane sytuacje.
W przypadku dłuższej awarii prądu lub sieci teleinformatycznych gotówka może pozwolić na zakup żywności, leków, paliwa czy innych niezbędnych produktów, gdy terminale płatnicze i bankomaty przestaną działać.
Na razie nie ma sygnałów wskazujących na zagrożenie dla polskiego systemu energetycznego, jednak eksperci zgodnie podkreślają, że przygotowanie się na sytuacje kryzysowe jest elementem rozsądnego planowania, a nie powodem do paniki.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.