1600 zł miesięcznie za wychowanie dzieci? Sejm podjął decyzję. Wiadomo, co z nowym świadczeniem
Wielu seniorów liczyło na wprowadzenie nowego świadczenia, które miało być formą rekompensaty za wychowanie dzieci pracujących dziś na polską gospodarkę. Do Sejmu trafiła petycja zakładająca wypłatę nawet 1600 zł miesięcznie, jednak posłowie podjęli już ostateczną decyzję.
1600 zł dla rodziców pracujących dzieci
Autor obywatelskiej petycji zaproponował stworzenie nowego świadczenia dla rodziców, którzy wychowali dzieci odprowadzające podatki i składki w Polsce.
Pomysł zakładał, że państwo miałoby wynagradzać rodziców za wkład w wychowanie przyszłych podatników i osób finansujących system emerytalny oraz ochronę zdrowia.
Kto miał otrzymać pieniądze?
Zgodnie z propozycją świadczenie miało przysługiwać rodzicom, którzy spełniliby jednocześnie kilka warunków:
- wychowali co najmniej dwoje dzieci,
- dzieci osiągnęły pełnoletność,
- pracują legalnie w Polsce,
- odprowadzają podatki oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
Miesięczna wypłata miała wynosić 1600 zł.
Sejm zakończył sprawę
Jak informuje „Dziennik Gazeta Prawna”, sejmowa Komisja do Spraw Petycji zdecydowała, że projekt nie będzie dalej procedowany.
Oznacza to, że propozycja nie trafi do dalszych prac legislacyjnych i nie stanie się projektem ustawy.
Według komisji system świadczeń dla rodzin wychowujących dzieci oraz system emerytalny realizują odmienne cele i nie powinny być ze sobą łączone.
Nie pierwszy taki pomysł
To nie pierwsza propozycja dodatkowego wsparcia finansowego dla rodziców-seniorów.
Wcześniej pojawił się również projekt zakładający wypłatę 400 zł za każde wychowane dziecko, jednak także nie uzyskał poparcia i nie został wprowadzony.
Jakie wsparcie obowiązuje obecnie?
Obecnie jedynym świadczeniem bezpośrednio związanym z wychowaniem dzieci dla osób starszych pozostaje program Mama 4 Plus.
Przysługuje on osobom, które wychowały co najmniej czworo dzieci i z tego powodu nie wypracowały prawa do minimalnej emerytury. W takiej sytuacji ZUS może uzupełnić świadczenie do wysokości najniższej emerytury, jeśli zostaną spełnione ustawowe warunki.
Na dziś nie ma więc przepisów przewidujących wypłatę 1600 zł miesięcznie dla rodziców, którzy wychowali dwoje lub więcej pracujących dzieci. Pomysł został odrzucony na etapie prac sejmowej komisji i nie będzie dalej procedowany.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.