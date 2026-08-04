Wielu seniorów traci pieniądze. W tych przypadkach ZUS nie podwyższy emerytury bez wniosku
Nie każda wyższa emerytura pojawia się automatycznie na koncie. Wielu seniorów zakłada, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych sam przeliczy świadczenie po zmianie sytuacji życiowej lub zawodowej. Tymczasem w wielu przypadkach konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku. Brak takiego dokumentu może oznaczać utratę dodatkowych pieniędzy.
Kiedy ZUS przelicza emeryturę automatycznie?
W niektórych sytuacjach Zakład Ubezpieczeń Społecznych działa z urzędu i nie wymaga od emeryta żadnych formalności.
Automatyczne przeliczenie następuje m.in.:
- podczas corocznej waloryzacji emerytur i rent,
- gdy przepisy nakazują ponowne wyliczenie świadczeń określonej grupie osób,
- przy ustawowych zmianach dotyczących niektórych świadczeń,
- w przypadkach przewidzianych bezpośrednio przez obowiązujące przepisy.
W takich sytuacjach senior nie musi składać żadnego wniosku.
Kiedy trzeba samodzielnie złożyć wniosek?
Znacznie częściej jednak wyższa emerytura zależy od aktywności samego świadczeniobiorcy.
Wniosek o ponowne przeliczenie warto rozważyć przede wszystkim wtedy, gdy:
- po przejściu na emeryturę nadal pracowaliśmy i odprowadzaliśmy składki,
- pojawiły się nowe dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia lub wysokość wynagrodzeń,
- wcześniej nie uwzględniono wszystkich okresów składkowych lub nieskładkowych,
- przepisy pozwalają na ponowne ustalenie wysokości świadczenia na korzystniejszych zasadach.
Bez złożenia odpowiedniego formularza ZUS nie zwiększy wypłaty.
Każdy miesiąc zwłoki może kosztować
Eksperci przypominają, że zbyt późne złożenie wniosku może oznaczać realną stratę finansową.
Co do zasady wyższe świadczenie przysługuje od miesiąca, w którym wpłynął wniosek o ponowne przeliczenie. Oznacza to, że zwlekanie z dopełnieniem formalności może skutkować utratą części pieniędzy.
Jak złożyć wniosek?
Dokument można przekazać do ZUS na kilka sposobów:
- osobiście w placówce,
- za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE/eZUS),
- pocztą.
Do wniosku warto dołączyć wszystkie dokumenty, które mogą mieć wpływ na wysokość świadczenia, jeśli nie znajdują się już w aktach ZUS.
Warto sprawdzić swoją sytuację
Nie każdy emeryt ma prawo do ponownego przeliczenia świadczenia, jednak osoby, które po przejściu na emeryturę kontynuowały pracę lub odnalazły nowe dokumenty dotyczące zatrudnienia, powinny sprawdzić, czy mogą skorzystać z takiej możliwości.
W wielu przypadkach złożenie odpowiedniego wniosku może oznaczać wyższy przelew z ZUS, podczas gdy brak działania sprawi, że dodatkowe pieniądze po prostu nie trafią na konto.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.