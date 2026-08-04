Pieniądze dla milionów polskich rodzin. ZUS wypłacił już 173 mln zł. Wnioski wciąż można składać
Rodzice ponownie mogą ubiegać się o świadczenie z programu „Dobry Start”, czyli popularne 300 plus na szkolną wyprawkę. Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że do rodzin trafiły już pierwsze pieniądze, a łączna kwota wypłat sięgnęła niemal 173 mln zł.
300 zł na każde uczące się dziecko
Program „Dobry Start” zapewnia jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł na zakup wyprawki szkolnej. Pieniądze można przeznaczyć m.in. na podręczniki, zeszyty, plecaki czy inne niezbędne artykuły szkolne.
Świadczenie przysługuje:
- na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20. roku życia,
- do 24. roku życia w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością.
Program nie obejmuje dzieci uczęszczających do tzw. zerówek ani studentów.
ZUS wypłacił już 173 mln zł
Jak poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych, do połowy lipca wpłynęło już blisko 1,4 mln wniosków, obejmujących ponad 2 mln dzieci.
Do tej pory ZUS przekazał rodzinom niemal 173 mln zł w ramach programu.
Najwięcej wniosków złożono w województwie mazowieckim, a najmniej w opolskim.
Do kiedy można złożyć wniosek?
Wnioski o świadczenie można składać od 1 lipca do 30 listopada.
Rodzice, którzy złożą dokumenty do końca sierpnia, otrzymają pieniądze najpóźniej do 30 września, czyli jeszcze przed rozpoczęciem pełnego roku szkolnego.
Jak złożyć wniosek?
ZUS przyjmuje wnioski wyłącznie drogą elektroniczną. Można to zrobić przez:
- aplikację mZUS,
- portal eZUS,
- bankowość elektroniczną,
- portal Emp@tia.
Przed wysłaniem formularza warto sprawdzić poprawność numeru PESEL dziecka, danych szkoły oraz numeru rachunku bankowego. Świadczenie wypłacane jest wyłącznie przelewem na konto wskazane we wniosku.
Program działa od 2018 roku
„Dobry Start” funkcjonuje od 2018 roku i co roku cieszy się dużym zainteresowaniem. W ubiegłym roku do ZUS wpłynęło ponad 3,3 mln wniosków, obejmujących blisko 4,9 mln dzieci, a łączna wartość wypłaconych świadczeń przekroczyła 1,4 mld zł.
Osoby, które jeszcze nie złożyły wniosku, mają na to czas do końca listopada, jednak wcześniejsze złożenie dokumentów oznacza szybszą wypłatę pieniędzy na przygotowanie dziecka do nowego roku szkolnego.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.