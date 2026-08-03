Rząd podał termin wypłat 14. emerytury. Wiadomo, kto dostanie nawet 1800 zł na rękę
Miliony emerytów i rencistów mogą już sprawdzić, kiedy otrzymają dodatkowe świadczenie. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało projekt rozporządzenia dotyczący 14. emerytury w 2026 roku. Wiadomo już, kiedy pieniądze trafią na konta, ile wyniesie maksymalna kwota oraz kto może liczyć na pełne świadczenie.
Czternastki trafią do seniorów we wrześniu
Zgodnie z projektem rozporządzenia, 14. emerytura zostanie wypłacona we wrześniu 2026 roku. Świadczenie trafi do uprawnionych wraz z regularną emeryturą lub rentą.
Oznacza to, że pieniądze będą przekazywane w standardowych terminach wypłat stosowanych przez ZUS, KRUS oraz Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA – m.in. 1., 5., 6., 10., 15., 20. lub 25. dnia miesiąca.
Tyle wyniesie 14. emerytura
Maksymalna wysokość dodatkowego świadczenia została powiązana z najniższą emeryturą obowiązującą po marcowej waloryzacji.
W 2026 roku wynosi ona:
- 1978,49 zł brutto,
- około 1800,43 zł netto (na rękę).
Kto otrzyma pełną kwotę?
Pełną czternastą emeryturę otrzymają osoby, których podstawowe świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto miesięcznie.
Seniorzy pobierający wyższe emerytury również mogą otrzymać dodatkowe pieniądze, jednak obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”. Każda złotówka przekroczenia limitu obniży wysokość czternastki o taką samą kwotę.
Świadczenie nie będzie przysługiwało osobom, których emerytura lub renta przekracza 4828,49 zł brutto. W ich przypadku wysokość dodatku zostanie zredukowana do zera.
Nie trzeba składać żadnego wniosku
Seniorzy nie muszą dopełniać żadnych formalności. Wypłata odbędzie się automatycznie.
ZUS, KRUS oraz Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA samodzielnie sprawdzą, kto spełnia warunki i wyliczą należną kwotę świadczenia.
Eksperci przypominają jednocześnie, aby uważać na oszustów, którzy mogą próbować wyłudzać dane lub pieniądze, oferując rzekomą pomoc w uzyskaniu czternastej emerytury. W rzeczywistości nie ma potrzeby składania żadnych wniosków.
Nie tylko emeryci otrzymają pieniądze
Dodatkowe świadczenie przysługuje nie tylko emerytom. Prawo do 14. emerytury mają również osoby pobierające m.in.:
- renty rodzinne,
- renty socjalne,
- renty strukturalne,
- inne długoterminowe świadczenia emerytalno-rentowe, jeśli spełniają ustawowe warunki.
Ostateczne przepisy dotyczące tegorocznych wypłat są jeszcze procedowane, jednak projekt rozporządzenia potwierdza, że wrześniowe przelewy ponownie trafią do milionów seniorów w całej Polsce.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.