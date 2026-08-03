Tragedia na czeskiej autostradzie. Nie żyje troje Polaków, wśród ofiar jest dziecko

3 sierpnia 2026 09:27 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Do tragicznego wypadku doszło na autostradzie D52 w Czechach, niedaleko miejscowości Pohořelice w kierunku Brna. W zdarzeniu zginęło troje obywateli Polski, w tym dziecko. Dwie kolejne osoby – ojciec rodziny i drugie dziecko – zostały ranne i przebywają w szpitalu.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Seria zdarzeń zakończyła się tragedią

Jak podają czeskie media, do wypadku doszło po tym, gdy jeden z samochodów zderzył się z dzikami. Za nim zatrzymał się kolejny pojazd. Chwilę później w stojące auta z dużą siłą uderzył następny samochód.

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Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. Ratownicy prowadzili reanimację dwóch kobiet, jednak ich życia nie udało się uratować. Później policja potwierdziła śmierć jednego z dzieci uczestniczących w wypadku.

Ofiary to Polacy

Jak ustaliły polskie media, ofiarami tragedii są obywatele Polski. Wśród osób podróżujących znajdowała się czteroosobowa rodzina, przyjaciółka rodziny oraz pies.

W wypadku zginęły:

  • matka,
  • jedno z dzieci,
  • przyjaciółka rodziny.

Ojciec oraz drugie dziecko zostali przewiezieni do szpitala, gdzie pozostają pod opieką lekarzy.

Ruszyła zbiórka dla poszkodowanej rodziny

Po tragedii w internecie uruchomiono zbiórkę, której celem jest wsparcie rodziny dotkniętej dramatem.

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Organizatorzy opisują wydarzenie jako niewyobrażalną tragedię i apelują o pomoc dla ocalałych, którzy oprócz walki o zdrowie będą musieli zmierzyć się również z konsekwencjami tej katastrofy.

Okoliczności wypadku wyjaśnia czeska policja. Trwa ustalanie dokładnego przebiegu zdarzenia.

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