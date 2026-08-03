Tragedia na czeskiej autostradzie. Nie żyje troje Polaków, wśród ofiar jest dziecko
Do tragicznego wypadku doszło na autostradzie D52 w Czechach, niedaleko miejscowości Pohořelice w kierunku Brna. W zdarzeniu zginęło troje obywateli Polski, w tym dziecko. Dwie kolejne osoby – ojciec rodziny i drugie dziecko – zostały ranne i przebywają w szpitalu.
Seria zdarzeń zakończyła się tragedią
Jak podają czeskie media, do wypadku doszło po tym, gdy jeden z samochodów zderzył się z dzikami. Za nim zatrzymał się kolejny pojazd. Chwilę później w stojące auta z dużą siłą uderzył następny samochód.
Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. Ratownicy prowadzili reanimację dwóch kobiet, jednak ich życia nie udało się uratować. Później policja potwierdziła śmierć jednego z dzieci uczestniczących w wypadku.
Ofiary to Polacy
Jak ustaliły polskie media, ofiarami tragedii są obywatele Polski. Wśród osób podróżujących znajdowała się czteroosobowa rodzina, przyjaciółka rodziny oraz pies.
W wypadku zginęły:
- matka,
- jedno z dzieci,
- przyjaciółka rodziny.
Ojciec oraz drugie dziecko zostali przewiezieni do szpitala, gdzie pozostają pod opieką lekarzy.
Ruszyła zbiórka dla poszkodowanej rodziny
Po tragedii w internecie uruchomiono zbiórkę, której celem jest wsparcie rodziny dotkniętej dramatem.
Organizatorzy opisują wydarzenie jako niewyobrażalną tragedię i apelują o pomoc dla ocalałych, którzy oprócz walki o zdrowie będą musieli zmierzyć się również z konsekwencjami tej katastrofy.
Okoliczności wypadku wyjaśnia czeska policja. Trwa ustalanie dokładnego przebiegu zdarzenia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.