Wielka wyprzedaż w Pepco. Ceny spadły nawet o 70 proc. Klienci ruszyli na zakupy
Miłośnicy okazji mają powody do zadowolenia. Pepco rozszerzyło letnią wyprzedaż, a rabaty na wybrane produkty sięgają nawet 70 proc. W promocji znalazły się ubrania, dodatki oraz artykuły do domu. Dodatkowo część klientów może liczyć na jeszcze większe zniżki.
Tysiące produktów z dużymi obniżkami
Sieć rozpoczęła kolejny etap letniej wyprzedaży. W porównaniu z wcześniejszą ofertą rabaty zostały zwiększone – część produktów, które jeszcze niedawno były przecenione o 50 proc., teraz można kupić nawet 70 proc. taniej.
Promocją objęto m.in.:
- odzież damską,
- ubrania i akcesoria dla dzieci,
- dekoracje i wyposażenie domu,
- sezonowe dodatki.
Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów, dlatego najpopularniejsze produkty mogą szybko zniknąć z półek.
Dodatkowy rabat dla użytkowników aplikacji
Na jeszcze większe oszczędności mogą liczyć osoby korzystające z programu lojalnościowego Pepco Club. Użytkownicy aplikacji otrzymują dodatkowe 20 proc. rabatu na wybrane produkty objęte wyprzedażą, zgodnie z warunkami promocji.
Warto się pospieszyć
Letnie wyprzedaże w Pepco od lat cieszą się dużym zainteresowaniem. Najbardziej atrakcyjne produkty często wyprzedają się już w pierwszych dniach promocji, dlatego osoby planujące zakupy nie powinny zwlekać.
Jeśli szukacie ubrań, dodatków lub wyposażenia domu w znacznie niższych cenach, najbliższa wizyta w Pepco może okazać się wyjątkowo opłacalna.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.