Wielka wyprzedaż w Pepco. Ceny spadły nawet o 70 proc. Klienci ruszyli na zakupy

3 sierpnia 2026 08:50 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Miłośnicy okazji mają powody do zadowolenia. Pepco rozszerzyło letnią wyprzedaż, a rabaty na wybrane produkty sięgają nawet 70 proc. W promocji znalazły się ubrania, dodatki oraz artykuły do domu. Dodatkowo część klientów może liczyć na jeszcze większe zniżki.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Tysiące produktów z dużymi obniżkami

Sieć rozpoczęła kolejny etap letniej wyprzedaży. W porównaniu z wcześniejszą ofertą rabaty zostały zwiększone – część produktów, które jeszcze niedawno były przecenione o 50 proc., teraz można kupić nawet 70 proc. taniej.

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Promocją objęto m.in.:

  • odzież damską,
  • ubrania i akcesoria dla dzieci,
  • dekoracje i wyposażenie domu,
  • sezonowe dodatki.

Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów, dlatego najpopularniejsze produkty mogą szybko zniknąć z półek.

Dodatkowy rabat dla użytkowników aplikacji

Na jeszcze większe oszczędności mogą liczyć osoby korzystające z programu lojalnościowego Pepco Club. Użytkownicy aplikacji otrzymują dodatkowe 20 proc. rabatu na wybrane produkty objęte wyprzedażą, zgodnie z warunkami promocji.

Warto się pospieszyć

Letnie wyprzedaże w Pepco od lat cieszą się dużym zainteresowaniem. Najbardziej atrakcyjne produkty często wyprzedają się już w pierwszych dniach promocji, dlatego osoby planujące zakupy nie powinny zwlekać.

Jeśli szukacie ubrań, dodatków lub wyposażenia domu w znacznie niższych cenach, najbliższa wizyta w Pepco może okazać się wyjątkowo opłacalna.

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