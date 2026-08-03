Od rana szturm na Lidla. Klienci polują na wiralowy gadżet za 14,99 zł. Znika w kilka minut

3 sierpnia 2026 07:06 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Od poniedziałku, 3 sierpnia, w sklepach Lidl pojawił się produkt, na który wielu klientów czekało od tygodni. Mowa o viralowym gniotku antystresowym NeeDoh Nice Cube, znanym z TikToka. Jak się okazuje, zainteresowanie przerosło oczekiwania.

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Kostki Needoh w Lidlu Fot. Warszawa w Pigułce
Kostki Needoh w Lidlu Fot. Warszawa w Pigułce

Byliśmy rano w jednym z warszawskich Lidli i zabawki znikały dosłownie w kilka minut. Wielu klientów od wejścia kierowało się prosto do koszy z promocjami, szukając właśnie tego produktu.

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Choć z pozoru to zwykły gniotek, NeeDoh Nice Cube zdobył ogromną popularność w mediach społecznościowych. Miękka kostka po każdym ściśnięciu wraca do swojego pierwotnego kształtu, a wiele osób traktuje ją jako gadżet antystresowy i sensoryczny.

Lidl oferuje ją w różnych kolorach w cenie 14,99 zł za sztukę.

Zabawki znikają z półek

Z naszych obserwacji wynika, że w wielu sklepach już od rana ustawiały się osoby szukające właśnie tego produktu. W niektórych lokalizacjach zapasy wyczerpywały się błyskawicznie.

Jeśli planowaliście zakup, warto sprawdzić dostępność w najbliższym sklepie jak najszybciej. Wszystko wskazuje na to, że viral z TikToka ponownie przełożył się na prawdziwy zakupowy szał.

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