Od rana szturm na Lidla. Klienci polują na wiralowy gadżet za 14,99 zł. Znika w kilka minut
Od poniedziałku, 3 sierpnia, w sklepach Lidl pojawił się produkt, na który wielu klientów czekało od tygodni. Mowa o viralowym gniotku antystresowym NeeDoh Nice Cube, znanym z TikToka. Jak się okazuje, zainteresowanie przerosło oczekiwania.
Byliśmy rano w jednym z warszawskich Lidli i zabawki znikały dosłownie w kilka minut. Wielu klientów od wejścia kierowało się prosto do koszy z promocjami, szukając właśnie tego produktu.
TikTok zrobił swoje
Choć z pozoru to zwykły gniotek, NeeDoh Nice Cube zdobył ogromną popularność w mediach społecznościowych. Miękka kostka po każdym ściśnięciu wraca do swojego pierwotnego kształtu, a wiele osób traktuje ją jako gadżet antystresowy i sensoryczny.
Lidl oferuje ją w różnych kolorach w cenie 14,99 zł za sztukę.
Zabawki znikają z półek
Z naszych obserwacji wynika, że w wielu sklepach już od rana ustawiały się osoby szukające właśnie tego produktu. W niektórych lokalizacjach zapasy wyczerpywały się błyskawicznie.
Jeśli planowaliście zakup, warto sprawdzić dostępność w najbliższym sklepie jak najszybciej. Wszystko wskazuje na to, że viral z TikToka ponownie przełożył się na prawdziwy zakupowy szał.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.