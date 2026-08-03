Wielka podwyżka emerytur. Te kobiety mogą zyskać nawet 600 zł miesięcznie. ZUS przeliczy świadczenia automatycznie
Tysiące Polek mogą w tym roku otrzymać wyższe emerytury bez składania jakichkolwiek wniosków. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpocznie automatyczne przeliczanie świadczeń dla kobiet z konkretnego rocznika. W wielu przypadkach miesięczna wypłata wzrośnie nawet o 600 zł brutto.
ZUS przeliczy emerytury z urzędu
Zmiany dotyczą kobiet urodzonych w 1961 roku, które w 2026 roku kończą 65 lat. Choć wiek emerytalny kobiet wynosi 60 lat, właśnie ukończenie 65. roku życia może oznaczać wyraźny wzrost świadczenia.
Dla większości uprawnionych cały proces odbędzie się automatycznie. ZUS sam przeliczy emeryturę i wyda nową decyzję, bez konieczności składania dodatkowych dokumentów.
Skąd bierze się podwyżka?
Wyższe świadczenie wynika z zasad obowiązujących osoby, które pobierały tzw. okresową emeryturę kapitałową finansowaną ze środków zgromadzonych w OFE.
Po ukończeniu 65 lat:
- środki z OFE zostają włączone do głównego kapitału emerytalnego,
- uwzględniana jest ich dotychczasowa waloryzacja,
- ZUS oblicza świadczenie według nowych tablic średniego dalszego trwania życia.
Ponieważ dla 65-latków przewidywana liczba miesięcy życia jest statystycznie niższa niż dla osób 60-letnich, miesięczna emerytura może wzrosnąć.
Według szacunków podwyżka wyniesie od około 200 do nawet 600 zł brutto miesięcznie, choć ostateczna kwota zależy od wysokości zgromadzonych składek.
Nie trzeba składać żadnego wniosku
W zdecydowanej większości przypadków ZUS przeprowadzi przeliczenie z urzędu. Informacja o nowej wysokości świadczenia zostanie przekazana przez platformę eZUS lub pocztą.
Wyższa emerytura będzie wypłacana od najbliższego możliwego terminu po wydaniu decyzji.
Co ważne, obowiązujące przepisy chronią emerytów przed obniżeniem świadczenia. Jeśli nowe wyliczenie okazałoby się mniej korzystne, ZUS pozostawi dotychczasową wysokość emerytury.
Jest jeden ważny wyjątek
Dodatkowe formalności mogą dotyczyć kobiet, które po ukończeniu 60 lat nadal pracowały i odprowadzały składki do ZUS.
W takim przypadku automatyczne przeliczenie może nie uwzględnić nowych składek zgromadzonych po przejściu na emeryturę. Aby zostały one doliczone do świadczenia, konieczne jest złożenie wniosku ERPO o ponowne przeliczenie emerytury.
Dzięki temu wysokość emerytury może wzrosnąć jeszcze bardziej.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.