Nawet 3500 zł dla gospodarstwa domowego. Wnioski już ruszyły, liczy się termin
Rząd uruchomił nowy program wsparcia dla części odbiorców ciepła systemowego. W ramach tzw. bonu ciepłowniczego niektóre gospodarstwa domowe będą mogły otrzymać nawet 3500 zł dopłaty do kosztów ogrzewania. Aby skorzystać z pomocy, trzeba jednak spełnić określone warunki i złożyć wniosek w odpowiednim terminie.
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Dla kogo jest bon ciepłowniczy?
Program skierowano przede wszystkim do mieszkańców bloków i budynków korzystających z ciepła systemowego, czyli dostarczanego przez miejskie lub osiedlowe sieci ciepłownicze.
Nie każdy odbiorca takiego ogrzewania otrzyma jednak wsparcie. Jednym z podstawowych warunków jest wysokość opłat za ciepło. Bon przysługuje wyłącznie gospodarstwom domowym, w których jednoskładnikowa cena ciepła netto przekracza 170 zł za gigadżul (GJ).
Z programu nie skorzystają natomiast właściciele domów ogrzewanych indywidualnie, np. gazem, pelletem, węglem czy pompą ciepła.
Dochód również ma znaczenie
O przyznaniu świadczenia decyduje także sytuacja finansowa gospodarstwa domowego.
Obowiązują następujące limity dochodowe:
- 3272,69 zł miesięcznie – dla gospodarstwa jednoosobowego,
- 2454,52 zł na osobę – w gospodarstwach wieloosobowych.
Przekroczenie tych progów nie oznacza automatycznej utraty prawa do świadczenia. Program przewiduje zastosowanie zasady „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że wysokość bonu zostanie odpowiednio pomniejszona o kwotę przekroczenia limitu dochodowego.
Nawet 3500 zł wsparcia
Wysokość bonu zależy od liczby osób tworzących gospodarstwo domowe. Maksymalna kwota wsparcia może wynieść do 3500 zł.
Środki mają pomóc w pokryciu rosnących kosztów ogrzewania i odciążyć budżety rodzin korzystających z ciepła systemowego.
Wnioski już można składać
Nabór wniosków już się rozpoczął. Osoby spełniające warunki programu powinny pamiętać, że termin złożenia dokumentów ma znaczenie, dlatego nie warto odkładać formalności na ostatnią chwilę.
Szczegółowe informacje dotyczące miejsca składania wniosków oraz wymaganych dokumentów udostępniają właściwe urzędy realizujące program na swoim terenie.
Kto nie otrzyma dopłaty?
Bon ciepłowniczy nie obejmuje wszystkich gospodarstw domowych. Z pomocy wyłączone są osoby korzystające z indywidualnych źródeł ogrzewania, nawet jeśli ponoszą wysokie koszty ogrzewania swoich domów.
Program został przygotowany wyłącznie z myślą o odbiorcach ciepła systemowego, którzy jednocześnie spełniają kryteria dochodowe oraz warunki dotyczące ceny dostarczanego ciepła.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.