Od rana będzie szturm na Biedronkę. Ten produkt przecenili do 99 groszy
Od dziś, 3 sierpnia, w sklepach Biedronka obowiązuje promocja, która może przyciągnąć wielu klientów. Popularne lody na patyku Marletto Lava zostały przecenione do 99 groszy za sztukę. Promocja obejmuje dwa smaki – czekoladowy i truskawkowy. Na jednego klienta obowiązuje limit 8 sztuk, dzięki czemu można zrobić niewielki zapas na upalne dni.
Podobne akcje promocyjne cieszą się zwykle bardzo dużym zainteresowaniem, dlatego w wielu sklepach najchętniej wybierane smaki mogą szybko się wyprzedać.
Jeśli planujecie skorzystać z okazji, warto sprawdzić dostępność w najbliższej Biedronce. Przy cenie 99 groszy za loda można spodziewać się, że produkty będą znikały z zamrażarek w szybkim tempie.
Oferta obowiązuje z limitem maksymalnie 8 sztuk na jednego klienta, co pozwala zrobić niewielki zapas na upalne dni.
W ostatnich miesiącach podobne promocje na lody cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Nic więc dziwnego, że wiele osób planuje odwiedzić sklepy już od samego rana, zanim najatrakcyjniejsze produkty znikną z zamrażarek.
Jeśli planujecie skorzystać z okazji, warto wybrać się do Biedronki jak najwcześniej – przy tego typu promocjach najpopularniejsze smaki potrafią wyprzedać się w bardzo krótkim czasie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.