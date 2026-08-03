Od rana będzie szturm na Biedronkę. Ten produkt przecenili do 99 groszy

3 sierpnia 2026 08:41 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Od dziś, 3 sierpnia, w sklepach Biedronka obowiązuje promocja, która może przyciągnąć wielu klientów. Popularne lody na patyku Marletto Lava zostały przecenione do 99 groszy za sztukę. Promocja obejmuje dwa smaki – czekoladowy i truskawkowy. Na jednego klienta obowiązuje limit 8 sztuk, dzięki czemu można zrobić niewielki zapas na upalne dni.

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szyld i logo sklepu Biedronka
Fot. Warszawa w Pigułce

Podobne akcje promocyjne cieszą się zwykle bardzo dużym zainteresowaniem, dlatego w wielu sklepach najchętniej wybierane smaki mogą szybko się wyprzedać.

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Jeśli planujecie skorzystać z okazji, warto sprawdzić dostępność w najbliższej Biedronce. Przy cenie 99 groszy za loda można spodziewać się, że produkty będą znikały z zamrażarek w szybkim tempie.

Oferta obowiązuje z limitem maksymalnie 8 sztuk na jednego klienta, co pozwala zrobić niewielki zapas na upalne dni.

W ostatnich miesiącach podobne promocje na lody cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Nic więc dziwnego, że wiele osób planuje odwiedzić sklepy już od samego rana, zanim najatrakcyjniejsze produkty znikną z zamrażarek.

Jeśli planujecie skorzystać z okazji, warto wybrać się do Biedronki jak najwcześniej – przy tego typu promocjach najpopularniejsze smaki potrafią wyprzedać się w bardzo krótkim czasie.

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