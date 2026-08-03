Będzie nowy podatek od oszczędności? Senat przyjął ustawę. Zapłacą osoby po przekroczeniu limitu
Senat przyjął ustawę o Osobistych Kontach Inwestycyjnych (OKI). Nowe przepisy mają przynieść długo oczekiwane zmiany w podatku Belki, ale jednocześnie wprowadzają zupełnie nowe rozwiązanie. Po przekroczeniu określonych limitów część oszczędzających zapłaci podatek od wartości zgromadzonych aktywów.
Koniec podatku Belki? Tylko do określonego limitu
Nowe przepisy zakładają częściowe zwolnienie z 19-procentowego podatku od zysków kapitałowych, czyli tzw. podatku Belki.
Zwolnienie ma obowiązywać do:
- 100 tys. zł dla aktywów inwestycyjnych, takich jak akcje czy jednostki funduszy inwestycyjnych,
- 25 tys. zł dla aktywów oszczędnościowych, m.in. lokat bankowych i obligacji.
Po przekroczeniu tych limitów zacznie obowiązywać nowe rozwiązanie podatkowe.
Nowa danina po przekroczeniu limitu
Zgodnie z ustawą aktywa zgromadzone na OKI ponad wskazane limity będą objęte podatkiem od wartości aktywów.
Rząd zapewnia, że jego wysokość nie przekroczy 1 proc. i będzie obliczana według specjalnego algorytmu uwzględniającego m.in.:
- dzienne wyceny aktywów,
- saldo wpłat,
- czas utrzymywania środków na koncie.
Oznacza to, że nowa opłata ma dotyczyć wyłącznie osób posiadających na OKI aktywa przekraczające ustawowe limity.
Ustawa czeka na podpis prezydenta
Za przyjęciem ustawy głosowało 60 senatorów, przeciw było 23, a 2 wstrzymało się od głosu. Senat odrzucił również poprawki zgłoszone przez senatorów PiS.
Teraz ustawa czeka na podpis prezydenta. Jeśli przepisy wejdą w życie zgodnie z planem, Osobiste Konta Inwestycyjne zaczną funkcjonować od 1 stycznia 2027 roku.
Rząd liczy na większe inwestycje
Według rządowych szacunków nowe rozwiązania mają zachęcić Polaków do inwestowania na rynku kapitałowym. Szacuje się, że dzięki OKI na warszawską Giełdę Papierów Wartościowych może trafić około 25 mld zł do 2030 roku, a do 2040 roku nawet 74 mld zł.
Warto podkreślić, że nowy podatek nie będzie dotyczył wszystkich oszczędności, lecz wyłącznie środków zgromadzonych na Osobistych Kontach Inwestycyjnych, które przekroczą ustawowe limity.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.