Będzie nowy podatek od oszczędności? Senat przyjął ustawę. Zapłacą osoby po przekroczeniu limitu

3 sierpnia 2026 08:00 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Senat przyjął ustawę o Osobistych Kontach Inwestycyjnych (OKI). Nowe przepisy mają przynieść długo oczekiwane zmiany w podatku Belki, ale jednocześnie wprowadzają zupełnie nowe rozwiązanie. Po przekroczeniu określonych limitów część oszczędzających zapłaci podatek od wartości zgromadzonych aktywów.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Koniec podatku Belki? Tylko do określonego limitu

Nowe przepisy zakładają częściowe zwolnienie z 19-procentowego podatku od zysków kapitałowych, czyli tzw. podatku Belki.

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Zwolnienie ma obowiązywać do:

  • 100 tys. zł dla aktywów inwestycyjnych, takich jak akcje czy jednostki funduszy inwestycyjnych,
  • 25 tys. zł dla aktywów oszczędnościowych, m.in. lokat bankowych i obligacji.

Po przekroczeniu tych limitów zacznie obowiązywać nowe rozwiązanie podatkowe.

Nowa danina po przekroczeniu limitu

Zgodnie z ustawą aktywa zgromadzone na OKI ponad wskazane limity będą objęte podatkiem od wartości aktywów.

Rząd zapewnia, że jego wysokość nie przekroczy 1 proc. i będzie obliczana według specjalnego algorytmu uwzględniającego m.in.:

  • dzienne wyceny aktywów,
  • saldo wpłat,
  • czas utrzymywania środków na koncie.

Oznacza to, że nowa opłata ma dotyczyć wyłącznie osób posiadających na OKI aktywa przekraczające ustawowe limity.

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Ustawa czeka na podpis prezydenta

Za przyjęciem ustawy głosowało 60 senatorów, przeciw było 23, a 2 wstrzymało się od głosu. Senat odrzucił również poprawki zgłoszone przez senatorów PiS.

Teraz ustawa czeka na podpis prezydenta. Jeśli przepisy wejdą w życie zgodnie z planem, Osobiste Konta Inwestycyjne zaczną funkcjonować od 1 stycznia 2027 roku.

Rząd liczy na większe inwestycje

Według rządowych szacunków nowe rozwiązania mają zachęcić Polaków do inwestowania na rynku kapitałowym. Szacuje się, że dzięki OKI na warszawską Giełdę Papierów Wartościowych może trafić około 25 mld zł do 2030 roku, a do 2040 roku nawet 74 mld zł.

Warto podkreślić, że nowy podatek nie będzie dotyczył wszystkich oszczędności, lecz wyłącznie środków zgromadzonych na Osobistych Kontach Inwestycyjnych, które przekroczą ustawowe limity.

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