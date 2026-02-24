17-latek wciągnięty pod pociąg. Pilnie potrzebna krew
Poruszająca historia z Woli Bierwieckiej wstrząsnęła mieszkańcami Mazowsza. 17-letni Dominik z gminy Stromiec uległ tragicznemu wypadkowi, gdy bez wahania ruszył z pomocą kobiecie z wózkiem dziecięcym. Chłopak został wciągnięty pod ruszający pociąg, a jego stan jest obecnie krytyczny. Rodzina nastolatka przechodzi przez piekło, słysząc od lekarzy, że sytuacja jest skrajnie poważna i muszą przygotować się na najgorsze.
Tak jak wielu z Was, każdego dnia czekam na nowe wieści o Dominiku.
17-letni chłopak, który na stacji kolejowej w Woli Bierwieckiej pomagał kobiecie z wózkiem i kilkumiesięcznym dzieckiem wysiąść z wagonu i został wciągnięty pod skład pociągu, cały czas leży w szpitalu i walczy… pic.twitter.com/tTGfUdtQI9
Do wypadku doszło w sobotę, 14 lutego, około godziny 11:40 na stacji w Woli Bierwieckiej. Pociąg relacji Radom Główny – Warszawa Gdańska zatrzymał się na peronie, a nastolatek wykorzystał postój, by pomóc pasażerce opuścić skład Kolei Mazowieckich. Według relacji świadków, gdy Dominik próbował wrócić do wagonu, drzwi przytrzasnęły mu rękę. Ruszający skład pociągnął chłopaka, co doprowadziło do tragicznych w skutkach obrażeń. Mimo błyskawicznej reakcji 17 strażaków i ratowników medycznych, życie młodego bohatera wciąż wisi na włosku.
„Zostaliśmy przygotowani na najgorsze”. Dramatyczne słowa ojca
Bliscy Dominika czuwają przy jego łóżku, a ojciec chłopaka, pan Dariusz, w poruszającej rozmowie z mediami wyznał, jak trudna jest walka o zdrowie syna.
Brak poprawy: Stan nastolatka od momentu wypadku nie ulega poprawie.
Poważne komplikacje: W organizmie Dominika doszło do zakażenia, które objęło całe ciało, a rany nie chcą się goić.
Ostatnia nadzieja: Choć lekarze wypróbowują różne antybiotyki i ostrzegają przed najczarniejszym scenariuszem, rodzina wierzy w waleczność 17-latka.
Silne serce: Ojciec podkreśla, że mimo krytycznego stanu, organizm syna wciąż podejmuje walkę.
Mobilizacja lokalnej społeczności: Pilnie potrzebna krew
W pomoc dla młodego mieszkańca gminy Stromiec zaangażowały się parafie oraz okoliczni mieszkańcy, apelując o wsparcie i modlitwę.
- Apel parafii:** Parafia św. Józefa w Radomiu opublikowała prośbę o pomoc, przypominając, że Dominik uległ wypadkowi, bo zatrzymał się, by pomóc drugiemu człowiekowi.
- Dar życia:** Lekarze apelują o pilne oddawanie krwi dla rannego 17-latka.
- Reakcja służb:** W akcji ratunkowej i ewakuacji około 70 pasażerów z pociągu brały udział trzy zastępy straży pożarnej.
- Wsparcie dla rodziców:** Bliscy chłopaka są w głębokim szoku; matka Dominika nie potrafi dojść do siebie po tym, co się wydarzyło.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.