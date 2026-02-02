1,75 mln papierosów z Białorusi. Straż Graniczna rozbiła przemyt na dużą skalę
Straż Graniczna ujawniła w styczniu 2026 roku przemyt papierosów z Białorusi do Polski prowadzony przy użyciu balonów meteorologicznych. Zabezpieczono około 1,75 mln sztuk nielegalnych wyrobów akcyzowych, a w sprawie zatrzymano dwóch obywateli Białorusi.
Przemyt papierosów z Białorusi ujawniony. Wykorzystywano balony meteorologiczne
Straż Graniczna ujawniła w styczniu 2026 roku przemyt papierosów z Białorusi do Polski prowadzony na dużą skalę. Do nielegalnego przerzutu wykorzystywano balony meteorologiczne, które transportowały ładunki przez granicę państwową. W sprawie zatrzymano dwóch obywateli Białorusi.
Służby informują o nowym sposobie przemytu wyrobów akcyzowych, który polegał na wykorzystaniu przestrzeni powietrznej. Metoda ta była monitorowana przez Straż Graniczną we współpracy z wojskiem, odpowiedzialnym za kontrolę i ochronę granicy oraz nadzór nad ruchem obiektów powietrznych.
Sprawa pokazuje, że przemytnicy sięgają po coraz bardziej zaawansowane i nietypowe rozwiązania, omijające tradycyjne kontrole graniczne.
Fakty i tło sprawy
Jak poinformowała Straż Graniczna, w styczniu zabezpieczono około 1,75 mln sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. Wartość ujawnionego towaru oszacowano na około 1,78 mln zł. Nielegalne ładunki były przerzucane z terytorium Białorusi na obszar Polski przy użyciu balonów meteorologicznych.
Działania operacyjne prowadzono na terenie województwa podlaskiego. Finałem sprawy było zatrzymanie dwóch obywateli Białorusi, którzy – według ustaleń śledczych – mieli związek z organizacją nielegalnego procederu.
Zatrzymania i zarzuty
Zatrzymanym mężczyznom przedstawiono zarzuty wynikające z Kodeksu karnego skarbowego oraz przepisów dotyczących przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainie i ochrony bezpieczeństwa narodowego. Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec obu podejrzanych tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy.
Za przemyt towarów objętych sankcjami i wyrobów akcyzowych grozi kara pozbawienia wolności nie krótsza niż trzy lata. Śledztwo ma charakter rozwojowy, a służby nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
Reakcja służb
Straż Graniczna zapowiada dalsze działania ukierunkowane na zwalczanie przemytu papierosów i innych wyrobów akcyzowych. Funkcjonariusze podkreślają, że szczególna uwaga będzie poświęcona nowym metodom przerzutu, w tym wykorzystaniu balonów i innych nietypowych środków transportu.
Współpraca ze służbami wojskowymi ma pozostać jednym z kluczowych elementów monitorowania granicy wschodniej.
Co to oznacza dla Polski?
Dla państwa sprawa oznacza straty podatkowe, które wynikają z obrotu nielegalnymi wyrobami akcyzowymi. Dla mieszkańców regionów przygranicznych to sygnał, że służby intensyfikują działania kontrolne i reagują na nowe formy przemytu. Sprawa pokazuje również, jak zmieniają się metody działalności przestępczej i jak istotna staje się ochrona granicy także w przestrzeni powietrznej.
Kucharz z dyplomem, pracował w wielu renomowanych restauracjach. W Warszawie w Pigułce odpowiada głównie za dział porad gastronomicznych.