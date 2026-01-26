2-letnia dziewczynka postrzelona w domu. Jest komunikat policji
Nowe fakty w sprawie dramatycznego zdarzenia w powiecie szczycieńskim. Przypadkowy wystrzał z broni myśliwskiej w prywatnym mieszkaniu zakończył się zranieniem małego dziecka. Polski Związek Łowiecki zapowiada surowe postępowanie dyscyplinarne, a policja wyjaśnia okoliczności wypadku.
Do groźnego incydentu doszło w niedzielne popołudnie w miejscowości Tylkowo (gmina Pasym). Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o wystrzale z broni palnej wewnątrz domu jednorodzinnego. W wyniku tego zdarzenia ucierpiała 2-letnia dziewczynka. Dziecko z raną postrzałową stopy zostało natychmiast przetransportowane do placówki medycznej. Lekarze określają stan małej pacjentki jako stabilny i niezagrażający życiu.
Szczegółowe ustalenia policji rzucają nowe światło na przebieg wypadku. Właścicielem broni, z której padł niekontrolowany strzał, jest 51-letni dziadek poszkodowanej. Mężczyzna posiada legalne zezwolenie na 2 jednostki broni myśliwskiej. Funkcjonariusze przeprowadzili na miejscu badanie trzeźwości, które wykazało, że zarówno właściciel broni, jak i obecna w domu matka dziecka, nie byli pod wpływem alkoholu. Śledczy podkreślają, że zdarzenie nie miało związku z wykonywaniem polowania, lecz miało charakter nieszczęśliwego wypadku w sferze domowej.
Sprawa nabrała również wymiaru dyscyplinarnego. Polski Związek Łowiecki (PZŁ) wydał komunikat, w którym potwierdził udział swojego członka w tym zdarzeniu. Organizacja uruchomiła wewnętrzne procedury kontrolne. O sprawie został powiadomiony okręgowy rzecznik dyscyplinarny, którego zadaniem będzie zbadanie, czy doszło do naruszenia zasad etyki i bezpieczeństwa łowieckiego. Przedstawiciele myśliwych zadeklarowali pełną współpracę z organami ścigania w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności tej sprawy.
