2 listopada 2026. Czy Zaduszki są dniem wolnym od pracy i szkoły?
2 listopada obchodzimy Dzień Zaduszny, ale dla większości pracowników będzie to normalny dzień roboczy. Zaduszki nie znajdują się na liście dni ustawowo wolnych od pracy. Inaczej może wyglądać sytuacja uczniów, ponieważ część szkół może wyznaczyć 2 listopada jako dodatkowy dzień wolny od zajęć.
W tym roku układ kalendarza może powodować sporo wątpliwości.
1 listopada, czyli Wszystkich Świętych, przypada w niedzielę. Dzień później, w poniedziałek 2 listopada, obchodzone są Zaduszki.
Wiele osób zastanawia się więc, czy po niedzielnym święcie można liczyć na dodatkowy dzień wolny.
2 listopada nie jest dniem ustawowo wolnym
Odpowiedź w przypadku większości pracowników jest jednoznaczna.
Dzień Zaduszny nie jest w Polsce dniem ustawowo wolnym od pracy.
Ustawa o dniach wolnych od pracy wymienia m.in. 1 listopada – Wszystkich Świętych – ale nie obejmuje 2 listopada.
Oznacza to, że w poniedziałek 2 listopada 2026 roku większość pracowników normalnie pójdzie do pracy.
Otwarte mogą być również urzędy, sklepy, galerie handlowe, banki i inne placówki działające standardowo w poniedziałki.
Wszystkich Świętych przypada w niedzielę
W 2026 roku 1 listopada wypada w niedzielę.
Dla części osób może to rodzić pytanie, czy w zamian należy się dodatkowy dzień wolny.
Co do zasady wolne za święto przypadające w sobotę wynika z zasad dotyczących wymiaru czasu pracy. Inaczej jest jednak w przypadku święta przypadającego w niedzielę.
Sama niedziela jest już dniem ustawowo wolnym od pracy, dlatego fakt, że Wszystkich Świętych wypada właśnie tego dnia, nie powoduje automatycznie przeniesienia wolnego na poniedziałek 2 listopada.
Czy uczniowie mają wolne 2 listopada?
W szkołach sytuacja może wyglądać inaczej.
Dzień Zaduszny nie jest automatycznie dniem wolnym od zajęć dla wszystkich uczniów.
Dyrektor szkoły ma jednak możliwość ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Przepisy przewidują kilka takich dni w ciągu roku szkolnego, zależnie od typu szkoły.
Dlatego 2 listopada może zostać wyznaczony jako tzw. dzień dyrektorski.
W części szkół 2 listopada rzeczywiście będzie wolny
Nie jest to tylko możliwość teoretyczna.
Niektóre placówki już uwzględniły 2 listopada 2026 roku w swoich kalendarzach jako dodatkowy dzień wolny od zajęć.
Przykładowo szkoły publikujące kalendarze na rok 2026/2027 wskazują 2 listopada jako dzień dyrektorski.
Nie oznacza to jednak, że tak samo będzie w całej Polsce.
Każda szkoła może mieć własny kalendarz dodatkowych dni wolnych.
Rodzice powinni sprawdzić kalendarz swojej szkoły
Najprostszym rozwiązaniem jest sprawdzenie informacji opublikowanych przez konkretną placówkę.
Dyrekcja powinna wcześniej poinformować uczniów i rodziców o dodatkowych dniach wolnych.
Jeżeli 2 listopada został wyznaczony jako dzień dyrektorski, nie odbywają się wtedy zwykłe zajęcia dydaktyczne.
Warto jednak pamiętać, że dzień wolny od lekcji nie zawsze oznacza całkowite zamknięcie szkoły.
W dodatkowe dni wolne placówka może mieć obowiązek zapewnienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów, którzy tego potrzebują.
Czy sklepy będą otwarte?
Ponieważ 2 listopada 2026 roku przypada w poniedziałek i nie jest świętem ustawowym, nie obowiązuje z tego powodu zakaz handlu.
Sklepy, dyskonty, galerie handlowe i punkty usługowe mogą więc działać według standardowych poniedziałkowych godzin.
Inaczej będzie dzień wcześniej, 1 listopada, który jest ustawowo wolny od pracy.
Urzędy i banki również mogą działać normalnie
2 listopada nie daje także automatycznego wolnego pracownikom administracji publicznej.
Urzędy mogą być więc czynne według zwykłych godzin.
Podobnie banki, placówki pocztowe czy inne instytucje.
Oczywiście konkretna placówka może wprowadzić własną organizację pracy, dlatego w przypadku ważnej wizyty warto wcześniej sprawdzić jej godziny otwarcia.
Zaduszki pozostają normalnym dniem roboczym
Najważniejsza zasada jest prosta.
2 listopada 2026 roku nie jest w Polsce dniem ustawowo wolnym od pracy.
Dla większości pracowników będzie to normalny poniedziałek.
Inaczej może być w szkołach. Jeżeli dyrektor wyznaczył 2 listopada jako dodatkowy dzień wolny od zajęć, uczniowie nie będą mieli wtedy lekcji.
Dlatego rodzice i uczniowie powinni sprawdzić kalendarz swojej placówki, bo w tym przypadku nie ma jednej zasady obowiązującej wszystkie szkoły w kraju.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.