PILNE! Wotum nieufności wobec rządów Donalda Tuska. Morawiecki opublikował komunikat
Mateusz Morawiecki zapowiedział złożenie wniosku o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu Donalda Tuska. Były premier i lider Rozwoju Plus proponuje powołanie technicznego rządu pod kierownictwem Marka Jurka, który miałby działać do wyborów i doprowadzić do wyłonienia nowej większości parlamentarnej. Zapowiedź pojawiła się w czasie narastającego sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego.
Mateusz Morawiecki ogłosił w piątek, że jego ugrupowanie chce rozpocząć procedurę prowadzącą do odwołania obecnego rządu.
„Składamy wniosek o wotum nieufności wobec rządu Tuska” – napisał w mediach społecznościowych.
Jednocześnie przedstawił propozycję dotyczącą tego, kto miałby stanąć na czele nowego gabinetu.
Marek Jurek kandydatem na premiera rządu technicznego
Według Morawieckiego rozwiązaniem obecnego kryzysu miałby być rząd techniczny kierowany przez Marka Jurka, byłego marszałka Sejmu.
Taki gabinet miałby funkcjonować do wyborów, które – według propozycji Rozwoju Plus – powinny doprowadzić do wyłonienia nowej większości parlamentarnej.
Ugrupowanie podkreśla, że jest otwarte również na inne kandydatury, jeśli udałoby się dla nich zdobyć szersze, ponadpartyjne poparcie.
Wotum nieufności musi być konstruktywne
W polskim systemie konstytucyjnym nie wystarczy samo odwołanie rządu.
Wniosek o wotum nieufności wobec całej Rady Ministrów musi być konstruktywny, czyli musi wskazywać imiennie kandydata na nowego premiera.
Zgodnie z art. 158 Konstytucji taki wniosek może złożyć co najmniej 46 posłów. Do jego przyjęcia potrzeba większości ustawowej liczby posłów, czyli co najmniej 231 głosów.
Jeżeli Sejm poprze wniosek, prezydent przyjmuje dymisję dotychczasowego rządu i powołuje nowego premiera wybranego przez parlament.
Na razie to zapowiedź polityczna
Sam wpis Morawieckiego nie oznacza jeszcze automatycznie, że formalny wniosek trafił już do Marszałka Sejmu.
Regulamin Sejmu przewiduje, że taki dokument musi zostać złożony pisemnie na ręce marszałka. Dopiero wtedy rozpoczyna się formalna procedura parlamentarna.
Wniosek może zostać poddany pod głosowanie najwcześniej po upływie siedmiu dni od jego zgłoszenia.
Najważniejsze będzie więc to, czy Rozwój Plus zgromadzi wymagane podpisy i czy Marek Jurek zostanie formalnie wpisany jako kandydat na Prezesa Rady Ministrów.
SKŁADAMY WNIOSEK O WOTUM NIEUFNOŚCI WOBEC RZĄDU TUSKA.
Nasza propozycja: techniczny rząd pod wodzą @marekjurek do wyborów, które wyłonią nową większość parlamentarną.
Reset w Trybunale Konstytucyjnym jest potrzebny – co do tego zgadzają się liczne środowiska polityczne: od Razem, przez Rozwój Plus, po Konfederację. Podkreślali to również Pan Prezydent i legalny Prezes Trybunału Konstytucyjnego.
Nie może być to jednak reset przy udziale dzisiejszych zamachowców na TK! Ich miejsce jest na śmietniku historii i przed niezawisłymi sądami w roli oskarżonych.
Samo zakończenie fatalnych rządów tej koalicji będzie tylko początkiem – trzeba mieć konkretny plan co dalej, aby dramatyczne sceny z wczoraj już nigdy się nie powtórzyły.
@RozwojPlus ten plan ma! 🇵🇱
— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) October 31, 2026
Morawiecki łączy decyzję z wydarzeniami wokół TK
Były premier przedstawił swoją propozycję w bezpośrednim kontekście kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego.
Morawiecki przekonuje, że potrzebny jest „reset” w TK. W swoim wpisie wskazał, że o konieczności zmian mówią politycy różnych środowisk – od Razem, przez Rozwój Plus, po Konfederację.
Jednocześnie bardzo ostro ocenił wydarzenia z ostatnich godzin wokół Trybunału.
Używane przez niego określenia, takie jak „zamachowcy na TK”, są jednak jego polityczną oceną wydarzeń, a nie prawnie ustalonym faktem.
Spór o legalność działań podejmowanych w Trybunale pozostaje nierozstrzygnięty, a jego strony przedstawiają sprzeczne interpretacje.
Rozwój Plus chce szerokiego porozumienia opozycji
Z komunikatu ugrupowania wynika, że celem ma być zbudowanie szerszego porozumienia parlamentarnego.
Rozwój Plus wzywa pozostałe siły opozycyjne do odłożenia sporów i rozmów o wspólnym kandydacie na premiera.
Marek Jurek został przedstawiony jako pierwsza propozycja, ale ugrupowanie deklaruje gotowość do rozmów również o innych nazwiskach, jeśli takie rozwiązanie pozwoliłoby zebrać większość w Sejmie.
Kluczowe pytanie: czy są 231 głosów?
Największym problemem dla autorów takiego wniosku pozostaje arytmetyka sejmowa.
Samo zebranie 46 podpisów wystarcza do rozpoczęcia procedury, ale do odwołania rządu potrzeba już bezwzględnej większości ustawowej liczby posłów.
Bez minimum 231 głosów obecny rząd pozostanie na stanowisku.
Jeszcze 20 października Sejm odrzucił wniosek o wotum nieufności wobec ministra finansów Andrzeja Domańskiego, a premier Donald Tusk przedstawiał wynik głosowania jako potwierdzenie spójności obecnej koalicji.
Morawiecki ma dziś spotkać się z prezydentem
Zapowiedź wotum nieufności pojawiła się również w dniu konsultacji politycznych organizowanych po wydarzeniach wokół TK.
Morawiecki informował wcześniej, że wraz z Marcinem Horałą ma spotkać się z prezydentem Karolem Nawrockim, aby rozmawiać o obecnym kryzysie i możliwych sposobach jego rozwiązania.
Nie wiadomo jeszcze, czy propozycja rządu technicznego z Markiem Jurkiem na czele będzie jednym z głównych tematów tych rozmów.
Kolejny etap politycznego kryzysu
Zapowiedź Mateusza Morawieckiego oznacza wejście sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego na kolejny poziom.
Do tej pory konflikt dotyczył przede wszystkim kierownictwa TK, działań policji, stanowiska prezydenta i legalności decyzji podejmowanych wewnątrz Trybunału.
Teraz opozycja chce przenieść spór bezpośrednio na forum Sejmu i podjąć próbę zmiany całego rządu.
Morawiecki proponuje techniczny gabinet Marka Jurka, ale jego powstanie zależy przede wszystkim od tego, czy w Sejmie znajdzie się co najmniej 231 posłów gotowych poprzeć konstruktywne wotum nieufności wobec rządu Donalda Tuska.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.