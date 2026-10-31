Rząd zapłaci seniorom za wychowywanie dzieci dopłacając do emerytury. Jest jeden warunek
ZUS zapłaci seniorom za wychowywanie dzieci, ale nie tak, jakby wielu sobie tego życzyło. Za wychowanie co najmniej 4 dzieci można otrzymać z ZUS pieniądze nawet bez wypracowanej emerytury. W 2026 roku najwyższa możliwa kwota wynosi 1978,49 zł brutto miesięcznie.
Mama 4+ nie jest dodatkiem za każde dziecko. ZUS wyrównuje dochód do określonej kwoty
Przez wiele lat w polskich rodzinach często to matka rezygnowała z pracy, gdy pojawiało się kolejne dziecko. Przy 4 lub 5 dzieci pogodzenie etatu z opieką było szczególnie trudne, a wieloletnie przerwy w zatrudnieniu po latach odbijały się na wysokości emerytury. Część kobiet nie uzbierała wystarczającego kapitału, inne nie uzyskały nawet prawa do własnego świadczenia. Właśnie dla takich osób powstał program Mama 4+, który funkcjonuje od 1 marca 2019 roku. Nie dopisuje on jednak lat wychowywania dzieci do stażu pracy i nie nalicza emerytury od nowa. Zapewnia osobom spełniającym ustawowe warunki dochód na poziomie najniższej emerytury albo uzupełnia zbyt niskie dotychczasowe świadczenie. Podstawą programu jest ustawa z 31 stycznia 2019 roku o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz.U. z 2025 roku, poz. 1577).
W 2026 roku najniższa emerytura od 1 marca wynosi 1978,49 zł brutto. Tyle może otrzymać osoba, która spełnia wszystkie kryteria Mamy 4+ i nie ma emerytury ani renty. Jeżeli jednak pobiera już świadczenie, ZUS nie dodaje jej automatycznie kolejnych 1978,49 zł. Wypłaca wyłącznie różnicę między dotychczasową emeryturą lub rentą a ustawowym minimum. Gdy seniorka dostaje 1200 zł brutto, uzupełnienie może wynieść 778,49 zł. Przy świadczeniu 1750 zł brutto będzie to 228,49 zł. Osoba z emeryturą wynoszącą co najmniej 1978,49 zł nie otrzyma z programu dodatkowych pieniędzy, nawet jeżeli wychowała 4, 6 albo 8 dzieci.
To różnica ważna szczególnie dla emerytek, które przez wiele lat pracowały i jednocześnie prowadziły duże gospodarstwo domowe. Ich wysiłek związany z wychowaniem dzieci nie przekłada się na specjalną premię do emerytury. Mama 4+ jest świadczeniem uzupełniającym, finansowanym z budżetu państwa, a nie drugą emeryturą naliczaną za rodzicielstwo. Nie ma też stawki za jedno dziecko ani dodatkowej kwoty za piąte czy szóste. Liczba dzieci decyduje o spełnieniu podstawowego warunku, ale nie wyznacza wysokości wypłaty. Wszystkie wskazane kwoty są kwotami brutto; wpływ na konto może być niższy z uwagi na obowiązujące rozliczenia.
60 lat dla kobiet, 65 lat dla ojców. Nie każdy rodzic wielodzietnej rodziny dostanie pieniądze
O świadczenie może ubiegać się matka, która ukończyła 60 lat i urodziła oraz wychowała co najmniej 4 dzieci lub wychowała je bez ich urodzenia. W grę wchodzą nie tylko dzieci biologiczne, ale również przysposobione, dzieci współmałżonka i przyjęte na wychowanie w niezawodowej rodzinie zastępczej. Znaczenie ma rzeczywiste wychowywanie dzieci, a nie wyłącznie wpis w dokumentach. Organ sprawdza również, czy w przeszłości nie doszło do długotrwałego zaprzestania opieki albo pozbawienia praw rodzicielskich. W szczególnych sytuacjach takie okoliczności mogą być przyczyną odmowy przyznania pieniędzy.
Choć program nazywa się Mama 4+, prawo do niego mogą mieć także ojcowie. Warunki są jednak inne. Mężczyzna musi ukończyć 65 lat i wychować co najmniej 4 dzieci dlatego, że ich matka zmarła, porzuciła rodzinę albo przez dłuższy czas nie uczestniczyła w wychowywaniu. Sam fakt, że ojciec pracował, utrzymywał dużą rodzinę i aktywnie opiekował się dziećmi wspólnie z matką, nie wystarcza do uzyskania tego świadczenia. Nie jest to więc identyczne uprawnienie dla obojga rodziców. Podobnie rodzice, którzy wychowali 3 dzieci, nie spełniają ustawowego progu, niezależnie od kosztów utrzymania rodziny.
ZUS sprawdza nie tylko liczbę dzieci. Znaczenie mają dochody i sytuacja materialna
Najtrudniejszy do oceny warunek dotyczy środków utrzymania. Osoba ubiegająca się o Mamę 4+ musi wykazać, że nie ma dochodu zapewniającego niezbędne środki do życia. ZUS nie ogranicza się przy tym do prostego pytania o wysokość emerytury. Przy rozpatrywaniu wniosku analizuje sytuację osobistą, rodzinną, majątkową i materialną, a także inne źródła utrzymania. We wniosku trzeba podać informacje między innymi o zatrudnieniu, działalności zarobkowej, pobieranych świadczeniach, gospodarstwie rolnym i innych dochodach. Brak własnej emerytury nie oznacza zatem automatycznie pozytywnej decyzji, jeżeli pozostałe okoliczności wskazują, że osoba ma zapewnione odpowiednie utrzymanie.
Przepisy wymagają również związku z Polską. Uprawniony musi mieszkać w kraju i mieć tutaj ośrodek interesów życiowych przez co najmniej 10 lat po ukończeniu 16. roku życia. Program jest dostępny dla obywateli polskich, a po spełnieniu warunków pobytowych również dla określonych grup obywateli UE, EFTA i innych cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce. Samo posiadanie polskiego paszportu przez seniorkę, która na stałe przeniosła się za granicę, nie gwarantuje dalszej wypłaty. ZUS wyraźnie wskazuje, że w okresie pobierania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego trzeba mieszkać w Polsce.
Około 60 tys. osób pobiera Mamę 4+. Przeciętna wypłata jest znacznie niższa niż 1978 zł
O rzeczywistym charakterze programu najlepiej świadczą statystyki. Według opublikowanej przez ZUS miesięcznej informacji o świadczeniach pieniężnych w kwietniu 2026 roku rodzicielskie świadczenia uzupełniające pobierało około 60 tys. osób. Na wypłaty przeznaczono w tym miesiącu blisko 65 mln zł, a przeciętna kwota wypłaconego świadczenia wyniosła 1083,23 zł. To dużo mniej niż ustawowy pułap. Nie znaczy to, że odbiorcom niesłusznie zaniżono wypłaty. Wiele osób ma już niewielkie własne emerytury lub renty, a Mama 4+ stanowi jedynie brakującą część do minimum. ZUS ujmuje tutaj kwotę wypłacanego uzupełnienia, a nie sumę wszystkich dochodów poszczególnych świadczeniobiorców.
Te dane pozwalają też lepiej ocenić popularne twierdzenie, że państwo płaci za wychowanie dzieci. Osoba, która ze względu na opiekę nad 4 dziećmi nie pracowała zawodowo i nie nabyła prawa do emerytury, może otrzymać pełną kwotę minimum. Jej sąsiadka, która wychowała tyle samo dzieci, a jednocześnie opłacała składki przez wiele lat i wypracowała emeryturę powyżej minimum, niczego z Mamy 4+ nie dostanie. W tym sensie program wyrównuje brak podstawowych środków utrzymania, ale nie wycenia pracy opiekuńczej ani nie rekompensuje jej wszystkim rodzicom. Takie rozróżnienie jest istotne, zanim ktokolwiek zacznie liczyć na kolejny przelew z ZUS.
Wniosek ERSU jest konieczny. Pieniądze nie pojawią się automatycznie po 60. urodzinach
Rodzicielskie świadczenie uzupełniające nie jest wypłacane z urzędu. Trzeba wystąpić o nie do ZUS albo, w odpowiednich przypadkach, do KRUS. W ZUS służy do tego formularz ERSU, do którego dołącza się między innymi oświadczenie ERU o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej. Potrzebne są także numery PESEL dzieci, a przy nietypowej sytuacji rodzinnej odpowiednie dokumenty, na przykład zagraniczne akty urodzenia czy postanowienia sądu dotyczące pieczy zastępczej. Formularze są dostępne w placówkach ZUS oraz na jego stronie internetowej. Wniosek rozpatruje prezes ZUS lub prezes KRUS, zależnie od sytuacji ubezpieczeniowej zainteresowanej osoby.
W praktyce nie należy zwlekać z przygotowaniem dokumentów, bo wypłata nie jest naliczana automatycznie wstecz od dnia 60. urodzin. Zgodnie z zasadami programu przysługuje ona od pierwszego dnia miesiąca, w którym wydano decyzję przyznającą świadczenie, nie wcześniej niż od osiągnięcia wymaganego wieku. Osoba, która skończyła 60 lat kilka lat temu, a dopiero teraz dowiedziała się o programie, nie powinna z góry zakładać, że ZUS wypłaci jej kilka lat zaległych pieniędzy. Po otrzymaniu decyzji warto sprawdzić zarówno przyznaną kwotę, jak i datę, od której Zakład ustalił prawo do wypłaty.
Co zrobić, aby nie stracić pieniędzy z Mamy 4+? Seniorzy powinni sprawdzić kilka rzeczy
Przed złożeniem wniosku należy przede wszystkim ustalić, czy osoba spełnia wszystkie przesłanki jednocześnie. W przypadku matki znaczenie ma ukończenie 60 lat i rzeczywiste wychowanie co najmniej 4 dzieci; w przypadku ojca dodatkowo trzeba udokumentować ustawowe okoliczności przejęcia opieki. Następnie trzeba sprawdzić, jakie emerytury, renty i inne dochody są wypłacane oraz czy sytuacja materialna rzeczywiście uzasadnia przyznanie świadczenia. Warto zawczasu zgromadzić decyzje emerytalne, dokumenty dotyczące dzieci, informacje o przychodach i dokumenty potwierdzające sytuację rodzinną. Jeżeli część aktów pochodzi z zagranicy, ich zebranie może zająć więcej czasu. Dokładne wypełnienie oświadczenia ogranicza ryzyko, że urząd będzie musiał wzywać do uzupełnienia informacji.
Przyznanie pieniędzy nie oznacza, że można już zapomnieć o sprawie. Zmiana dochodów, podjęcie pracy, uzyskanie innej emerytury lub zmiana miejsca zamieszkania mogą wpłynąć na prawo do świadczenia. O takich okolicznościach trzeba zawiadomić ZUS lub KRUS. W przeciwnym razie może pojawić się problem nienależnie pobranych kwot. Jeżeli natomiast decyzja o odmowie przyznania Mamy 4+ wydaje się nieprawidłowa, nie należy ograniczać się do rozmowy telefonicznej. ZUS przewiduje możliwość złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w ciągu 14 dni od doręczenia decyzji albo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem prezesa ZUS w terminie 30 dni. Droga zaskarżenia decyzji dotyczących późniejszej wysokości lub wypłaty świadczenia może być inna, dlatego najważniejsze jest pouczenie dołączone do konkretnej decyzji.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.