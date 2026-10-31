PILNE! Donald Tusk wygłosi orędzie do Polaków. KPRM podała godzinę
W sobotę, 31 października, o godzinie 20:00 premier Donald Tusk wygłosi orędzie. Zapowiedź przekazano za pośrednictwem mediów społecznościowych, a termin wystąpienia potwierdził rzecznik rządu Adam Szłapka. Wszystko dzieje się w czasie gwałtownego sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie. Nie podano jednak oficjalnie, czego dokładnie będzie dotyczyć przemówienie szefa rządu, jednak można wnioskować, że dotyczyć będzie właśnie sporu wokół trybunału.
Orędzie Donalda Tuska rozpocznie się o godzinie 20:00
Informacja o wieczornym orędziu pojawiła się po kilkunastu godzinach wyjątkowo napiętych wydarzeń w stolicy. W piątek doszło do sporu o to, kto powinien kierować Trybunałem Konstytucyjnym, przed siedzibą instytucji pojawili się policjanci i demonstranci, a prezydent Karol Nawrocki przerwał zagraniczną podróż i wrócił do kraju. W sobotę głowa państwa rozpoczęła konsultacje z przedstawicielami ugrupowań parlamentarnych. W tej sytuacji trudno nie łączyć zapowiedzi wystąpienia premiera z wydarzeniami wokół TK. To jednak na razie kontekst polityczny, a nie oficjalnie wskazany temat orędzia.
Jak przekazała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, premier wystąpi w sobotni wieczór. Zapowiedź potwierdził również Adam Szłapka, rzecznik rządu, informując, że Donald Tusk wygłosi orędzie do narodu. W chwili ogłoszenia wystąpienia nie przedstawiono jego szczegółowego programu ani treści. Oznacza to, że wszelkie informacje o ewentualnych decyzjach, które szef rządu miałby zapowiedzieć, należy traktować wyłącznie jako przypuszczenia. Sam fakt wybrania formy orędzia zwraca uwagę, ponieważ nie jest to zwykły komentarz zamieszczony w mediach społecznościowych ani konferencja prasowa z pytaniami dziennikarzy.
Premier odnosił się już do sytuacji wokół Trybunału w piątkowy wieczór. Na platformie X napisał, że przywracanie rządów prawa jest obowiązkiem rządu, a proces ten wymaga zdecydowanego działania. Było to stanowisko szefa Rady Ministrów wobec narastającego kryzysu, nie zapowiedź konkretnych rozstrzygnięć prawnych. Od tego czasu doszło jednak do kolejnych wydarzeń, w tym nocnej wizyty prezydenta w gmachu TK i sobotnich rozmów politycznych. Zaplanowane na godzinę 20:00 orędzie będzie pierwszym tak szeroko zapowiedzianym wystąpieniem premiera po tych wydarzeniach.
Spór o kierowanie Trybunałem rozpoczął się w piątek
Bezpośrednim początkiem najnowszego przesilenia były wydarzenia z 30 października. Na stronie Trybunału Konstytucyjnego pojawiła się informacja o zarządzeniu miesięcznej przerwy w czynnościach służbowych prezesa Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Decyzje podjęła Anna Korwin-Piotrowska, która jako osoba o najdłuższym stażu sędziowskim ogłosiła przejęcie obowiązków związanych z kierowaniem instytucją. Powołano się przy tym na przepisy dotyczące przerwy w czynnościach służbowych sędziego. Święczkowski i Sochański nie uznali jednak tych zarządzeń za skuteczne, a spór błyskawicznie przeniósł się poza mury Trybunału.
Problem jest głębszy niż sam podział obowiązków w instytucji. Prezydent i dotychczasowe kierownictwo TK kwestionują status części osób wybranych przez Sejm na sędziów Trybunału, które nie złożyły ślubowania przed głową państwa. Z kolei przedstawiciele rządu oraz te osoby utrzymują, że ich wybór był prawidłowy, a brak odebrania ślubowania przez prezydenta nie powinien blokować orzekania. Strony różnią się także w ocenie prawnych podstaw odsunięcia Święczkowskiego i Sochańskiego od wykonywania obowiązków. Nie ma zgodnego stanowiska uczestników sporu co do tego, kto jest obecnie uprawniony do kierowania Trybunałem. Właśnie dlatego wydarzenia budzą tak duże emocje również poza środowiskiem prawniczym.
Policja przy al. Szucha, demonstracje i nocna wizyta prezydenta
W piątkowe popołudnie na terenie siedziby Trybunału przy al. Szucha w Warszawie pojawili się policjanci. Według komunikatów Policji działania podjęto po otrzymaniu informacji o możliwym zagrożeniu dla sędziów i pracowników oraz o ryzyku zakłócenia porządku publicznego. Funkcjonariusze podkreślali, że przebywali na terenie zewnętrznym i w przestrzeni ogólnodostępnej, a nie w samym budynku Trybunału. Przed ogrodzeniem zgromadzili się protestujący i politycy opozycji. Doszło do napięć związanych z próbami przedostania się na teren instytucji, a policja informowała o zatrzymaniu trzech osób, które przeszły przez ogrodzenie.
Wiadomości z Warszawy skłoniły prezydenta Karola Nawrockiego do przerwania podróży do Senegalu. Po powrocie do kraju prezydent spotkał się między innymi z pierwszym prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim i Bogdanem Święczkowskim, a po północy osobiście pojawił się w Trybunale. Przy wejściu do budynku doszło do przepychanek. Uczestnicy zdarzenia przedstawiają odmienne relacje dotyczące zachowania prezydenta i osób stojących w drzwiach. Przedstawiciele jego otoczenia zarzucają tym osobom naruszenie nietykalności głowy państwa, a przedstawiciele drugiej strony twierdzą, że to prezydent użył siły wobec sędziów. Nie należy traktować żadnej z tych wzajemnych ocen jako ustalonego rozstrzygnięcia.
Prezydent mówi o naruszeniu porządku konstytucyjnego. Rząd przedstawia inne stanowisko
Po nocnych wydarzeniach Kancelaria Prezydenta opublikowała oświadczenie, w którym działania dotyczące Trybunału określono jako naruszenie porządku konstytucyjnego i siłowe przejęcie organu państwa. Karol Nawrocki wezwał do przywrócenia porządku prawnego i zwołał pilne konsultacje z przedstawicielami sił parlamentarnych. To stanowisko prezydenta, a nie bezspornie ustalona ocena prawna sytuacji. Z drugiej strony Donald Tusk oraz przedstawiciele jego rządu argumentują, że podejmowane działania służą przywróceniu prawidłowego funkcjonowania Trybunału i dopuszczeniu do pracy osób wybranych przez Sejm. Spór obejmuje więc zarówno legalność konkretnych decyzji, jak i fundamentalną kwestię obsady oraz niezależności sądu konstytucyjnego.
W piątek prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował też o przekazaniu do Trybunału pięciu wniosków dotyczących immunitetów. Cztery z nich odnoszą się do Bogdana Święczkowskiego, a jeden do Bartłomieja Sochańskiego. Samo skierowanie takich dokumentów nie oznacza odebrania immunitetu ani stwierdzenia popełnienia przestępstwa. Postępowanie wymaga odrębnych czynności i rozstrzygnięć. W obecnych okolicznościach dodatkową trudnością pozostaje jednak spór o to, kto jest uprawniony do podejmowania decyzji organizacyjnych w Trybunale, a tym samym do prowadzenia części procedur. Nie wiadomo, czy premier odniesie się do tych wniosków w wieczornym orędziu.
W Pałacu Prezydenckim trwają konsultacje. Kolejne dni mogą być ważne dla TK
W sobotę od godziny 13:00 w Pałacu Prezydenckim rozpoczęła się seria rozmów Karola Nawrockiego z przedstawicielami ugrupowań parlamentarnych. Wśród uczestników znaleźli się politycy PSL i Polski 2050, a później także przedstawiciele kolejnych środowisk. Rozmowy mają służyć znalezieniu sposobu na wyjście z kryzysu. Poszczególni politycy przedstawiają różne propozycje, od rozmów i uspokojenia sytuacji po głębszą przebudowę zasad funkcjonowania Trybunału. Nie ma jednak podstaw, aby na tej podstawie zapowiadać już zawarte porozumienie między prezydentem a rządem.
Znana jest także kolejna ważna data. Anna Korwin-Piotrowska zapowiedziała zwołanie Zgromadzenia Ogólnego sędziów Trybunału na 3 listopada, między innymi w sprawie projektu budżetu instytucji na 2027 rok. Zasadność zwołania tego posiedzenia również pozostaje przedmiotem sporu. To pokazuje, że nawet po sobotnich rozmowach i zaplanowanym orędziu premiera konflikt może nie zostać szybko rozwiązany. Przedstawiciele obu stron podważają wzajemnie część swoich decyzji, a ich stanowiska dotyczą spraw, które mają znaczenie dla funkcjonowania konstytucyjnego organu państwa.
Co wiadomo przed godziną 20:00? Na treść orędzia trzeba jeszcze poczekać
Na ten moment pewna jest godzina wystąpienia premiera: 20:00 w sobotę, 31 października. Potwierdzono, że Donald Tusk wygłosi orędzie, lecz nie ujawniono jego dokładnej treści ani szczegółowej listy tematów. Wiele wskazuje na związek z wydarzeniami wokół Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ to one zdominowały ostatnie godziny życia politycznego w Polsce. Nie można jednak na tej podstawie przesądzać, jakie propozycje lub decyzje przedstawi szef rządu. Dopiero samo wystąpienie pozwoli oddzielić oficjalne zapowiedzi od politycznych komentarzy i spekulacji pojawiających się w internecie.
Dla osób śledzących sytuację ważne będzie nie tylko to, jak premier oceni wydarzenia przy al. Szucha, ale przede wszystkim czy wskaże konkretne kroki, terminy i ich podstawy prawne. Jeżeli zapowie nowe działania wobec Trybunału, trzeba będzie ustalić, kto miałby je przeprowadzić i na jakich przepisach miałyby się opierać. Sama wypowiedź polityczna nie zastępuje ustawy, decyzji właściwego organu ani orzeczenia sądu. Do czasu rozpoczęcia transmisji warto więc opierać się na komunikatach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Kancelarii Prezydenta oraz zweryfikowanych informacjach o rzeczywiście podjętych czynnościach. Orędzie zaplanowano na dzisiejszy wieczór, a jego treść pozostaje nieznana.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.