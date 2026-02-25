200 tysięcy złotych za każde dziecko? Szokujący pomysł na ratowanie polskiej demografii.
Dlaczego 800 plus nie działa? Diagnoza ekspertów
W raporcie wskazano, że dotychczasowe programy oparte na regularnych, miesięcznych przelewach (jak 800 plus) stały się elementem domowego budżetu konsumpcyjnego i przestały pełnić funkcję pro-natalistyczną. Klub Jagielloński argumentuje, że młodzi ludzie nie decydują się na dzieci nie z powodu braku pieniędzy na bieżące wydatki, ale z powodu braku stabilizacji długoterminowej, głównie mieszkaniowej.
Założenia programu „Kapitał na Start”. Tabela propozycji
Projekt zakłada zupełnie nową architekturę wsparcia finansowego dla rodziców:
|Parametr
|Szczegóły propozycji
|Kwota bazowa
|200 000 zł na każde dziecko
|Forma wypłaty
|Jednorazowy przelew lub bon celowy
|Przeznaczenie środków
|Wkład własny na mieszkanie, spłata kredytu, edukacja
|Źródło finansowania
|Reforma obecnych świadczeń socjalnych
Mieszkanie jako klucz do dzietności
Głównym założeniem 200 tys. zł za dziecko jest umożliwienie młodym parom przeskoczenia bariery kredytowej. Eksperci wyliczają, że taka kwota dla rodziny z dwójką dzieci (łącznie 400 tys. zł) w wielu miastach Polski pozwoliłaby na zakup mieszkania za gotówkę lub zminimalizowanie kredytu do poziomu, który nie zagraża bezpieczeństwu finansowemu rodziny.
Kontrowersje i wyzwania: Czy budżet to wytrzyma?
Propozycja Klubu Jagiellońskiego budzi żywe dyskusje wśród ekonomistów. Główne wątpliwości dotyczą:
- Kosztów fiskalnych: Przy obecnej liczbie urodzeń (ok. 250-270 tys. rocznie), program kosztowałby ponad 50 miliardów złotych rocznie.
- Ryzyka inflacyjnego: Nagły zastrzyk gotówki na rynek nieruchomości mógłby spowodować gwałtowny wzrost cen mieszkań, niwelując korzyści z bonu.
- Sprawiedliwości społecznej: Pytanie o rodziców, którzy już mają dzieci i nie zostaliby objęci nowym systemem.
Co dalej z tym pomysłem w 2026 roku?
Na ten moment propozycja ma status raportu eksperckiego, jednak autorzy liczą, że stanie się ona podstawą do debaty przed nadchodzącymi cyklami wyborczymi. W obliczu katastrofalnych danych demograficznych (wskaźnik dzietności poniżej 1,2), politycy mogą być zmuszeni do rozważenia tak radykalnych kroków, by powstrzymać wymieranie narodu.
Źródło: Opracowanie na podstawie raportu Klubu Jagiellońskiego oraz artykułu Business Insider Polska (luty 2026).
