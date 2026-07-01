23-letnia motocyklistka zginęła na Mazowszu. Na miejscu śmigłowiec LPR
We wtorek 30 czerwca, tuż przed godziną 15, na drodze krajowej nr 92 w miejscowości Kożuszki-Parcel w powiecie sochaczewskim doszło do zderzenia motocykla Yamaha z samochodem osobowym marki MG. Kierująca motocyklem 23-letnia kobieta doznała ciężkich obrażeń. Na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował ją do szpitala. Mimo wysiłków lekarzy, kobieta zmarła.
Droga zablokowana na kilka godzin
Za kierownicą samochodu osobowego siedział 78-letni mężczyzna. Badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy. Na miejscu przez kilka godzin pracowali policjanci z komendy w Sochaczewie, technik kryminalistyki i biegły sądowy. DK92 była całkowicie zablokowana w obu kierunkach – kierowców odsyłano na objazdy przez rondo przy ul. Żyrardowskiej na drogę krajową nr 50 w stronę Wiskitek.
„Sprawa została przekazana do Prokuratury Rejonowej w Sochaczewie, która wyjaśni, jak do wypadku doszło” – poinformowała st. asp. Agnieszka Dzik z Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie.
Drugi śmiertelny wypadek motocyklowy na DK92 w 2 miesiące
To nie pierwszy tragiczny wypadek z udziałem motocyklisty na tym odcinku drogi krajowej. Na początku maja 2026 roku na DK92 w miejscowości Nowy Kozłów Pierwszy w gminie Nowa Sucha, kilkanaście kilometrów dalej, zginął inny motocyklista w zderzeniu z samochodem osobowym. DK92 na odcinku sochaczewskim to droga jednojezdniowa, na której ruch samochodów osobowych, ciężarówek i motocykli odbywa się bez fizycznego rozdzielenia kierunków jazdy.
DK92 wymaga szczególnej uwagi
Odcinek drogi krajowej nr 92 w powiecie sochaczewskim regularnie pojawia się w statystykach wypadkowych. Jednojezdniowa, dwukierunkowa trasa bez barier rozdzielających ruch, z ograniczoną widocznością na niektórych odcinkach, jest szczególnie niebezpieczna dla motocyklistów. Jeśli korzystasz z DK92, zachowaj ostrożność przy wyprzedzaniu i na skrzyżowaniach – dwa śmiertelne wypadki motocyklowe w ciągu 2 miesięcy na tym samym odcinku to nie przypadek, tylko efekt warunków drogowych.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.