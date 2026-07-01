23-letnia motocyklistka zginęła na Mazowszu. Na miejscu śmigłowiec LPR

1 lipca 2026 15:25 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

We wtorek 30 czerwca, tuż przed godziną 15, na drodze krajowej nr 92 w miejscowości Kożuszki-Parcel w powiecie sochaczewskim doszło do zderzenia motocykla Yamaha z samochodem osobowym marki MG. Kierująca motocyklem 23-letnia kobieta doznała ciężkich obrażeń. Na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował ją do szpitala. Mimo wysiłków lekarzy, kobieta zmarła.

Wypadek w miejscowości Kożuszki-Parcel. | Fot. KPP w Sochaczewie.
Wypadek w miejscowości Kożuszki-Parcel. | Fot. KPP w Sochaczewie.

Droga zablokowana na kilka godzin

Za kierownicą samochodu osobowego siedział 78-letni mężczyzna. Badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy. Na miejscu przez kilka godzin pracowali policjanci z komendy w Sochaczewie, technik kryminalistyki i biegły sądowy. DK92 była całkowicie zablokowana w obu kierunkach – kierowców odsyłano na objazdy przez rondo przy ul. Żyrardowskiej na drogę krajową nr 50 w stronę Wiskitek.

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„Sprawa została przekazana do Prokuratury Rejonowej w Sochaczewie, która wyjaśni, jak do wypadku doszło” – poinformowała st. asp. Agnieszka Dzik z Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie.

Wypadek w miejscowości Kożuszki-Parcel. | Fot. KPP w Sochaczewie.
Wypadek w miejscowości Kożuszki-Parcel. | Fot. KPP w Sochaczewie.

Drugi śmiertelny wypadek motocyklowy na DK92 w 2 miesiące

To nie pierwszy tragiczny wypadek z udziałem motocyklisty na tym odcinku drogi krajowej. Na początku maja 2026 roku na DK92 w miejscowości Nowy Kozłów Pierwszy w gminie Nowa Sucha, kilkanaście kilometrów dalej, zginął inny motocyklista w zderzeniu z samochodem osobowym. DK92 na odcinku sochaczewskim to droga jednojezdniowa, na której ruch samochodów osobowych, ciężarówek i motocykli odbywa się bez fizycznego rozdzielenia kierunków jazdy.

DK92 wymaga szczególnej uwagi

Odcinek drogi krajowej nr 92 w powiecie sochaczewskim regularnie pojawia się w statystykach wypadkowych. Jednojezdniowa, dwukierunkowa trasa bez barier rozdzielających ruch, z ograniczoną widocznością na niektórych odcinkach, jest szczególnie niebezpieczna dla motocyklistów. Jeśli korzystasz z DK92, zachowaj ostrożność przy wyprzedzaniu i na skrzyżowaniach – dwa śmiertelne wypadki motocyklowe w ciągu 2 miesięcy na tym samym odcinku to nie przypadek, tylko efekt warunków drogowych.

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