2333 zł dla każdego zamiast 800 plus? Sejm rozstrzygnął sprawę głośnego projektu
Pomysł regularnych wypłat dla każdego obywatela bez żadnych warunków znów wrócił do debaty publicznej i wywołał ogromne emocje. Wizja stałego przelewu od państwa, który trafiałby do wszystkich bez wyjątku, wydaje się kusząca, ale kryje w sobie poważne konsekwencje. Sprawa trafiła do Sejmu i właśnie zapadła decyzja.
Propozycja zakładała wprowadzenie bezwarunkowego dochodu podstawowego, czyli świadczenia wypłacanego każdemu Polakowi od trzeciego roku życia. Miesięczna kwota miała wynosić 2333 zł brutto, co odpowiada połowie minimalnego wynagrodzenia. Pieniądze przysługiwałyby niezależnie od dochodów, pracy czy sytuacji życiowej.
Na pierwszy rzut oka rozwiązanie wygląda jak rewolucja, która mogłaby zapewnić stabilność finansową milionom osób. Zwolennicy podkreślają, że taki system mógłby uprościć pomoc społeczną i dać ludziom większe poczucie bezpieczeństwa, szczególnie w czasach dynamicznych zmian na rynku pracy.
Jednak za tą koncepcją stoi poważny warunek, który dla wielu okazał się kluczowy. Wprowadzenie nowego świadczenia wiązałoby się z likwidacją wielu obecnych form wsparcia. W praktyce oznaczałoby to koniec takich programów jak 800 plus, dodatkowe emerytury czy zasiłki dla bezrobotnych. System pomocy zostałby całkowicie przebudowany, a środki rozdzielane po równo między wszystkich obywateli.
Projekt zakładał również pilotażowe wdrożenie programu w jednym z regionów Polski, aby sprawdzić jego realne skutki dla gospodarki i społeczeństwa. Taki eksperyment miałby potrwać wiele lat i objąć szeroką grupę mieszkańców.
Ostatecznie sprawą zajęli się posłowie i decyzja już zapadła. Sejmowa komisja odrzuciła propozycję, uznając, że jej wprowadzenie wiązałoby się z ogromnymi kosztami oraz trudnymi do przewidzenia skutkami dla finansów państwa i rynku pracy.
Co to oznacza dla Ciebie? Na ten moment nie dojdzie do rewolucji w systemie świadczeń. Programy takie jak 800 plus czy dodatkowe emerytury pozostają bez zmian. Jednocześnie temat bezwarunkowego dochodu podstawowego nie znika z debaty i może wracać w kolejnych latach, zwłaszcza w kontekście zmian gospodarczych i technologicznych.
