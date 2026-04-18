2333 zł dla każdego zamiast 800 plus? Zapadła decyzja w Sejmie
Pomysł, który mógł całkowicie zmienić system świadczeń w Polsce, właśnie został rozstrzygnięty. Chodzi o bezwarunkowy dochód podstawowy, czyli stałą wypłatę dla każdego obywatela. Kwota robi wrażenie – 2333 zł miesięcznie. Sprawą zajęli się posłowie i jest już jasne, co dalej.
Pomysł: pieniądze dla każdego, bez względu na dochód
Propozycja pojawiła się w formie petycji, która trafiła do Sejmu w 2025 roku. Zakładała wprowadzenie pilotażu dochodu podstawowego. Każda osoba od 3. roku życia miałaby otrzymywać co miesiąc połowę płacy minimalnej brutto, czyli właśnie 2333 zł.
To oznaczałoby rewolucję. Świadczenie przysługiwałoby wszystkim – bez kryteriów dochodowych, bez wniosków i bez dodatkowych warunków.
Ile to kosztuje? Kwoty są ogromne
Już wcześniej Ministerstwo Finansów studziło entuzjazm wobec tego pomysłu. Jak wskazywał wiceminister Jurand Drop, nawet znacznie niższy wariant takiego świadczenia oznaczałby gigantyczne wydatki.
Według szacunków miesięczny koszt wyniósłby około 40 mld zł, czyli blisko 480 mld zł rocznie. To około 75 proc. dochodów całego budżetu państwa i ponad 12 proc. PKB.
W praktyce oznaczałoby to konieczność likwidacji wielu obecnych świadczeń, w tym 800 plus, dodatków dla emerytów czy części wsparcia socjalnego.
Sejm mówi jasno: propozycja odrzucona
Sprawą zajęła się sejmowa komisja ds. petycji. Decyzja zapadła jednogłośnie – projekt nie będzie dalej procedowany.
Jak informuje Business Insider Polska, posłowie odrzucili pomysł w obecnej formie. Oznacza to, że wprowadzenie bezwarunkowego dochodu podstawowego w Polsce nie jest na ten moment brane pod uwagę.
Co to oznacza dla Ciebie?
Najprościej mówiąc: nie będzie żadnych 2333 zł dla każdego. Obowiązujące programy, w tym 800 plus, pozostają bez zmian.
Cała dyskusja pokazuje jednak coś innego. Temat dochodu podstawowego wraca coraz częściej i pojawia się w debacie publicznej nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie.
Na razie jednak liczby są bezlitosne. Przy obecnych realiach finansowych państwa taki program po prostu się nie spina.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.