235 tys. wezwań od MON. Terminy, roczniki i zasady. To musisz wiedzieć!
Kwalifikacja wojskowa 2026 rusza już w styczniu i obejmie setki tysięcy osób w całej Polsce. MON zapowiada około 235 tys. wezwań, a komisje lekarskie będą pracować aż do końca kwietnia. Choć procedura wciąż budzi emocje, resort obrony podkreśla, że nie chodzi o pobór do wojska, lecz o ocenę zdolności i uporządkowanie ewidencji. Sprawdzamy, kogo dotyczą wezwania i co oznacza stawienie się przed komisją.
Kiedy rusza kwalifikacja wojskowa w 2026 roku?
Proces formalnie rozpocznie się 16 stycznia 2026 roku, kiedy samorządy zaczną doręczać wezwania. Same komisje lekarskie rozpoczną pracę 2 lutego i będą działać do 30 kwietnia 2026 r. Łącznie przewidziano 63 dni robocze pracy komisji w całym kraju.
Zgodnie z rozporządzeniem MON, kwalifikacja zostanie przeprowadzona przez około 391 powiatowych komisji lekarskich. W jednym wojskowym centrum rekrutacji jednocześnie pracować będą maksymalnie dwie lub trzy komisje. Skala przedsięwzięcia jest duża – to jedna z największych akcji kwalifikacyjnych ostatnich lat.
Kogo obejmie kwalifikacja wojskowa?
Podstawową grupą objętą kwalifikacją są mężczyźni z rocznika 2007, którzy w 2026 roku kończą 19 lat. Oprócz nich wezwania otrzymają także mężczyźni starszych roczników, którzy z różnych powodów nie stawili się do kwalifikacji w poprzednich latach albo nie mają jeszcze uregulowanego stosunku do służby wojskowej.
Istotną grupą są również kobiety. Wezwania obejmą kobiety urodzone w latach 1999–2007, które posiadają kwalifikacje przydatne do służby wojskowej lub są w trakcie nauki na takich kierunkach. Chodzi m.in. o zawody medyczne, psychologiczne, informatyczne, łącznościowe czy logistyczne. Wezwane zostaną także studentki i uczennice, które w roku szkolnym lub akademickim 2025/2026 kończą naukę na kierunkach wskazanych w przepisach i nie były wcześniej objęte kwalifikacją.
Kto wysyła wezwania i czy można je zignorować?
Wezwania do stawienia się przed komisją wojskową wysyła wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy dla miejsca zameldowania. Dokument zawiera dokładny termin, godzinę i adres komisji.
Zignorowanie wezwania nie jest dobrym pomysłem. Niestawienie się bez uzasadnionej przyczyny może skutkować nałożeniem grzywny, a w skrajnych przypadkach – doprowadzeniem przez policję. Prawo przewiduje jednak możliwość usprawiedliwienia nieobecności, np. z powodów zdrowotnych lub losowych, o ile zostaną one odpowiednio udokumentowane.
Czym jest kwalifikacja wojskowa, a czym nie jest?
MON i Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji podkreślają jednoznacznie: kwalifikacja wojskowa nie jest poborem do wojska. Jej celem nie jest wcielenie do armii, lecz określenie zdolności zdrowotnej do służby oraz uzupełnienie ewidencji wojskowej.
Podczas wizyty przed komisją przeprowadzane są badania lekarskie oraz rozmowa, na podstawie których orzekana jest kategoria zdolności do służby wojskowej. Po zakończeniu procedury dana osoba zostaje wpisana do ewidencji, ale nie oznacza to automatycznego obowiązku odbycia służby.
Jakie kategorie zdolności przyznaje komisja?
Komisje wojskowe orzekają jedną z kilku kategorii zdolności. Najczęściej spotykane to kategoria A, oznaczająca zdolność do czynnej służby wojskowej, oraz kategoria D lub E, które oznaczają niezdolność – czasową lub trwałą – do służby.
Przyznana kategoria ma znaczenie formalne i ewidencyjne. Dopiero osoby z kategorią A mogą w przyszłości, na zasadzie dobrowolności, zgłosić się do jednej z form ochotniczej służby wojskowej. Sam fakt uzyskania takiej kategorii nie oznacza jednak powołania.
Co dalej po przejściu kwalifikacji?
Po zakończeniu kwalifikacji wojskowej dane trafiają do ewidencji wojskowej. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z ofertą dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, Wojsk Obrony Terytorialnej lub innych form służby ochotniczej. Dla wielu młodych ludzi kwalifikacja jest pierwszym formalnym kontaktem z wojskiem, ale nie rodzi obowiązku dalszych działań.
Kwalifikacja wojskowa 2026 to przede wszystkim procedura administracyjna i zdrowotna. Choć jej skala jest duża, a liczba wezwań wysoka, MON konsekwentnie podkreśla, że nie oznacza to powrotu do obowiązkowego poboru. Dla większości wezwanych będzie to jednorazowa wizyta, kończąca się wpisem do ewidencji i określeniem kategorii zdolności.
