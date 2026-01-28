235 tysięcy osób dostanie wezwanie z wojska. Sprawdź, czy jesteś na liście i czego się obawiać
Od 2 lutego 2026 roku rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa, która obejmie 235 tysięcy osób. Wezwania trafiają już w styczniu. Temat budzi lęk przed powrotem powszechnego poboru, choć wojsko uspokaja. Kogo dotyczy obowiązek, jakie są kategorie zdolności i co grozi za niestawiennictwo?
Oficjalne ogłoszenie kwalifikacji wojskowej nastąpiło 16 stycznia 2026 roku, jak wynika z rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej. Prace komisji ruszą 2 lutego i będą prowadzone do 30 kwietnia. W tym okresie osoby objęte obowiązkiem kwalifikacyjnym otrzymają wezwania do stawienia się przed komisją, podaje portal forsal.pl.
Wezwania wysyłane są listem poleconym za potwierdzeniem odbioru i trafiają do adresatów już w styczniu. Kwalifikacja nie oznacza automatycznego powołania do wojska, lecz sprowadza się do badań lekarskich i formalnego wpisu do ewidencji, jak wyjaśnia portal farmer.pl.
Co to oznacza dla ciebie?
Wezwanie otrzyma około 235 tysięcy osób, w tym mężczyźni urodzeni w 2007 roku. Rocznik podstawowy to 19-latkowie, którzy w tym roku muszą stawić się przed komisją. Mężczyźni urodzeni w latach 2002 do 2006, którzy dotąd nie mają określonej kategorii zdolności do służby, również otrzymają wezwania, informuje portal wiadomosci.wp.pl.
Osoby, które w latach 2024 i 2025 otrzymały kategorię B – czasowo niezdolne do służby ze względu na stan zdrowia, a okres tej niezdolności właśnie mija, również muszą się stawić. Dodatkowo na komisje wezwane zostaną kobiety urodzone w latach 1999 do 2007 posiadające kwalifikacje przydatne w wojsku lub kończące naukę w tym kierunku.
Kobiety z zawodów medycznych, weterynaryjnych, psychologicznych, rehabilitacyjnych, farmaceutycznych oraz informatycznych podlegają obowiązkowi kwalifikacji. Dotyczy to absolwentek studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunkach takich jak medycyna, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, psychologia, psychoterapia czy weterynaria, jak wymienia portal nasze.fm.
Na liście znajdują się także osoby do 60 roku życia z nieuregulowanym statusem wojskowym. Nawet bez imiennego wezwania, jeśli należysz do grupy objętej kwalifikacją, masz obowiązek stawić się przed komisją, ostrzega portal superbiz.se.pl.
W trakcie kwalifikacji wojskowej sprawdzana jest tożsamość, zakładana ewidencja wojskowa oraz przeprowadzane są badania lekarskie. Na podstawie badań komisja orzeka jedną z kategorii zdrowia: A, B, D lub E. Od wyniku zależy przeniesienie do rezerwy, ponowne wezwanie na kwalifikację lub całkowite zwolnienie z obowiązku służby wojskowej, wyjaśnia urząd m.st. Warszawy na portalu wawer.um.warszawa.pl.
Kategoria A oznacza zdolność do czynnej służby wojskowej. Osoby zakwalifikowane do tej kategorii są uznawane za w pełni zdrowe fizycznie i psychicznie. Obecnie wszystkie osoby z kategorią A, jeżeli nie zgłoszą się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, będą przenoszone do rezerwy, podaje portal militaria.pl.
Kategoria B to czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej. Oznacza tymczasowe problemy zdrowotne. Komisja zakłada, że te dolegliwości lub choroby miną w ciągu 24 miesięcy od dnia badania. Osoby z kategorią B są wzywane ponownie po upływie okresu niezdolności.
Kategoria D oznacza niezdolność do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej. Kategoria E to trwała i całkowita niezdolność do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, wyjaśnia portal gov.pl.
Stawienie się na kwalifikację wojskową jest obowiązkowe, a zlekceważenie wezwania może mieć poważne konsekwencje. Za nieusprawiedliwioną nieobecność grozi grzywna, która może sięgnąć nawet 5000 zł. W skrajnych przypadkach przepisy dopuszczają również doprowadzenie osoby uchylającej się od kwalifikacji na komisję z udziałem policji, jak informuje portal iwadwokaci.pl.
Organy mogą zastosować grzywnę w celu przymuszenia, nakłaniającą do wykonania obowiązku. Może być ponawiana. Możliwe jest również przymusowe doprowadzenie przez policję, jeżeli wcześniejsze środki okazały się nieskuteczne. Środki te mają charakter egzekucji administracyjnej, ich celem jest doprowadzenie do wykonania obowiązku.
Jeśli wyznaczony termin koliduje z ważnymi okolicznościami, takimi jak egzamin, choroba czy inne zdarzenie losowe, należy niezwłocznie skontaktować się z urzędem gminy lub miasta, aby ustalić nowy termin stawiennictwa. Zgłoszenie należy przesłać najpóźniej w dniu, w którym miało nastąpić stawiennictwo, podając przyczynę nieobecności, radzi portal forsal.pl.
Osoby zobowiązane do stawienia się na kwalifikację wojskową muszą przygotować określony zestaw dokumentów. Podstawą jest ważny dokument tożsamości ze zdjęciem, na przykład dowód osobisty. W przypadku schorzeń lub trwającego leczenia należy zabrać aktualną dokumentację medyczną. Konieczne są również świadectwa ukończenia szkoły, zaświadczenia o kontynuowaniu nauki oraz dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe.
Warto podkreślić, że wezwane osoby nie mają absolutnie żadnych powodów do obaw. Kwalifikacja wojskowa to jedynie formalny obowiązek mający na celu określenie stanu zdrowia i wpisanie do ewidencji. Wezwanie na kwalifikację wojskową nie jest ani wezwaniem ani powołaniem do wojska, uspokaja Wojskowe Centrum Rekrutacji w Sieradzu.
Temat kwalifikacji wojskowej budzi jednak lęk przed powrotem do powszechnego poboru. Sondaż przeprowadzony przez United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski w dniach 13 do 15 września 2025 roku na próbie 1000 osób wykazał, że 50,5% respondentów popiera przywrócenie obowiązkowej służby wojskowej, podczas gdy 40,6% jest przeciwnych. Wyniki pokazują, że kwestia dzieli opinię publiczną niemal po równo, jak podaje portal superbiz.se.pl.
Obecnie powszechny pobór do wojska został w Polsce zawieszony, więc do armii można wstąpić wyłącznie dobrowolnie. Wszystkie osoby zainteresowane służbą mogą w trakcie kwalifikacji porozmawiać z przedstawicielami Wojskowego Centrum Rekrutacji i uzyskać informacje na temat możliwości powołania do ochotniczych rodzajów służby, takich jak dobrowolna zasadnicza służba wojskowa czy terytorialna służba wojskowa.
Na terenie całej Polski funkcjonować będzie około 391 powiatowych komisji lekarskich. W Warszawie od 2 lutego do 30 kwietnia funkcjonować będzie 6 powiatowych komisji lekarskich obsługujących poszczególne dzielnice miasta. Konkretne terminy dla poszczególnych województw i powiatów wyznaczą wojewodowie, a pełne harmonogramy zostaną opublikowane w lokalnych obwieszczeniach oraz na stronach internetowych urzędów wojewódzkich.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.